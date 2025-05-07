Des innovateurs de Ferrari, Meta, Lumen et d'autres acteurs majeurs ont pris la parole cette semaine lors de la conférence IBM Think 2025 pour partager leur utilisation de l'IA afin de résoudre des problèmes concrets, du déploiement d'une IA spécialement conçue à l'extraction de la valeur réelle des données d'entreprise.
Quelles avancées technologiques émergentes pourraient influencer votre secteur d'activité à l'avenir ? Découvrez-le grâce aux analyses les plus pertinentes issues de la Think 2025.
10 h 30 EDT | 6 mai 2025
Avez-vous déjà observé une machine de traitement de données à injection de carburant capable d'atteindre une vitesse de 230 mph ? Si vous êtes présent à IBM Think, rendez-vous à l'espace de démonstration pour découvrir la voiture de course Scuderia Ferrari HP Formula 1. Équipée de capteurs qui détectent la chaleur, la pression, la friction et le carburant, cette machine génère plus d'un million de points de données par seconde. Cela explique également pourquoi le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a invité le directeur de l'équipe Scuderia Ferrrari HP, Frédéric Vasseur, sur scène ce matin lors de son discours de lancement de la Think 2025.
« L’IA est le moteur de la productivité », a expliqué M. Krishna. « L’IA révèle la valeur de vos données. » Dans ce cas précis, IBM Watsonx utilise l'IA générative pour transformer le flux de données de piste collectées par Scuderia Ferrari HP en une nouvelle expérience mobile plus personnalisée et interactive pour les passionnés de Ferrari à travers le monde. Cela permet à Ferrari (et à ses partenaires) de renforcer l'engagement de ses clients principaux.
Ces clients ou fans principaux passent également à la vitesse supérieure. « Ce ne sont plus seulement les fans de longue date », a déclaré M. Vasseur. Les nouveaux fans « s'intéressent davantage au nom de la compagne du pilote qu'aux temps au tour ». Cette base de fans a triplé au cours des cinq dernières années et compte désormais plus de 390 millions de followers dans le monde. C’est dix fois la population du Canada. Comprendre ce que veulent ces nouveaux venus devient aussi important que de gagner sur la piste.
Passant du circuit automobile à l'usine, où des millions de capteurs génèrent une quantité considérable de données de fabrication, M. Krishna s'est également entretenu avec Kate Johnson, présidente-directrice générale de Lumen Technologies, au sujet de l'intégration de la puissance intellectuelle de l'IA de watsonx au réseau fibre optique de Lumen (le plus grand des États-Unis) et à ses centres de données de pointe. Dans l'industrie, comme dans la course automobile, « chaque milliseconde compte », a déclaré Mme Johnson.« Ce n'est pas tout à fait comme une Ferrari, mais le concept est le même. »
Pourquoi Lumen s'associe-t-elle à IBM ? « Pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leur IA », a-t-elle déclaré.À en juger par le discours de M. Krishna, ce sera un thème récurrent tout au long de la semaine, d'autant plus que 99 % de toutes les données d'entreprise n'ont pas encore été exploitées par l'IA à ce jour. « Si vous parvenez à exploiter la valeur de ces données, cela représente une opportunité considérable pour l'entreprise », a déclaré M. Krishna.
« Cependant, toutes les IA ne sont pas conçues de la même manière, et toutes les IA ne sont pas développées pour les entreprises », a ajouté M. Krishna. « Si vous souhaitez exploiter la valeur de ces 99 %, vous aurez besoin d'une approche de l'IA adaptée à l'entreprise. » Cela peut impliquer d'utiliser des modèles plus petits, qui sont beaucoup plus rentables et peuvent être plus précis que des modèles plus grands.
11 h 30 EDT | 6 mai 2025
L'intelligence artificielle connaît un essor fulgurant, et les infrastructures d'entreprise s'efforcent de suivre le rythme.
Mardi, lors de la conférence Think d’IBM, un panel d’experts d’entreprise dirigé par Rob Thomas, vice-président senior des logiciels et directeur commercial d’IBM, a transmis un message clair : l’IA générative avance rapidement, mais la plupart des infrastructures ne sont pas encore prêtes à la prendre en charge. La session principale, intitulée « Pourquoi tant de précipitation ? », a mis en lumière le décalage croissant entre les ambitions en matière d'IA et la réalité opérationnelle, et ce que les entreprises peuvent faire pour le combler.
Aujourd'hui, les environnements cloud sont souvent fragmentés, et les exigences de l'IA à l’échelle ne font qu'accroître la pression sur eux. Le cofondateur et directeur technique de HashiCorp, Armon Dadgar, a décrit la situation à laquelle sont confrontées des milliers d'entreprises : des équipes d'application déconnectées, des systèmes éparpillés et une inefficacité croissante. « Ce que nous constatons jour après jour, ce sont des failles », déclare-t-il. Cependant, il est possible de les réduire, a-t-il insisté, en standardisant les workflows et en créant des plateformes unifiées qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie des applications et des infrastructures.
Deutsche Telekom constate déjà des résultats mesurables grâce à cette automatisation. L'entreprise a réduit le temps de correction de 80 %, ce qui permet aux équipes de gérer les menaces de sécurité croissantes sans surcharger leurs opérations. « Ce n'est peut-être pas aussi passionnant que ce que l'on peut lire dans les journaux », a déclaré le DSI Peter Leukert, « mais c'est le cœur de nos fonctions que nous devons accomplir avec excellence. ».
Madhu Kochar, vice-Présidente de l'automatisation chez IBM, a souligné que la plupart des piles technologiques n'ont pas été conçues pour s'adapter à l'avenir que l'IA est en train de créer. « Les environnements hybrides sont plus complexes que jamais, et l'IA générative y contribue », a-t-elle déclaré. Pour clarifier la complexité des API, applications, endpoints, données et événements d’une entreprise, IBM propose sa plateforme webMethods Hybrid Integration, offrant aux organisations un contrôle unifié et une visibilité en temps réel à travers les environnements.
Elle a souligné que les entreprises doivent s'orienter vers l'automatisation agentique et l'orchestration basée sur l'IA, ajoutant que « les intégrations rigides et statiques ne fonctionneront pas ». En adoptant ces méthodes, les entreprises peuvent réduire des mois de travail à quelques heures.
L'adoption du cloud est peut-être généralisée, mais les résultats restent inégaux. « Le retour sur investissement est un peu moins certain, environ 20 % », explique Thomas. Selon lui, l'élément manquant est une infrastructure hybride, une architecture qui relie le cloud public, les systèmes privés et les environnements sur site pour former un tout cohérent et orchestré.
En ce qui concerne l'avenir, les experts ont souligné que le secteur est prêt pour une croissance rapide. « Au cours des trois prochaines années, un milliard d'applications seront créées sur la base de l'IA générative », a déclaré Thomas. « Elles devront être en mesure de collaborer de manière harmonieuse. »
17 h (EDT) | 6 mai 2025
Les agents offrent des opportunités. Prenons Pepsi : l’entreprise travaille déjà sur plus de 1 500 bots, assistants et agents, des statistiques partagées par Magesh Bagavathi, vice-président senior et responsable mondial des données, de l’analytique et de l’IA chez PepsiCo, lors d’une conférence principale à Think 2025.
« Ces bots commencent tous à se développer à grande échelle, et tout cela est possible grâce à notre approche très centrée sur la plateforme », a-t-il poursuivi. Cela signifie qu'avec l'IA agentique, PepsiCo peut économiser des milliers d'heures sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
En déployant des agents, l'interaction avec les systèmes d'entreprise ne nécessitera plus de compétences ou de connaissances spécialisées. « La prochaine grande étape est la création de systèmes d’intelligence propulsés par des agents IA », a déclaré Ritika Gunnar, directrice générale des données et de l’IA chez IBM. « Ce sont des êtres d'action. Ils ne se contentent pas de rapporter des informations. Ils agissent de manière autonome, orchestrant les workflows au sein de votre entreprise. Il s’agit de mettre l’IA au service des entreprises. »
Elle a toutefois émis une mise en garde : « Aujourd'hui, l'explosion des agents IA dans l'entreprise est extrêmement prometteuse. Cependant, soyons réalistes : cela crée également une complexité considérable. »
Un facteur déterminant ? Les entreprises déploient des agents de manière cloisonnée, et ceux-ci ne sont pas toujours bien intégrés aux outils et applications existants. C’est ce qui a été le catalyseur de la mise à jour d’IBM Watsonx Orchestrate, qui propose l’orchestration d’agents pour gérer la coordination multi-agents et multi-outils nécessaire pour gérer des projets complexes entre fournisseurs. « Créer des agents puissants n’est que le début », explique Mme Gunnar. « La vraie magie opère lorsqu'ils établissent une connexion. »
Peter Doolan, directeur de la consommation chez Slack, pense que les plateformes agentiques permettront aux entreprises d’atteindre des niveaux de croissance sans précédent. Il cite l'exemple de l'un des clients de Slack, Adecco, un fournisseur de ressources humaines et une société de recrutement temporaire qui reçoit 300 millions de candidats par an.
« Il est impossible qu'Adecco ait assez d'humains pour lire et analyser ces 300 millions d'applications », a déclaré M. Doolan. « C'est donc un exemple parfait qui démontre comment le travail numérique peut dynamiser une entreprise tout en aidant les individus à se recentrer sur leur propre potentiel, c'est-à-dire à identifier le poste idéal pour eux et le moment opportun pour l'occuper. »
C'est une raison d'être optimiste, a déclaré M. Doolan. « Il y a un optimisme extraordinaire quant à l'avenir, quant à la manière dont nous pouvons exploiter cette valeur inexploitée et la diffuser à l'ensemble de nos effectifs. »
9 h 30 EDT | 7 mai 2025
Les données d'entreprise ont occupé une place centrale lors de la conférence Think 2025, en particulier le fait que moins de 1 % d'entre elles alimentent actuellement les modèles linguistiques massifs qui dominent l'actualité de l'IA.
« Les données sont votre véritable différenciateur », a déclaré Matt Hicks, PDG de Red Hat, lors d’une conversation sur l'énergie ce matin avec Ric Lewis, vice-président senior des infrastructures chez IBM. Ces données contiennent tout ce qui rend une entreprise unique : ses relations client, son historique opérationnel et son savoir-faire institutionnel.
Mais ces données sont généralement dispersées entre des systèmes sur site, des clouds publics et privés et des environnements en périphérie, créant ainsi une configuration hybride presque par défaut. « Pour rendre l’IA efficace, nous devons amener l’IA dans tous ces endroits où l’on dispose de données, d’applications, de clients », a déclaré Hillery Hunter, directrice technique et directrice générale de l’innovation pour IBM Infrastructure. « Y compris au cœur de l'activité stratégique de votre entreprise. »
Une approche qui gagne du terrain est celle de l'hybride par conception : une stratégie qui intègre les données et les systèmes dans tous les environnements dès le départ, plutôt que de les superposer après coup. IBM et sa filiale Red Hat s'appuient sur ce modèle comme pilier central de la préparation des entreprises à l'IA. Grâce à cette stratégie, les entreprises gèrent et surveillent le cycle de vie complet des modèles d'IA, tant prédictifs que génératifs, dans des environnements allant des serveurs uniques aux systèmes distribués.
Bien que la conception de tels systèmes dès le départ soit l'approche optimale, il est tout à fait possible de connecter l'architecture existante afin d'améliorer l'accès aux données dispersées et cloisonnées, ce qui est essentiel pour exploiter la valeur des données propriétaires d'une entreprise. En fait, IBM travaille avec de nombreuses entreprises pour y parvenir, y compris BNP Paribas.
Le directeur technique du groupe BNP Paribas, Jean-Michel Garcia, s'est joint à Mme Hunter sur scène pour décrire comment la banque a appliqué un tel modèle hybride dès sa conception, en collaboration avec IBM et Red Hat. Cette approche a soutenu les efforts de l'entreprise pour extraire de la valeur de ses données dans divers environnements tout en respectant les exigences réglementaires et de sécurité.
Cette stratégie est le résultat d'un partenariat qui existe depuis sept ans, mais une nouvelle prolongation de 10 ans propulsera le groupe dans une nouvelle phase : la construction de ce que M. Garcia appelle une « usine d'IA ». Il s'agira d'une infrastructure spécialement conçue qui comprendra le matériel, les logiciels et les workflows nécessaires au développement, à l'entraînement et au déploiement de l'IA à grande échelle. Et cela est possible, poursuit-il, « grâce à une forte hybridation, à une plateforme de conteneurisation robuste et à un modèle de gestion des données adapté ».
Alors que les entreprises passent de la « promesse de l'IA au profit de l'IA », comme l'a dit Mme Hunter, « mettre en œuvre l'IA rapidement mais avec prudence » devra être une priorité, a déclaré M. Garcia. « J'aime appeler cela l'IA avec ceinture de sécurité », a ajouté Mme Hunter.
12 h 30 EDT | 7 mai 2025
Lorsque Meta a lancé son premier modèle Llama ouvert il y a deux ans, beaucoup ont remis en question la pertinence de dépenser des milliards pour développer des modèles qui seraient partagés gratuitement. ertains doutaient même qu'il soit possible pour l'entreprise de développer des modèles open source hautement performants pour la communauté au sens large tout en développant des modèles pour ses propres produits. Pourtant, Meta parie que l'ouverture accélérera l'innovation.
Ce pari semble porter ses fruits. Lors d’une conférence principale avec Dinesh Nirmal, SVP pour les produits logiciels chez IBM, Ash Jhaveri, vice-président de Reality Labs et partenariats IA chez Meta, a partagé que l’entreprise a désormais enregistré 1,2 milliard de téléchargements de sa série de modèles Llama. « La beauté de l'open source réside dans le fait que la communauté devient un multiplicateur de force », a déclaré M. Jhaveri. Les développeurs souhaitaient alors disposer d'un cadre, Meta a donc également créé un cadre modulaire appelé Llama Stack, « une boîte à outils modulaire dans laquelle vous pouvez intégrer des éléments tels que des agents, des post-formations, des évaluations, qui s'assemblent tous comme des pièces de Lego », a-t-il expliqué.
Cette conception modulaire fait de Llama Stack de Meta un choix naturel pour IBM, qui partage la conviction fondamentale que la communauté de l'IA fonctionne mieux lorsqu'elle œuvre de concert. Maintenant, watsonx est intégré en tant que fournisseur d'API au sein de la pile Llama, permettant aux entreprises de déployer l'IA générative à grande échelle, avec le concept open source comme principe fondamental.
Cependant, tous les secteurs ne peuvent pas fonctionner à 100 % en open source. Comme l'a fait remarquer M. Nirmal, des secteurs comme la défense, la sécurité et les soins de santé sont confrontés à des contraintes différentes, notamment la nécessité d'une conformité stricte, d'une surveillance réglementaire et de seuils de risque. C'est le cas de Richard Vitek, vice-président chargé des données, de l'analytique et de la mise en œuvre de l'IA chez Lockheed Martin. « Nous souhaitons pouvoir tirer parti de tous ces outils open source [et] bénéficier de toutes ces connaissances », a-t-il déclaré, « sans pour autant exposer notre sécurité à des risques ».
IBM aide les entreprises à gérer cette dynamique contradictoire entre innovation open source et sécurité des systèmes fermés. Cela commence par l'intégration de la gouvernance et de la sécurité dans les premières étapes de la préparation des données de l'entreprise pour les outils d'IA, a déclaré M. Nirmal. En utilisant la plateforme watsonx.data, par exemple, les entreprises peuvent s'assurer que les données propriétaires sont régies lorsqu'elles sont ingérées et stockées, ce qui les rend sécurisées dès le départ. Le meilleur, a-t-il ajouté, c'est « que la plateforme watsonx.data peut désormais préparer des données adaptées à l’IA pour les entreprises en moins de cinq minutes. »
Si la conférence était axée sur les données, elle a également mis en évidence un aspect plus général : la force de l'écosystème du secteur. « Pour moi, l'avenir ne se résume pas à une question d'ouverture ou de fermeture », a déclaré M. Jhaveri. « Il s'agit en réalité de savoir avec qui vous construisez. »
14 h 30 EDT | 7 mai 2025
Les dirigeants d’entreprise modernes savent concilier les demandes à court terme et l’innovation à long terme, et les enjeux sont importants. « Les PDG sont confrontés à des pressions concurrentes liées au financement des opérations existantes et à l'investissement dans l'innovation », a déclaré Mohamad Ali, vice-président senior d'IBM Consulting, lors de son discours d'ouverture à la Think 2025.
Citant une nouvelle étude de l'Institute for Business Value (IBV) d'IBM, qui a sondé 2 000 dirigeants, M. Ali a noté que les PDG ne se contentent pas d'adopter l'IA : ils adoptent activement des agents IA et se préparent à les mettre en œuvre à grande échelle.
Selon M. Ali, c'est dans la recherche d'un équilibre entre la pression pour présenter des résultats trimestriels, réduire les coûts et assurer le bon fonctionnement des activités principales, d'une part, et la nécessité d'investir dans des outils de nouvelle génération, une architecture de données et la mise à niveau des compétences de la main-d'œuvre, d'autre part, que le leadership est le plus mis à l'épreuve.
Pour trouver l'équilibre entre efficacité et innovation, il faut plus qu'une vision. Des entreprises telles que Heineken et Cencora établissent actuellement les fondements techniques nécessaires pour transformer les ambitions en matière d'IA en résultats concrets.
Pour faire avancer sa transformation numérique, Heineken, l'une des marques de bière les plus emblématiques au monde, remanie sa pile de données pour accélérer la livraison de valeur pilotée par l'IA. Ronald den Elzen, directeur numérique et technologique chez The Heineken Company, a reconnu depuis la scène que l'entreprise avait encore « énormément de travail à accomplir [afin de] mettre en place une sauvegarde numérique sécurisée et résiliente ».
Pawan Verma, vice-président exécutif et directeur des données et de l'information de l'entreprise pharmaceutique Cencora, a souligné cette idée. « Vous avez besoin de données fiables, en particulier des données qui peuvent être diffusées », ajoute-t-il. « Vous combinez cela avec une culture qui examine [les données] quotidiennement, car dans notre secteur, ce qui est le plus important, c'est la fiabilité et la précision. »
Pour ces deux entreprises, une IA évolutive et fiable commence par une infrastructure de données solide à l'échelle de l'entreprise. Mais les infrastructures seules ne suffisent pas. L'IA doit être intégrée dans les workflows de manière à soutenir le talent humain, et non à le remplacer.
IBM a été son propre « client zéro » dans l'intégration de l'IA dans ses activités réelles. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, l'entreprise a automatisé un million de tâches et répond désormais à 95 % des demandes des employés, sur 11,5 millions d'interactions, sans escalade.
C'est un chiffre impressionnant », a déclaré Neil Dhar, associé directeur mondial chez IBM Consulting. « Quel est l'impact de cette initiative ? Elle permet de créer une fonction RH de classe mondiale, capable de s'adapter à l'ensemble de l'entreprise. Nous pouvons responsabiliser nos collaborateurs, leur permettre de faire ce qu’ils ont à faire. »
Parallèlement, l'IA agentique est en train de devenir une « couche intelligente » dans de vastes systèmes, aidant les équipes à résoudre rapidement les problèmes et à intégrer les données de façon fluide. C’est l’idée derrière le partenariat d’IBM avec Oracle, qui intègre watsonx dans le workflow.
« Nous vivons véritablement une période innovante, où chacun doit envisager l'intégration d'agents IA dans son workflow », a déclaré Laura-Elizabeth Ware, vice-présidente senior des applications cloud HCM pour l'Amérique du Nord chez Oracle. « Cependant, avant même de commencer, dans le domaine des ressources humaines, il est essentiel d'examiner les compétences et de définir une stratégie en la matière. »
Cette focalisation sur les effectifs arrive à point nommé. L'étude de l'IBV sur les PDG a révélé que plus d'un tiers des dirigeants prévoient de recycler et de requalifier leurs équipes, et la moitié envisagent de recruter pour des postes qui n'existaient pas il y a un an. Cela signifie qu'un inventaire clair des compétences est essentiel et que la compréhension de la place des agents dans les workflows réels et les ensembles de compétences apparaît comme un nouvel enjeu pour la préparation des entreprises.
17 h 30 EDT | 7 mai 2025
IBM envisage-t-il de supprimer le prompt ?
C’est dans ce sens que l’entreprise a présenté un nouveau concept d’« informatique générative » lors de son discours de clôture de la Think 2025. L’informatique générative remplace la Prompt engineering par la programmation structurée pour les grands modèles de langage (LLM), et fait partie d’une volonté plus large de fusionner l’intelligence artificielle, l’informatique classique à haute performance et les systèmes quantum en un modèle unifié pour l’informatique d’entreprise. L'accent est mis sur l'utilité immédiate et réelle, plutôt que sur la spéculation lointaine.
« Ce ne sont plus des rêves », a déclaré Zaira Nazario, directrice de la Technologie et de la Science chez IBM. « Nous connectons déjà des systèmes HPC et quantiques afin de permettre le calcul intensif centré sur le quantique. »
Les experts d'IBM affirment que le prompting est devenu une méthode inappropriée pour développer des systèmes d'IA complexes. Sriram Raghavan, vice-président d'IBM Research pour l'IA, a fait valoir que les interactions basées sur des prompts sont trop fragiles et spécifiques à chaque modèle pour être adaptées à grande échelle.
« Très bientôt, nous aurons des livres et des livres de prompts », a-t-il déclaré, qualifiant une grande partie de la pratique actuelle comme « la sécurité par la prière ».
L'informatique générative, en revanche, permet aux développeurs de créer des applications d'IA via un environnement d'exécution qui impose des règles, des contraintes et des comportements clairs. Lors des tests, le nouveau cadre d'IBM a atteint une précision comparable à celle des modèles à 70 milliards de paramètres en utilisant des systèmes ne comportant qu'un milliard de paramètres.
L'approche informatique générative d'IBM applique les principes du génie logiciel à l'IA en permettant aux développeurs de définir le comportement à travers des composants modulaires, plutôt que par le langage naturel. Le moteur d'exécution prend en charge des fonctionnalités telles que la génération en plusieurs étapes, les règles de formatage strictes et le routage spécifique au modèle, le tout géré par programmation. Cela signifie que les développeurs peuvent créer des applications sans réécrire le code à chaque changement du modèle sous-jacent. Le résultat, selon M. Raghavan, est un développement plus rapide, une sécurité accrue et des performances plus fiables sur des modèles de tailles et de capacités différentes.
Parallèlement à ses travaux dans le domaine de l'IA, IBM a repoussé les limites de l'informatique quantique, atteignant ce qu'elle appelle une nouvelle phase de capacité technique. Jay Gambetta, IBM Fellow et vice-président d'IBM Quantum, a déclaré que l'entreprise avait atteint la fonctionnalité quantique, ce qui signifie que ses ordinateurs quantiques peuvent désormais résoudre des problèmes que les systèmes classiques ne peuvent pas simuler.
Il a décrit des expériences associant un processeur 45 qubits au superordinateur japonais Fugaku pour simuler des molécules complexes, avec des résultats équivalents aux meilleures méthodes classiques. Une expérience complémentaire avec 77 qubits a donné des résultats tout aussi prometteurs. Il a déclaré que l'entreprise prévoyait de démontrer l'avantage quantique d'ici 2026, une étape importante où les systèmes quantiques surpasseront les ordinateurs classiques sur des problèmes concrets et significatifs avec une précision vérifiée.
Pour marquer le 100e anniversaire de la mécanique quantique, il a souligné que les travaux fondamentaux d’IBM, depuis ses innovations pionnières dans le domaine du matériel quantique jusqu'au lancement du premier ordinateur quantique accessible dans le cloud, ont permis à l'entreprise de se positionner en tant que leader de cette nouvelle ère.
« Les démos ne nous intéressent pas », a déclaré M. Gambetta. « Nous créons des systèmes qui fonctionnent réellement. »
L’avenir de la gestion des ressources applicatives avec IBM Turbonomic
IBM dévoile des avancées révolutionnaires d’IBM Turbonomic, conçues pour aider les entreprises à améliorer la performance et l’efficacité de leurs applications. IBM Turbonomic s’intègre désormais à GitHub et HashiCorp Terraform, ce qui permet d’optimiser en toute sécurité les workloads d’applications définies comme du code sur le cloud.Les entreprises peuvent ainsi conserver une performance et une efficacité applicatives robustes à grande échelle, tout en tirant parti de la gouvernance et de l’agilité qu’apporte l’infrastructure en tant que code (IaC).
Présentation du prochain IBM watsonx Code Assistant for i
IBM présente le prochain IBM watsonx Code Assistant for i, un assistant de codage spécialement conçu pour accélérer la modernisation des applications IBM i. Il devrait permettre aux développeurs d’accélérer les tâches de modernisation RPG grâce à des capacités alimentées par l’IA directement disponibles dans l’environnement de développement intégré (IDE).
IBM Granite 4.0 Tiny Preview : aperçu de la prochaine génération de modèles Granite
Nous sommes ravis de présenter à la communauté open source IBM Granite 4.0 Tiny Preview, une version préliminaire du plus petit modèle de la future famille de modèles linguistiques Granite 4.0.
L’avènement de l’entreprise agentique : mettre l’IA au service de l’ensemble de votre parc technologique
IBM fournit une suite complète de fonctionnalités d'agent prêtes à l'emploi dans watsonx Orchestrate afin d'aider les entreprises à les mettre en œuvre. Le portefeuille comprend : la création de votre propre agent en moins de cinq minutes, des agents de domaine pré-créés, l'intégration avec plus de 80 applications d'entreprise de premier plan, ainsi que l'orchestration et la visibilité des agents.
Exploiter les données non structurées pour l'IA générative : l'évolution de watsonx.data
Les données non structurées constituent l'une des ressources les plus précieuses mais les plus sous-utilisées de l'entreprise. IBM fait évoluer watsonx.data pour aider les entreprises à activer ces données afin de favoriser une IA plus précise et efficace. Le nouveau watsonx.data réunira un Data Lakehouse open source et des fonctionnalités de Data Fabric, telles que le suivi de la traçabilité des données et la gouvernance, afin d'aider les clients à unifier, gouverner et activer les données entre les silos, les formats et les clouds. Les entreprises pourront connecter leurs applications et agents d'IA avec leurs données non structurées en utilisant watsonx.data, qui, selon les tests, peut améliorer la précision de l'IA de 40 % par rapport au RAG conventionnel.
IBM webMethods Hybrid Integration : l’intégration à l’ère de l’IA agentique
IBM lance webMethods Intégration Hybride, une solution de nouvelle génération qui remplace les workflows rigides par une automatisation intelligente et pilotée par des agents. Il aidera les utilisateurs à gérer la multiplication des intégrations entre les applications, les API, les partenaires B2B, les événements, les passerelles et les transferts de fichiers dans les environnements cloud hybrides.
Lumen et IBM collaborent pour mettre à la disposition des entreprises une intelligence artificielle évolutive
Lumen Technologies et IBM ont annoncé une nouvelle collaboration visant à développer des solutions d'intelligence artificielle dédiées aux entreprises à la périphérie, en intégrant watsonx, la gamme de produits d'intelligence artificielle d'IBM, à l'infrastructure et au réseau Edge Cloud de Lumen.
IBM et Oracle étendent leur partenariat pour faire progresser l'IA agentique et le cloud hybride
IBM collabore avec Oracle afin d'intégrer la puissance de watsonx à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Tirant parti des services d'IA natifs d'OCI, cette nouvelle étape importante dans le partenariat technologique entre IBM et Oracle vise à ouvrir une nouvelle ère de productivité et d'efficacité multi-agents, pilotées oar l'IA, au sein de l'entreprise.
IBM et Salesforce activent les données d'entreprise sur IBM Z et proposent en avant-première de nouveaux agents pour aider les clients à exploiter leurs données pour l'IA agentique
Afin de l'utiliser comme catalyseur pour l'IA agentique, IBM et Salesforce fournissent à leurs clients un accès à leurs données commerciales dans les mainframes IBM Z et les bases de données Db2, afin qu'elles puissent alimenter des cas d'utilisation de l'IA sur la plateforme Salesforce Agentforce, la plateforme de main-d'œuvre numérique permettant de renforcer les équipes grâce à des agents IA autonomes. IBM introduit également de nouveaux agents développés avec IBM Watsonx Orchestrate, compatibles avec les technologies Salesforce et les performances du modèle IBM Granite.
Étude IBM : les PDG misent encore plus sur l’IA tout en surmontant les obstacles rencontrés par les entreprises
Une nouvelle étude mondiale menée par l'IBM Institute for Business Value a révélé que les PDG interrogés s'engagent à promouvoir les solutions d'IA au sein de leur organisation, même s'ils sont confrontés à des défis liés à l'accélération de l'adoption des technologies.
