La MNBC est une forme numérique de cryptomonnaies émise par les banques centrales. Elle est conçue comme une représentation numérique de la monnaie physique du pays. Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, la MNBC est soutenue par le gouvernement et a une existence sur le plan juridique. L’objectif de la MNBC est d’améliorer l’efficacité des paiements et de réduire les coûts d’impression, de stockage et de transport de l’argent physique.

La MNBC fonctionne sur un réseau blockchain sécurisé et transparent, et utilise la technologie blockchain pour créer un enregistrement immuable de toutes les transactions. Cela signifie que toutes les transactions sont enregistrées sur un grand livre décentralisé, ce qui rend impossible la modification ou l’altération des données.

D’autre part, la blockchain utilise une technologie de registre distribué (DLT) qui permet l’enregistrement sécurisé et transparent des transactions. Il s’agit d’un réseau décentralisé d’ordinateurs, chacun conservant une copie du registre. Chaque fois qu’une nouvelle transaction est ajoutée au registre, le réseau d’ordinateurs utilise des algorithmes cryptographiques complexes pour la contrôler et l’ajouter à la chaîne de transactions existante d’une manière qui garantit l’intégrité du registre.

La technologie blockchain se caractérise par sa transparence, sa sécurité et son immuabilité. Les transactions enregistrées sur la blockchain sont visibles par tous les participants au réseau, ce qui en fait un système hautement transparent. Cette technologie a de nombreuses applications potentielles dans le secteur des services financiers, la gestion des chaînes d’approvisionnement, les systèmes de vote, etc. Elle est considérée comme une technologie prometteuse pour accroître la transparence, réduire la fraude et permettre des transactions sécurisées entre pairs sans avoir besoin d’intermédiaires.