Cloud distribué, cloud hybride, multicloud et edge computing (Partie 1)

Vous découvrez le cloud distribué ? Regardez l’événement virtuel à la demande réunissant des leaders de secteurs et un invité spécial.
En tant que responsable de l'offre technique avec IBM Cloud, je trouve qu'il est utile d'établir un terrain commun avec les clients en comprenant où ils en sont dans leur parcours cloud. Dans cet article, nous allons passer en revue les architectures de cloud computing les plus courantes :
Selon moi, le cloud hybride est idéal si vous souhaitez passer à une architecture cloud native basée sur le cloud sans abandonner vos applications existantes. Il s’agit essentiellement de maintenir les applications héritage sur site tout en tirant parti du cloud pour expérimenter de nouvelles applications. Un cas d’utilisation simple de cloud hybride est d’exposer des actifs à forte valeur qui s’exécutent sur site au cloud en utilisant des interfaces de programmation d’application (API).
Voici les principaux avantages de l'utilisation du cloud hybride :
Le multicloud vous permet de diffuser vos applications dans plusieurs environnements cloud et de faire appel à plusieurs fournisseurs. Voici pourquoi le multicloud peut vous aider.
Supposons que vous soyez cadre d'une entreprise de livraison ayant besoin de dimensionner pour augmenter son volume de commandes. Vous souhaitez atteindre cet objectif tout en effectuant les tâches suivantes :
Avec le multicloud, vous pouvez accéder à plusieurs clouds et à plusieurs centres de données dans le monde entier pour accomplir toutes ces activités. Vous gagnez en disponibilité et pouvez gérer plus de workloads que le cloud hybride.
Considérez le multicloud comme un sous-ensemble du cloud hybride. Parallèlement, vous pouvez envisager d'utiliser un cloud hybride comme l'un de ses multiples environnements cloud.
Le multicloud lutte également contre le shadow IT, où certains employés préfèrent travailler dans un cloud différent de celui utilisé par l'entreprise. Le shadow IT conduit une entreprise à adopter plusieurs clouds sans conseils globaux provenant de la direction. Le multicloud vous offre une meilleure visibilité et une meilleure gouvernance sur le shadow IT que le cloud hybride.
Gartner a récemment publié un article indiquant que le cloud distribué remédie aux failles du cloud hybride. Je dirais que le cloud distribué résout également les problèmes de multicloud.
Prenons l’exemple de Kubernetes. Tous les principaux fournisseurs de cloud prennent en charge leur propre service Kubernetes, mais la technologie sous-jacente est essentiellement le même projet open source. Toutefois, si vous souhaitez créer un cluster Kubernetes avec plusieurs fournisseurs, vous pouvez rencontrer des différences dans les domaines suivants :
Si vous utilisez la dernière version sur IBM Cloud, qui n'est pas prise en charge par certains de vos autres fournisseurs de cloud, cela peut entraîner des incohérences que votre équipe opérationnelle aura du mal à gérer.
Certaines solutions de gestion multicloud prétendent disposer d'un volet de contrôle unique pour relever ce défi En vérité, ces plateformes vous permettent de contrôler les opérations de vos clusters Kubernetes, mais ne gèrent pas entièrement les opérations spécifiques au fournisseur de cloud où s’exécute votre cluster. Pour des tâches telles que la modification des rôles d’accès ou des contraintes de sécurité, vous devrez accéder aux tableaux de bord des opérations individuels des différents fournisseurs de cloud.
En revanche, avec le cloud distribué, vous pouvez continuer à utiliser des environnements multicloud et accéder aux ressources, quel que soit leur emplacement, le tout à partir d'un seul et unique plan de contrôle sur un seul cloud.
Vous pouvez utiliser le cloud distribué pour diverses tâches, notamment les activités suivantes :
Les principaux avantages suivants découlent de l'utilisation du cloud distribué :
En outre, le cloud distribué peut être utilisé pour d’autres services au-delà de Kubernetes, y compris Red Hat OpenShift et les plateformes sans serveur.
En savoir plus sur le cloud distribué en lisant « Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics (Comprendre l'architecture cloud distribuée : les principes fondamentaux). »
Dans la deuxième partie de cet article de blog, j’aborde comment le cloud distribué fonctionne avec l’edge computing.
Découvrez des informations exploitables pour rationaliser la modernisation des applications et adopter des solutions de cloud hybride qui dynamisent l’innovation et l’efficacité.
Découvrez comment les solutions de cloud hybride et d’IA remodèlent les stratégies métier. Apprenez auprès d’experts du secteur, découvrez des partenariats stratégiques et explorez des études de cas qui montrent comment stimuler l’innovation et optimiser les opérations avec des technologies évolutives et prêtes pour l’avenir.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Exploitez la puissance combinée de l’IA et du cloud hybride pour intégrer les données de façon fluide, stimuler l’innovation et transformer votre entreprise. Découvrir les informations d’experts, les témoignages de clients et les applications concrètes pour accélérer votre transformation numérique.
Delta Air Lines s’est associé à IBM pour transformer ses opérations et offrir de nouvelles expériences client grâce à une migration vers le cloud hybride.
Lancez-vous avec une plateforme Red Hat OpenShift entièrement gérée. Accélérez votre processus de développement et de déploiement avec des solutions évolutives et sécurisées adaptées à vos besoins.
Rationalisez votre transformation numérique avec les solutions de cloud hybride d’IBM, conçues pour optimiser l’évolutivité, la modernisation et l’intégration transparente dans votre infrastructure informatique.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Optimisez le potentiel de la technologie cloud hybride avec des solutions alimentées par l’IA. Découvrez comment optimiser votre infrastructure cloud avec les offres de cloud hybride d’IBM ou accédez à des informations d’experts pour améliorer votre stratégie d’IA générative.