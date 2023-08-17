Le monde financier a été révolutionné par la technologie blockchain, qui a permis des transactions entre pairs sans avoir besoin d’intermédiaires. L’introduction de la monnaie numérique de banque centrale a ajouté une nouvelle dimension à la technologie blockchain qui transforme l’avenir des paiements pour les entreprises et les particuliers.
Il y a un certain temps, les banques et les gouvernements ont commencé à exploiter les actifs numériques dans leurs opérations et leurs économies. Le décret présidentiel du Président des États-Unis, baptisé « Développement responsable des actifs numériques », est un exemple de la reconnaissance publique de la nécessité d’un développement prudent de ces actifs. Les banques et les gouvernements s’intéressent de près aux CDBC parce qu’il s’agit d’une alternative plus sûre à la cryptomonnaie.
La MNBC est une forme numérique de cryptomonnaies émise par les banques centrales. Elle est conçue comme une représentation numérique de la monnaie physique du pays. Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, la MNBC est soutenue par le gouvernement et a une existence sur le plan juridique. L’objectif de la MNBC est d’améliorer l’efficacité des paiements et de réduire les coûts d’impression, de stockage et de transport de l’argent physique.
La MNBC fonctionne sur un réseau blockchain sécurisé et transparent, et utilise la technologie blockchain pour créer un enregistrement immuable de toutes les transactions. Cela signifie que toutes les transactions sont enregistrées sur un grand livre décentralisé, ce qui rend impossible la modification ou l’altération des données.
D’autre part, la blockchain utilise une technologie de registre distribué (DLT) qui permet l’enregistrement sécurisé et transparent des transactions. Il s’agit d’un réseau décentralisé d’ordinateurs, chacun conservant une copie du registre. Chaque fois qu’une nouvelle transaction est ajoutée au registre, le réseau d’ordinateurs utilise des algorithmes cryptographiques complexes pour la contrôler et l’ajouter à la chaîne de transactions existante d’une manière qui garantit l’intégrité du registre.
La technologie blockchain se caractérise par sa transparence, sa sécurité et son immuabilité. Les transactions enregistrées sur la blockchain sont visibles par tous les participants au réseau, ce qui en fait un système hautement transparent. Cette technologie a de nombreuses applications potentielles dans le secteur des services financiers, la gestion des chaînes d’approvisionnement, les systèmes de vote, etc. Elle est considérée comme une technologie prometteuse pour accroître la transparence, réduire la fraude et permettre des transactions sécurisées entre pairs sans avoir besoin d’intermédiaires.
La MNBC a le potentiel de transformer l’avenir des paiements. Elle peut également être utilisée pour créer de l’argent programmable qui ne peut être dépensé que pour des objectifs précis. Par exemple, un gouvernement peut émettre un plan de relance dont le budget ne peut être dépensé que pour certains biens et services. Cela permettrait de s’assurer que l’argent est dépensé de la manière prévue et de réduire le risque de fraude.
En outre, la MNBC peut améliorer l’inclusion financière. Selon la Banque mondiale, environ 1,7 milliard de personnes n’ont pas accès aux services financiers de base. La MNBC peut résoudre ce problème en proposant une monnaie numérique accessible à toute personne disposant d’un smartphone, sans avoir besoin d’un compte bancaire.
Lorsqu’un utilisateur de la MNBC utilise son téléphone comme support pour les transactions, il devient crucial d’établir un lien fort entre son identité numérique et l’appareil qu’il utilise. Ce lien est essentiel pour garantir que la bonne partie est impliquée dans la transaction, ce qui permet d’atténuer le risque de fraude et de renforcer la confiance dans l’écosystème financier numérique. Cela dit, la MNBC et l’identité numérique peuvent agir de concert pour améliorer l’inclusion financière. Voici quelques points à prendre en compte :
En outre, la MNBC peut réduire le risque de blanchiment d’argent et de financement terroriste. La technologie blockchain peut être utilisée pour créer un enregistrement immuable de toutes les transactions, ce qui facilite le suivi des mouvements d’argent et l’identification des activités suspectes.
La MNBC est un développement relativement nouveau dans le monde de la finance, et son émergence a créé plusieurs opportunités sur le marché :
La MNDC pourrait être l’avenir des paiements, et il sera intéressant de voir comment le marché évolue à mesure que de plus en plus de banques centrales découvrent et adoptent cette technologie. Elle a le potentiel de révolutionner le monde financier en proposant une monnaie numérique plus efficace, plus sûre et plus transparente.
