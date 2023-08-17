La Monnaie numérique de la Banque centrale (MNBC) et la blockchain préparent l’avenir des paiements

Une personne payant par carte de crédit en utilisant le mode sans contact et en utilisant un mobile avec d’innombrables lignes en relief en arrière-plan

Le monde financier a été révolutionné par la technologie blockchain, qui a permis des transactions entre pairs sans avoir besoin d’intermédiaires. L’introduction de la monnaie numérique de banque centrale a ajouté une nouvelle dimension à la technologie blockchain qui transforme l’avenir des paiements pour les entreprises et les particuliers.

Il y a un certain temps, les banques et les gouvernements ont commencé à exploiter les actifs numériques dans leurs opérations et leurs économies. Le décret présidentiel du Président des États-Unis, baptisé « Développement responsable des actifs numériques », est un exemple de la reconnaissance publique de la nécessité d’un développement prudent de ces actifs. Les banques et les gouvernements s’intéressent de près aux CDBC parce qu’il s’agit d’une alternative plus sûre à la cryptomonnaie.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

La monnaie numérique et la blockchain permettent de gagner en intégrité et en efficacité

La MNBC est une forme numérique de cryptomonnaies émise par les banques centrales. Elle est conçue comme une représentation numérique de la monnaie physique du pays. Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, la MNBC est soutenue par le gouvernement et a une existence sur le plan juridique. L’objectif de la MNBC est d’améliorer l’efficacité des paiements et de réduire les coûts d’impression, de stockage et de transport de l’argent physique.

La MNBC fonctionne sur un réseau blockchain sécurisé et transparent, et utilise la technologie blockchain pour créer un enregistrement immuable de toutes les transactions. Cela signifie que toutes les transactions sont enregistrées sur un grand livre décentralisé, ce qui rend impossible la modification ou l’altération des données.

D’autre part, la blockchain utilise une technologie de registre distribué (DLT) qui permet l’enregistrement sécurisé et transparent des transactions. Il s’agit d’un réseau décentralisé d’ordinateurs, chacun conservant une copie du registre. Chaque fois qu’une nouvelle transaction est ajoutée au registre, le réseau d’ordinateurs utilise des algorithmes cryptographiques complexes pour la contrôler et l’ajouter à la chaîne de transactions existante d’une manière qui garantit l’intégrité du registre.

La technologie blockchain se caractérise par sa transparence, sa sécurité et son immuabilité. Les transactions enregistrées sur la blockchain sont visibles par tous les participants au réseau, ce qui en fait un système hautement transparent. Cette technologie a de nombreuses applications potentielles dans le secteur des services financiers, la gestion des chaînes d’approvisionnement, les systèmes de vote, etc. Elle est considérée comme une technologie prometteuse pour accroître la transparence, réduire la fraude et permettre des transactions sécurisées entre pairs sans avoir besoin d’intermédiaires.

Services IBM Blockchain : le succès par la conception

IBM Blockchain

Nos clients ont une vision de la manière dont la blockchain va transformer leur activité, et nous avons développé une approche les y aider. Créons ensemble des réseaux commerciaux performants et en pleine croissance

.
Découvrir les solutions de blockchain

MNBC et l’avenir sécurisé et inclusif des paiements

La MNBC a le potentiel de transformer l’avenir des paiements. Elle peut également être utilisée pour créer de l’argent programmable qui ne peut être dépensé que pour des objectifs précis. Par exemple, un gouvernement peut émettre un plan de relance dont le budget ne peut être dépensé que pour certains biens et services. Cela permettrait de s’assurer que l’argent est dépensé de la manière prévue et de réduire le risque de fraude.

En outre, la MNBC peut améliorer l’inclusion financière. Selon la Banque mondiale, environ 1,7 milliard de personnes n’ont pas accès aux services financiers de base. La MNBC peut résoudre ce problème en proposant une monnaie numérique accessible à toute personne disposant d’un smartphone, sans avoir besoin d’un compte bancaire.

Lorsqu’un utilisateur de la MNBC utilise son téléphone comme support pour les transactions, il devient crucial d’établir un lien fort entre son identité numérique et l’appareil qu’il utilise. Ce lien est essentiel pour garantir que la bonne partie est impliquée dans la transaction, ce qui permet d’atténuer le risque de fraude et de renforcer la confiance dans l’écosystème financier numérique. Cela dit, la MNBC et l’identité numérique peuvent agir de concert pour améliorer l’inclusion financière. Voici quelques points à prendre en compte :

  • Identification fiable : l’identité numérique permet d’identifier de manière fiable les personnes participant à des transactions financières. En reliant l’identité numérique unique d’une personne à son portefeuille MNBC, la banque centrale peut authentifier son identité et établir une confiance dans le système de paiement numérique.
  • Accès aux services financiers : de nombreuses personnes, en particulier celles qui vivent dans des zones défavorisées ou isolées, n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels. En activant les transactions MNBC sur les téléphones mobiles, les particuliers peuvent participer au système financier formel sans avoir besoin d’un compte bancaire physique. Cela permet d’étendre les services financiers aux populations non bancarisées ou mal bancarisées, favorisant ainsi l’inclusion financière.
  • Sécurisation des transactions : en sécurisant l’identité numérique et en authentifiant l’appareil, les transactions de la MNBC deviennent plus sûres. Il garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder au portefeuille MNBC et l’utiliser sur leur téléphone, ce qui réduit le risque de vol d’identité et de fraude. Cette sécurité renforce la confiance dans le système, encourageant les individus à adopter le protocole MNBC et à effectuer des transactions financières numériques.
  • Écosystème numérique inclusif : lorsque la MNBC est associée à l’identité numérique, elle peut permettre l’interopérabilité entre divers services financiers numériques. Cela permet aux particuliers de connecter leur portefeuille MNBC à d’autres plateformes numériques, telles que le commerce électronique, les prêts numériques ou les services d’assurance. Cette intégration crée un écosystème numérique inclusif, permettant aux individus d’accéder facilement et en toute sécurité à une gamme de services financiers.

En outre, la MNBC peut réduire le risque de blanchiment d’argent et de financement terroriste. La technologie blockchain peut être utilisée pour créer un enregistrement immuable de toutes les transactions, ce qui facilite le suivi des mouvements d’argent et l’identification des activités suspectes.

La MNBC représente une opportunité importante pour le secteur financier

La MNBC est un développement relativement nouveau dans le monde de la finance, et son émergence a créé plusieurs opportunités sur le marché :

  • Systèmes de paiement améliorés : la MNBC peut améliorer ses systèmes de paiement en proposant une méthode de paiement sécurisée, rapide et à faible coût. Elle peut potentiellement remplacer les espèces (qui sont plus coûteuses à produire et à gérer) par une monnaie numérique qui peut être facilement transférée entre les parties.
  • Efficacité accrue : la MNBC réduit le besoin d’intermédiaires dans le processus de paiement, ce qui réduit les coûts de transaction et accélère le processus.
  • Politique monétaire renforcée : la MNBC peut fournir aux banques centrales un meilleur contrôle sur la politique monétaire en permettant une action plus directe sur l’offre et la vitesse de circulation de la monnaie, et en leur donnant une visibilité sur les flux de paiement. Pour évaluer la santé de l’économie, les banques centrales peuvent évaluer les performances économiques en temps réel au lieu de s’appuyer sur des indicateurs de manière décalée.
  • Nouveaux modèles économiques : l’introduction de la MNBC peut créer de nouveaux modèles économiques (tels que les portefeuilles numériques et les solutions de paiement omnicanal) qui peuvent apporter de la valeur aux consommateurs et aux entreprises.

La MNDC pourrait être l’avenir des paiements, et il sera intéressant de voir comment le marché évolue à mesure que de plus en plus de banques centrales découvrent et adoptent cette technologie. Elle a le potentiel de révolutionner le monde financier en proposant une monnaie numérique plus efficace, plus sûre et plus transparente.

Auteur

Ayman Abi Karam

Solutions connexes

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform : Hyperledger Fabric Support Edition fournit des accords de niveau de service et un support d’entreprise 7 jours sur 7 pour Hyperledger Fabric, la norme de facto pour les plateformes blockchain d’entreprise de la Fondation Linux.

 Découvrir Hyperledger Fabric
La blockchain au service des solutions de chaîne d’approvisionnement

IBM Blockchain aide les partenaires de la chaîne d’approvisionnement à partager des données fiables grâce à des solutions blockchain autorisées qui renforcent la transparence et la confiance.

 Découvrir les services de blockchain
Services de conseil aux entreprises

IBM Consulting est un cabinet de conseil international qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir, développer et exploiter des entreprises hautement performantes.

 Services de conseil
Passez à l’étape suivante

Créez des chaînes d’approvisionnement résilientes, transparentes et fiables avec IBM Blockchain pour transformer vos opérations, rationaliser les processus et renforcer la confiance avec des solutions de référence.

 Découvrir les solutions de blockchain Découvrir les services de conseil en matière de blockchain