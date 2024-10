Parmi les offres logicielles ERP les plus connues, citons SAP S/4HANA, Oracle Netsuite, Microsoft Azure, Infor CloudSuite et Acumatica Cloud ERP. Nous allons ici examiner les différents types de déploiement d’un ERP afin d’aider les entreprises à décider du type de solution logicielle le mieux adapté à leurs besoins. À noter que chaque solution ERP propose des modules destinés à différents domaines, chacun avec leurs propres spécificités : e-commerce, gestion du capital humain, gestion des commandes, gestion des stocks, etc.

Certains fournisseurs de logiciels ERP peuvent également proposer des solutions ou des modules ERP spécifiques à certains secteurs d'activité. C'est le cas, par exemple, des logiciels destinés à l'industrie manufacturière, qui incluent la planification des besoins en matériaux (MRP). Les logiciels sectoriels varient selon les organisations et peuvent inclure des modules tels que la gestion de projet et la comptabilité de projet. D'autres solutions ERP peuvent intégrer des logiciels de gestion de la relation client (CRM) ou des ressources humaines.

Les systèmes de planification des ressources d’entreprise englobent tous les aspects d’une entreprise et ont pour objectif d’améliorer les processus métier, tels que la comptabilité, le reporting financier en temps réel, les prévisions et d’autres processus. Ils se déclinent généralement en trois options de déploiement différentes :

Sur site

Cloud

Hybride

Systèmes ERP sur site

Un système ERP sur site, comme son nom l’indique, est installé sur site. Le logiciel est installé sur les serveurs et l’équipement informatique de l’organisation. Il s’agit d’un système sous licence qui peut être personnalisé et mis à niveau, et qui est généralement géré par l’équipe informatique de l’organisation sur site afin de rationaliser le workflow de l’entreprise.

Avantages du sur site

Coût : Puisque le logiciel est exécuté sur site, il n’est associé à aucun coût d’abonnement mensuel ou annuel. Cela peut réduire le coût du système ERP au fil du temps, à court et à long terme, pour une meilleure rentabilité.

Puisque le logiciel est exécuté sur site, il n’est associé à aucun coût d’abonnement mensuel ou annuel. Cela peut réduire le coût du système ERP au fil du temps, à court et à long terme, pour une meilleure rentabilité. Personnalisation : les entreprises sont libres de personnaliser le logiciel comme elles l’entendent. La personnalisation sur site peut être effectuée pendant le processus d’implémentation et par la suite. La prise de décision relève davantage de l’organisation elle-même.

: les entreprises sont libres de personnaliser le logiciel comme elles l’entendent. La personnalisation sur site peut être effectuée pendant le processus d’implémentation et par la suite. La prise de décision relève davantage de l’organisation elle-même. Sécurité des données : avec un logiciel sur site, toutes les informations et données de l’entreprise sont stockées sur le site ; la sécurité du système est donc optimale.

: avec un logiciel sur site, toutes les informations et données de l’entreprise sont stockées sur le site ; la sécurité du système est donc optimale. Avantages en interne : En ayant à sa disposition tout le stockage de données et le matériel sur site, l’organisation ne dépend pas du fournisseur de logiciels pour répondre aux besoins du système. Une fois formée, l’équipe informatique sur site pourra s’en occuper.

Inconvénients du modèle sur site

Investissement initial : les logiciels et l’équipement informatique nécessitent un investissement initial plus important. Le logiciel peut aussi devoir être remplacé ultérieurement. Les entreprises doivent tenir compte de ces dépenses avant d’opter pour un ERP sur site.

: les logiciels et l’équipement informatique nécessitent un investissement initial plus important. Le logiciel peut aussi devoir être remplacé ultérieurement. Les entreprises doivent tenir compte de ces dépenses avant d’opter pour un ERP sur site. Mises à jour nécessaires : le logiciel ERP devra être mis à jour périodiquement pour réduire les risques liés à la cybersécurité et s'assurer que votre organisation dispose des outils les plus performants. Ces mises à jour peuvent également nécessiter une présence au bureau et parfois l'utilisation d'une connexion plus lente.

: le logiciel ERP devra être mis à jour périodiquement pour réduire les risques liés à la cybersécurité et s'assurer que votre organisation dispose des outils les plus performants. Ces mises à jour peuvent également nécessiter une présence au bureau et parfois l'utilisation d'une connexion plus lente. Risques liés aux données : Les sauvegardes ou les mises à jour de données en interne peuvent corrompre certains fichiers, exposant ainsi les données de l’organisation à des risques plus élevés.

À qui s'adresse le mieux l'ERP sur site ?

Le système ERP sur site convient aux entreprises qui souhaitent avoir une autonomie totale sur leur système. Avec cette solution de gestion, l'organisation gère directement la sécurité et le traitement de ses données sur place. Il est conseillé de faire appel à une équipe ou un partenaire ERP pour accompagner l'implémentation et répondre aux questions liées au déploiement.

Systèmes ERP basés sur le cloud

Exemples de systèmes ERP basés sur le cloud :

Systèmes ERP hybrides

Les systèmes ERP hybrides combinent des éléments provenant de systèmes et d’infrastructures ERP sur site et dans le cloud. Ce modèle est destiné aux organisations ayant des besoins spécifiques ou devant respecter des exigences réglementaires strictes. Les organisations peuvent profiter des avantages de l’installation d’un matériel ERP sur site pour tout ou partie de leurs données, avec possibilité d’évolution dans le cloud. Les solutions hybrides combinent des services de cloud public et privé en fonction des besoins de l’organisation.

Avantages du modèle hybride

Sur mesure : grâce à l’accès à la fois dans le cloud et sur site, les entreprises qui disposent de plusieurs sites peuvent accéder à l’ERP à distance. Un système ERP hybride permet de structurer plusieurs types d’infrastructure et de services de cloud public en fonction des besoins de l’entreprise, mais pas de choisir un modèle plutôt qu’un autre.

: grâce à l’accès à la fois dans le cloud et sur site, les entreprises qui disposent de plusieurs sites peuvent accéder à l’ERP à distance. Un système ERP hybride permet de structurer plusieurs types d’infrastructure et de services de cloud public en fonction des besoins de l’entreprise, mais pas de choisir un modèle plutôt qu’un autre. Évolutivité : L’un des principaux avantages des systèmes ERP sur site, c’est la possibilité de les adapter à l’évolution de l’entreprise. Grâce aux solutions ERP hybrides, les organisations peuvent contrôler le système ERP et le personnaliser sur site, sans avoir besoin d’ajouter des serveurs ou des équipements informatiques supplémentaires.

L’un des principaux avantages des systèmes ERP sur site, c’est la possibilité de les adapter à l’évolution de l’entreprise. Grâce aux solutions ERP hybrides, les organisations peuvent contrôler le système ERP et le personnaliser sur site, sans avoir besoin d’ajouter des serveurs ou des équipements informatiques supplémentaires. Sécurité : Les risques de sécurité liés aux solutions ERP cloud ne posent plus de problème avec un modèle hybride. Ce sont les aspects sur site de l’outil hybride qui permettent aux systèmes ERP hybrides de protéger les données sensibles.

Inconvénients de l’hybride

Coût : Le coût à long terme peut être supérieur à celui d’un système ERP 100 % cloud. Toutefois, les coûts initiaux seront probablement moindres que ceux d’un système sur site.

Le coût à long terme peut être supérieur à celui d’un système ERP 100 % cloud. Toutefois, les coûts initiaux seront probablement moindres que ceux d’un système sur site. Déploiement: la configuration hybride présente certains défis, notamment en matière de déploiement. Dans le cadre des systèmes ERP hybrides, le processus de déploiement et de mise en œuvre peut nécessiter davantage de temps et d'attention en raison de sa complexité. Il est essentiel de collaborer avec une équipe d'implémentation ERP compétente pour garantir un processus fluide.

la configuration hybride présente certains défis, notamment en matière de déploiement. Dans le cadre des systèmes ERP hybrides, le processus de déploiement et de mise en œuvre peut nécessiter davantage de temps et d'attention en raison de sa complexité. Il est essentiel de collaborer avec une équipe d'implémentation ERP compétente pour garantir un processus fluide. Supervision : Puisque la solution hybride comporte une composante sur site, elle nécessite un service informatique interne. En l’absence d’un tel service, le fournisseur de l’ERP devra surveiller le logiciel pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. En outre, l’organisation ne bénéficiera pas d’autant de flexibilité pour modifier le système quand votre organisation se développera.

À qui les systèmes ERP hybrides sont-ils destinés ?

Il s’agit d’un modèle destiné à des organisations spécifiques qui souhaitent profiter des avantages d’un déploiement sur site et dans le cloud. Cette option est plus coûteuse, et sa mise en œuvre sera probablement plus longue en raison de ses fonctionnalités hybrides. Une organisation peut par exemple choisir de passer à un modèle hybride si elle a investi dans un outil ERP sur site et cherche à le mettre à jour ou à l’optimiser avec le cloud.

AWS est un exemple de solution ERP hybride.