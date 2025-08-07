Le problème de l’iceberg de l’IA : ce que les directeurs marketing ne voient pas pourrait leur nuire

En matière d’IA, les directeurs marketing ressentent la chaleur. Selon une nouvelle étude de l'IBM Institute for Business Value (IBV), le protocole marketing traditionnel - « plus de tout » - se heurte à un mur. Et bien que de nombreux responsables marketing fondent de grands espoirs en ce qui concerne l’IA, en pratique, ils ont du mal à obtenir les résultats escomptés. Mais que se passe-t-il si les nouveaux outils et applications d’IA ne sont que la partie émergée de l’iceberg ? Et si la valeur de l'IA ne résidait pas seulement dans ce qui est visible, mais aussi dans ce qui se cache sous la surface ?

Dans l'étude, qui a sondé 1 800 responsables marketing et commerciaux du monde entier, 81 % des directeurs généraux ont déclaré qu'ils considéraient l'IA comme un facteur de changement. Mais 84 % ont déclaré que les défis liés à la rigidité et à la fragmentation des opérations avaient limité leur capacité à exploiter efficacement la technologie.

« De nombreux CMO affirment ne pas disposer d’une structure qui leur permettra d’exploiter l’IA de manière transformatrice », a déclaré Jonathan Adashek, vice-président senior du marketing et de la communication chez IBM, lors d’une récente interview avec IBM Think.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette déconnexion, notamment des services cloisonnés, des processus internes rigides ou des jeux de données fragmentés. Pour compliquer encore les choses, très peu de dirigeants estiment qu'ils disposent du personnel adéquat pour relever le défi, alors même que la majorité des CMO déclarent qu'on attend désormais d'eux qu'ils alimentent la croissance et la rentabilité.

« Seulement 21 % estiment avoir les talents nécessaires au sein de leur Entreprise pour atteindre leurs objectifs dans les prochaines années », a déclaré M. Adashek.