En fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité et de ses priorités, plusieurs types de plans de reprise après sinistre peuvent être envisagés. Après avoir réalisé une analyse d'impact sur l'activité (BIA) et une analyse des risques (RA), une entreprise peut décider d'élaborer différents DRP en fonction des actifs à protéger, tels que les entrepôts, les centres de données, ou les équipements critiques.

Quel que soit l'actif à protéger, l'objectif principal d'un DRP efficace est de rétablir les processus métiers aussi rapidement et en toute sécurité que possible. Ci-dessous, découvrez cinq exemples d'utilisation pour mieux comprendre l'importance d'une solution adaptée et d'un plan de reprise solide.

Catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, incendies, etc.)

Les catastrophes naturelles telles que les inondations, les incendies et les tremblements de terre peuvent menacer non seulement des vies humaines, mais aussi des bâtiments, équipements, et logiciels précieux.) Imaginez arriver au travail et découvrir qu'un ouragan dans une autre partie du monde a détruit un entrepôt contenant vos équipements les plus précieux. Selon Forbes, 40 % des petites et moyennes entreprises (PME) ne rouvrent jamais après une catastrophe naturelle. Des plans de reprise après sinistre solides permettent aux entreprises de se préparer à divers types de catastrophes naturelles, garantissant ainsi que leur infrastructure critique, y compris leurs employés, reste protégée.

Une pratique de plus en plus populaire dans les plans de reprise après catastrophe naturelle est la géo-redondance. Cette méthode consiste à déplacer les actifs essentiels de l'entreprise hors site, voire à les répartir sur plusieurs sites, ce qui réduit le risque qu'un même événement imprévu impacte plusieurs emplacements à la fois.

Cyberattaques

En raison de leur coût élevé et de leur caractère très médiatisé, les cyberattaques sont l'une des interruptions les plus dévastatrices pour une entreprise. Pour se remettre d'une cyberattaque, de nombreuses entreprises se tournent vers un fournisseur de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS). Les entreprises qui adoptent une approche DRaaS pour la reprise après sinistre externalisent essentiellement leur DRP à un tiers. Un fournisseur DRaaS héberge et gère l'infrastructure nécessaire à la récupération, puis crée et gère des plans de réponse et assure une reprise rapide des opérations critiques pour l'entreprise.

Selon un rapport récent de Global Market Insights (GMI) (lien externe à IBM.com), le marché du DRaaS s'élevait à 11,5 milliards de dollars américains en 2022 et devrait cropitre de 22 % dans les années à venir. Les fournisseurs DRaaS peuvent aider les entreprises à résoudre un large éventail de problèmes causés par les cyberattaques, notamment en rétablissant l'accès aux systèmes impactés, en réduisant les temps d'arrêt, en rétablissant la confiance des investisseurs et en garantissant la conformité dans les secteurs fortement réglementés.

Pannes des serveurs cloud ou locaux

Pour atténuer les impacts d'une panne chez un fournisseur de cloud ou de serveurs locaux, de nombreuses entreprises adoptent un processus de basculement/retour à la normale. En cas de panne d'un serveur en nuage, multicloud ou local, un système utilisant le basculement dans le cadre de son DRP sera immédiatement transféré vers un environnement de secours. Dans cet environnement, les opérations commerciales peuvent se poursuivre de manière transparente et indéfiniment, sans que les utilisateurs ne réalisent qu'ils ne sont pas dans leur environnement de cloud computing habituel. Lorsque le serveur principal est rétabli, les opérations basculent de nouveau vers celui-ci et le serveur secondaire s'éteint. Ce transfert fluide permet d'éviter les pertes de données et de maintenir en ligne les services critiques pendant toute la durée de l'interruption.

Défaillances de la connectivité réseau

Outre les cyberattaques, une panne de réseau peut entraîner des pertes financières massives dues aux temps d'arrêt et engendrer une mauvaise couverture médiatique pour les entreprises. La mise en place de solides plans de récupération réseau permet aux entreprises de se remettre rapidement d'interruptions critiques, qu'il s'agisse de l'accès à Internet, des communications cellulaires ou des réseaux locaux (LAN) et étendus (WAN).

Étant donné que de nombreuses entreprises dépendent des services en réseau pour leurs opérations essentielles, les plans de reprise réseau doivent clairement définir les procédures et responsabilités nécessaires pour rétablir le service. À l'instar des plans de reprise en cas de cyberattaques, les plans de reprise en cas de panne de réseau sont souvent externalisés auprès de fournisseurs DRaaS spécialisés, disposant des ressources et de l'expertise adéquates.

Pannes de centres de données

Une panne de centre de données peut causer de graves perturbations pour une entreprise. Parmi les menaces les plus courantes pour les centres de données figurent les pannes de courant, les erreurs humaines causées par un personnel surchargé et les difficultés à respecter les exigences de conformité.Les plans de reprise après sinistre des centres de données se concentrent sur la sécurité des installations et la capacité des employés à reprendre leurs activités après un incident imprévu.

Ces DRP évaluent les risques et analysent des éléments clés tels que l'environnement physique, la connectivité, les sources d'énergie et la sécurité. Étant donné la diversité des menaces potentielles auxquelles les centres de données sont confrontés, leurs plans de reprise ont généralement une portée plus large que ceux d'autres infrastructures.