Le secteur de l'aviation est sous pression pour améliorer la durabilité du voyage aérien tout en améliorant l'efficacité opérationnelle sur un marché de plus en plus complexe qui se remet encore de l'impact de la COVID-19. Dans un secteur où la sécurité est primordiale et où les nouvelles technologies doivent faire l'objet d'un examen minutieux, l'IA générative promet de stimuler les entreprises du secteur de l'aviation et leurs partenaires industriels.

Il existe une myriade de cas d’utilisation potentiels pour l’IA générative. Certains cas d’utilisation nécessitent du temps pour s'intégrer aux systèmes et processus commerciaux existants, mais les leaders des secteurs devraient déplacer vers les domaines les mieux adaptés aux points forts de l'IA générative. Il s'agit notamment d'améliorer l'expérience client grâce à des recommandations et des promotions de voyages plus personnalisées, ainsi que d'améliorer le service client en créant des assistants virtuels plus robustes. L’IA générative pourrait également aider les techniciens de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en leur permettant de récupérer plus efficacement les informations pertinentes pour les réparations, ou en automatisant la création de commandes de pièces et d’équipements afin que la réparation ou la maintenance puisse commencer dès l’atterrissage d’un avion.

Certaines compagnies aériennes utilisent déjà l'IA générative dans les opérations de communication et de service client, notamment pour automatiser les traductions de textes, produire des supports marketing et rédiger des copies. AAR Corp, fournisseur privé de services aéronautiques, envisage d'utiliser l'IA générative pour optimiser la gestion des stocks, assurer une maintenance prédictive, améliorer les opérations d'entreposage et automatiser la commande de pièces détachées.