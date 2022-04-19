Pourquoi les banques centrales n’aiment pas les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies, souvent décrites comme une échappatoire à la monnaie fiduciaire et à l’héritage bancaire, sont désormais constamment au cœur de l’attention des activités bancaires et gouvernementales. Le décret le plus récent du président américain n’est qu’un exemple de gouvernements qui réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les cryptomonnaies. Avec toutes ces actualités, il est facile de perdre de vue les principes fondamentaux de la politique monétaire et des devises, et pourquoi les cryptomonnaies (ou « cryptos ») ne sont pas un substitut probable aux monnaies fiduciaires.

En 2021, la Banque des règlements internationaux (qui appartient à des banques centrales et fournit des services financiers à celles-ci) a commandé un article de recherche universitaire intitulé « Méfiance ou spéculation ? Les pilotes socio-économiques des investissements en cryptomonnaies aux États-Unis. » La recherche a montré que les investisseurs en crypto étaient plus susceptibles d’être des utilisateurs de services bancaires numériques, de sexe masculin, jeunes et bien formés. Plus surprenant encore, elle a révélé que les investisseurs et les utilisateurs de cryptomonnaies n'étaient pas motivés par la méfiance à l'égard des services bancaires et de paiement traditionnels. Cette raison d'être du bitcoin et des autres premières cryptomonnaies semble être un mythe.

Les limites de la crypto comme moyen de paiement

Bien entendu, la popularité des cryptomonnaies est en partie due aux valorisations élevées et à la volatilité, qui attirent l'attention des traders, des médias et du public. Mais cette volatilité rend les cryptomonnaies peu adaptées aux paiements. Des entreprises comme Tesla et Amazon, qui avaient initialement déclaré qu'elles accepteraient certaines cryptomonnaies comme monnaie, ont depuis fait marche arrière. Pourquoi voudraient-ils accepter une devise dont la valeur peut fluctuer si fortement au quotidien ?

D’ailleurs, pourquoi choisir ? Les cryptomonnaies trouveront-elles leur place dans les systèmes de paiement courants ou resteront-elles un investissement spéculatif ? Une grande partie de la réponse repose sur la compréhension de la manière dont les gouvernements, les organismes de réglementation et les banques centrales agissent pour protéger leurs économies et leurs citoyens. Pourquoi « protéger » ? Découvrons cela en examinant brièvement le rôle des banques centrales.

L'instabilité des prix des crypto-monnaies : un défi pour les banques centrales

Les principaux rôles des banques centrales de tous les pays sont les suivants :

Régir la sécurité, la solidité et la stabilité de l’économie et de ses systèmes (l’autorité varie selon les pays, mais pour les besoins de cet article, c’est une généralisation suffisante) Contribuer à faire du pays un endroit sûr où investir à long terme en contrôlant l'inflation.

La méthode la plus directe pour contrôler l'inflation et la valeur relative d'une monnaie consiste à fixer le taux d'intérêt accordé aux banques commerciales pour leurs dépôts et leurs emprunts auprès de la banque centrale. Cela détermine en grande partie les intérêts que les banques commerciales versent à leurs déposants et à leurs emprunteurs, ce qui a un effet direct sur les comportements économiques tels que les dépenses et l'épargne.

Certaines banques centrales se fixent ouvertement un objectif d'inflation : la Banque du Canada, par exemple, en a fixé un depuis 1991, qu'elle redéfinit avec le gouvernement fédéral tous les cinq ans. Certains gouvernements et banques centrales lient leur économie à une autre économie en fixant un taux de change fixe entre leur monnaie fiduciaire et une autre, comme le dollar américain ou l’euro. Dans tous les cas, l'objectif est de contrôler l'inflation en gérant la valeur de la monnaie. Le pouvoir d’une banque centrale de contrôler une monnaie fiduciaire découle en grande partie de la souveraineté du pays dans lequel elle opère, avec une population imposable qui soutient les systèmes économiques et bancaires ainsi que les structures de gouvernance.

Maintenant, si vous, en tant que banque centrale, ne contrôlez pas la valeur de la monnaie utilisée par votre population, vous ne pouvez plus contrôler l’inflation ni la sécurité, la stabilité et la solidité de vos systèmes économiques et financiers. Les cryptos ne sont pas directement affectés par les taux d'intérêt d'un pays en particulier, du moins pas plus que par une myriade d'autres facteurs qui font fluctuer leurs valeurs.

Pour une banque centrale, si les acteurs impliqués dans l’évaluation et la distribution de la monnaie échappent à votre contrôle, alors vous avez essentiellement cédé le contrôle de la politique monétaire à ces acteurs et à leurs activités. Le système sera exposé à une inflation ou à une déflation rapides. La même unité de cryptomonnaie peut acheter un smartphone aujourd’hui et un sandwich demain. Les particuliers et les entreprises commenceront à se méfier du système et l'économie en souffrira.

Le potentiel des monnaies stables centralisées

Cela ne veut pas dire que la technologie utilisée par les cryptomonnaies ne peut pas être utilisée par les banques centrales pour fournir, réguler ou contrôler des monnaies numériques stables pour les populations et les économies qu'elles protègent. Les banques centrales et les gouvernements, y compris la Réserve fédérale américaine, découvrent actuellement les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Certains travaillent depuis plusieurs années en coopération avec des banques commerciales. Le sujet est désormais au centre des préoccupations de nombreux législateurs et bureaucrates impliqués dans les systèmes financiers. En janvier 2021, l'Office of the Comproller of the Devise aux États-Unis a publié des directives réglementaires sur l'utilisation des technologies blockchain dans les systèmes financiers, et certaines banques centrales ont déjà mis en place des activités de preuve de concept auprès des banques centrales. Le plus récent décret présidentiel américain et les deux projets de loi récemment déposés à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis témoignent également de la préoccupation des gouvernements à l’égard des actifs numériques et des monnaies numériques, et ils tentent de normaliser les définitions et les protections. Nombreux sont ceux qui pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que la monnaie ne devienne purement numérique.

Les CDGC se comporteraient différemment des cryptomonnaies existantes les plus populaires : s'ils sont directement liés à une cryptomonnaie, comme un « stablecoin », leur valeur reste aussi stable que la cryptomonnaie. S'ils peuvent être facilement tracés d'un utilisateur à l'autre, ils ne sont plus viables pour le blanchiment d'argent, les comportements économiques souterrains ou le financement d'autres activités illicites. Bien que l’utilisation des cryptomonnaies à des fins illégales soit peut-être exagérée (l’utilisation de l’argent pour des activités criminelles est encore plus répandue), les banques centrales et les gouvernements sont enclins à détourner les utilisateurs légitimes des cryptomonnaies et à déévaluer les cryptomonnaies moins traçables.

Lorsque l’on s’écarte des opinions des experts, le récent décret du président américain demande en fait de réfléchir à la manière dont les actifs numériques devraient être réglementés. En ce qui concerne les cryptomonnaies, les gouvernements se trouvent dans une position délicate : puisqu'il s'agit d'une investissement (certaines d'entre elles leur épargne-vie) dans la cryptographie ou d'autres actifs numériques, les gouvernements doivent désormais réfléchir à la manière de protéger leurs citoyens. Si les gouvernements ne font rien pour réguler le marché des cryptos, et qu’ils ordonnent ou autorisent les banques centrales à émettre leurs propres MNBC, l’impact qui en résulte pourrait être catastrophique pour certaines parties et avoir un impact sur l’économie dans son ensemble. Cet impact pourrait inciter les électeurs à prendre certaines décisions concernant un gouvernement qui ne les protège pas (même si c'est contre eux-mêmes). Si le gouvernement réglemente sévèrement les cryptomonnaies et que les valorisations diminuent par la suite, l'impact sur les individus et l'économie pourrait être tout aussi catastrophique et influencer l'électorat.

Malgré les problèmes réglementaires concernant les cryptos, les banques pourraient tirer d’autres avantages en suivant les flux et l’utilisation des devises. Cela pourrait certainement aider les banques centrales à atteindre leurs objectifs de surveillance et d'influence de la croissance économique.

Comment ceci affectera-t-il la récolte actuelle de plusieurs milliers de cryptomonnaies ? Seul le temps nous le dira. Si vous aimez les investissements spéculatifs et risqués, les cryptomonnaies peuvent vous convenir, mais choisissez-les avec précaution. Le jour viendra peut-être où les actions de ceux qui ont pour mandat de protéger leurs économies et leurs marchés souverains rendront certaines cryptos inutiles ou d'une valeur limitée, et ne serviront que de reliques pour les amateurs et les historiens.