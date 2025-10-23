Qu’est-ce que le déploiement bleu/vert ?

Un environnement est actif et est destiné aux utilisateurs, étiqueté « bleu » et un autre, l’environnement « vert », est utilisé pour le déploiement et les tests d’une nouvelle version. Lorsque la nouvelle version est approuvée, le trafic est instantanément acheminé de l’environnement bleu vers l’environnement vert.

La stratégie a été popularisée et nommée par Jez Humble et David Farley dans leur livre fondateur de 2010, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

Le déploiement bleu/vert est une technique de déploiement continu qui permet d’éliminer les temps d’arrêt et de revenir instantanément à une ancienne version. Il permet de réaliser facilement des tests A/B et crée un environnement de développement sécurisé, sans risque que les utilisateurs finaux tombent sur une version non finalisée.

Bien que l’expression « bleu/vert » soit la plus courante, il existe des variantes. Netflix utilise le système « rouge/noir », mais le concept reste le même. Parfois, les développeurs peuvent souhaiter disposer de plus de deux environnements. Le schéma de dénomination des couleurs est efficace pour différencier deux environnements. Cependant, les entreprises peuvent aussi utiliser des conventions de nommage telles que les numéros de version, les identifiants de compilation ou les titres personnalisés, surtout s’il y a plus de deux environnements impliqués.