Qu’est-ce que la circularité ?

Si la circularité et la durabilité sont des termes apparentés, ils ne sont pas interchangeables. La durabilité est l’ambition à long terme de l’humanité de coexister sur Terre sans épuiser ses ressources naturelles. Il s’agit d’un objectif plus large visant à créer un avenir plus durable pour les populations et la planète, qui repose sur trois piliers : environnemental, social et économique.

La circularité est une pratique durable et n’est qu’une étape vers la réalisation de l’objectif plus large de la durabilité grâce à la réutilisation et à la réduction des déchets. Ainsi, même si une chaîne d’approvisionnement circulaire est susceptible d’être plus durable que les chaînes d’approvisionnement de l’économie linéaire, il existe d’autres moyens de parvenir à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, les gouvernements et les décideurs politiques reconnaissent le rôle que la circularité peut jouer dans la réduction des émissions et l’intègrent dans leur politique de durabilité. L’Union européenne, par exemple, a adopté le plan d’action pour une économie circulaire dans le cadre du pacte vert de la Commission européenne.1 Ce plan d’action comprend des initiatives couvrant l’ensemble du cycle de vie des produits et encourage la consommation durable afin de maintenir les ressources dans l’économie européenne aussi longtemps que possible.

En 2024, le gouvernement chilien a publié un plan pour une économie circulaire intitulé « Feuille de route pour un Chili circulaire à l’horizon 2040 ».2 Ce programme détaillé a défini une vision à long terme pour une économie circulaire équitable qui crée des emplois, réduit les déchets, augmente le recyclage, régénère les écosystèmes et réhabilite les sites d’enfouissement illégaux.