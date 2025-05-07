Pour faire avancer sa transformation numérique, Heineken, l'une des marques de bière les plus emblématiques au monde, remanie sa pile de données pour accélérer la livraison de valeur pilotée par l'IA. Ronald den Elzen, directeur numérique et technologique chez The Heineken Company, a reconnu depuis la scène que l'entreprise avait encore « énormément de travail à accomplir [afin de] mettre en place une sauvegarde numérique sécurisée et résiliente ».

Pawan Verma, vice-président exécutif et directeur des données et de l'information de l'entreprise pharmaceutique Cencora, a souligné cette idée. « Vous avez besoin de données fiables, en particulier des données qui peuvent être diffusées », ajoute-t-il. « Vous combinez cela avec une culture qui examine [les données] quotidiennement, car dans notre secteur, ce qui est le plus important, c'est la fiabilité et la précision. »

Pour ces deux entreprises, une IA évolutive et fiable commence par une infrastructure de données solide à l'échelle de l'entreprise. Mais les infrastructures seules ne suffisent pas. L'IA doit être intégrée dans les workflows de manière à soutenir le talent humain, et non à le remplacer.

IBM a été son propre « client zéro » dans l'intégration de l'IA dans ses activités réelles. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, l'entreprise a automatisé un million de tâches et répond désormais à 95 % des demandes des employés, sur 11,5 millions d'interactions, sans escalade.

C'est un chiffre impressionnant », a déclaré Neil Dhar, associé directeur mondial chez IBM Consulting. « Quel est l'impact de cette initiative ? Elle permet de créer une fonction RH de classe mondiale, capable de s'adapter à l'ensemble de l'entreprise. Nous pouvons responsabiliser nos collaborateurs, leur permettre de faire ce qu’ils ont à faire. »

Parallèlement, l'IA agentique est en train de devenir une « couche intelligente » dans de vastes systèmes, aidant les équipes à résoudre rapidement les problèmes et à intégrer les données de façon fluide. C’est l’idée derrière le partenariat d’IBM avec Oracle, qui intègre watsonx dans le workflow.

« Nous vivons véritablement une période innovante, où chacun doit envisager l'intégration d'agents IA dans son workflow », a déclaré Laura-Elizabeth Ware, vice-présidente senior des applications cloud HCM pour l'Amérique du Nord chez Oracle. « Cependant, avant même de commencer, dans le domaine des ressources humaines, il est essentiel d'examiner les compétences et de définir une stratégie en la matière. »

Cette focalisation sur les effectifs arrive à point nommé. L'étude de l'IBV sur les PDG a révélé que plus d'un tiers des dirigeants prévoient de recycler et de requalifier leurs équipes, et la moitié envisagent de recruter pour des postes qui n'existaient pas il y a un an. Cela signifie qu'un inventaire clair des compétences est essentiel et que la compréhension de la place des agents dans les workflows réels et les ensembles de compétences apparaît comme un nouvel enjeu pour la préparation des entreprises.