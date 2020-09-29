Cloud distribué, cloud hybride, multicloud et edge computing (Partie 1)

Le multicloud vous permet de diffuser vos applications dans plusieurs environnements cloud et de faire appel à plusieurs fournisseurs. Voici pourquoi le multicloud peut vous aider.

Supposons que vous soyez cadre d'une entreprise de livraison ayant besoin de dimensionner pour augmenter son volume de commandes. Vous souhaitez atteindre cet objectif tout en effectuant les tâches suivantes :

Utiliser le cloud hybride pour une exécution sur site

Gérer leur charge supplémentaire de données en utilisant le cloud

Éviter l'enfermement propriétaire pour le développement d'applications

Faire preuve d'agilité et suivre l'évolution de l'écosystème

Avec le multicloud, vous pouvez accéder à plusieurs clouds et à plusieurs centres de données dans le monde entier pour accomplir toutes ces activités. Vous gagnez en disponibilité et pouvez gérer plus de workloads que le cloud hybride.

Considérez le multicloud comme un sous-ensemble du cloud hybride. Parallèlement, vous pouvez envisager d'utiliser un cloud hybride comme l'un de ses multiples environnements cloud.

Le multicloud lutte également contre le shadow IT, où certains employés préfèrent travailler dans un cloud différent de celui utilisé par l'entreprise. Le shadow IT conduit une entreprise à adopter plusieurs clouds sans conseils globaux provenant de la direction. Le multicloud vous offre une meilleure visibilité et une meilleure gouvernance sur le shadow IT que le cloud hybride.