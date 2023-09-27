Tordre le cou aux idées fausses sur l’observabilité – Partie 6 : L’observabilité ne représente qu’une partie de votre pile

27 septembre 2023

Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :

Dans cet article, nous aborderons une autre idée fausse concernant l’observabilité : la croyance selon laquelle elle ne s’applique qu’à une partie spécifique de votre pile ou de vos applications.

Cette idée découle d’une mauvaise compréhension du concept fondamental de l’observabilité. En considérant l’observabilité comme limitée à une seule couche, on néglige sa nature holistique, par laquelle elle englobe toutes les couches de la pile technologique et leurs interconnexions. En nous attaquant à cette idée reçue, notre objectif est de mettre en lumière l’essence même de l’observabilité en tant que pratique complète qui offre des informations approfondies sur les fonctionnalités et les performances des systèmes dans leur intégralité.

Pourquoi est-ce un préjugé ?

Dans la gestion moderne des logiciels et des systèmes, l’observabilité ne se concentre pas sur une seule partie de la pile. Elle englobe l’ensemble du système, de l’application à la couche d’infrastructure en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.

L’idée reçue mentionnée précédemment provient probablement d’une vision étroite selon laquelle un seul composant, comme la couche d’application, permet de comprendre le comportement du système. Il faut noter que cette approche peut négliger les interactions et les dépendances complexes entre les différentes parties de la pile.

Une véritable observabilité nécessite l’observation et l’analyse de données provenant de toutes les couches du système, et doit comprendre les indicateurs d’application, les traces d’interactions et la télémétrie de l’infrastructure. Cette approche globale permet aux équipes de découvrir le fonctionnement de l’ensemble du système, d’identifier les goulots d’étranglement qui affectent les performances, de détecter les anomalies et, en fin de compte, d’offrir aux utilisateurs une expérience plus fiable et plus efficace.

Fait : l’observabilité est applicable du mobile au mainframe

L’observabilité est applicable sur diverses plateformes, notamment les systèmes mobile, web, cloud et mainframe, car elle englobe un large éventail de technologies et d’environnements.

Découvrons ensemble les détails techniques de l’observabilité dans différentes piles technologiques et pourquoi elle devrait être adoptée universellement :

  • Applications mobiles : l’observabilité dans les applications mobiles implique l’instrumentation du code pour capturer les événements, les indicateurs et les journaux pertinents. Pour ce faire, il convient d’observer des frameworks en temps réel, des bibliothèques d’analyse des performances et des outils de signalement des défaillances. En intégrant des mécanismes d’observabilité dans les applications mobiles, les développeurs peuvent obtenir des informations sur les interactions des utilisateurs, les goulots d’étranglement qui affectent les performances et les erreurs, ce qui contribue à améliorer l’expérience utilisateur et la qualité globale des applications.
  • Applications web : dans les applications web, l’observabilité consiste à capturer et à analyser des données provenant de différentes couches, comme le front-end, le back-end et l’infrastructure. Cela inclut la journalisation des requêtes HTTP, des requêtes de base de données, des temps de réponse du serveur et de l’utilisation des ressources système. En regroupant et en analysant ces données à l’aide d’outils d’observabilité, les équipes peuvent identifier les problèmes de performance, détecter les erreurs et optimiser la performance globale de l’application.
  • Services cloud : pour les services cloud, l’observabilité se concentre sur le suivi et l’analyse des systèmes distribués et des architectures de microservices. Il s’agit de capturer et de mettre en corrélation les journaux, les indicateurs et les suivis des différents composants et services. Des technologies telles que le traçage distribué et le maillage de services offrent une visibilité de bout en bout, ce qui permet aux équipes de comprendre les flux de demandes, d’identifier les goulots d’étranglement dans la latence et de résoudre les problèmes entre les différentes limites de service.
  • Systèmes mainframe : même dans les systèmes mainframe, l’observabilité joue un rôle essentiel. Les outils de surveillance et les cadres conçus spécifiquement pour les mainframes peuvent prendre en compte des indicateurs, des journaux de transactions et des données sur l’utilisation des ressources. En tirant parti de l’observabilité sur les mainframes, les entreprises peuvent obtenir des informations sur la performance, identifier les inefficacités et optimiser l’allocation des ressources pour les processus métier critiques.

Pourquoi l’observabilité doit-elle pouvoir s’appliquer à toutes les parties de votre pile technologique ?

  • Compréhension globale du système : l’observabilité offre une vision holistique de la pile technologique du système, ce qui permet aux équipes de comprendre les interactions, les dépendances et les caractéristiques de performance des différents composants et des différentes technologies.
  • Résolution des problèmes et débogage plus rapides : les données d’observabilité aident les équipes à identifier et à résoudre rapidement les problèmes en fournissant des informations granulaires sur le comportement du système, ce qui permet une résolution des problèmes et un débogage efficaces.
  • Détection et prévention proactives des problèmes : grâce à l’observabilité, les entreprises peuvent détecter les anomalies, surveiller les indicateurs et mettre en place des alertes pour identifier et résoudre les problèmes potentiels de manière proactive, ce qui réduit les temps d’arrêt et améliore la fiabilité du système.
  • Expérience client améliorée : en tirant parti de l’observabilité sur toutes les plateformes, les entreprises peuvent surveiller en permanence les interactions avec les utilisateurs, identifier les goulots d’étranglement qui affectent les performances et optimiser l’expérience client, ce qui se traduit par une hausse des taux de satisfaction et de rétention.

L’adoption de l’observabilité permet généralement aux entreprises d’obtenir des informations exploitables, d’améliorer la performance et d’offrir de meilleures expériences dans divers environnements et piles technologiques.

L’observabilité en chiffres

IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d’une seconde et traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.

Si vous souhaitez améliorer vos pratiques d’observabilité avec une visibilité complète des conteneurs et la possibilité de surveiller vos dépendances cloud en temps réel, nous vous invitons à demander une démonstration.

Avec IBM Instana, de nombreux clients ont obtenu des résultats tangibles. Par exemple, Conrad Electronic gère des ventes multicanaux de plus de 450 000 composants et appareils, et traite des millions de mises à jour et de demandes en temps réel.

Et maintenant ?

Nos prochains eBooks seront conçus comme une ressource complète sur l’observabilité, destinée à éclairer votre prise de décision concernant l’optimisation de vos processus existants ou le lancement d’un nouveau programme d’observabilité.
