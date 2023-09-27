Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :

Dans cet article, nous aborderons une autre idée fausse concernant l’observabilité : la croyance selon laquelle elle ne s’applique qu’à une partie spécifique de votre pile ou de vos applications.

Cette idée découle d’une mauvaise compréhension du concept fondamental de l’observabilité. En considérant l’observabilité comme limitée à une seule couche, on néglige sa nature holistique, par laquelle elle englobe toutes les couches de la pile technologique et leurs interconnexions. En nous attaquant à cette idée reçue, notre objectif est de mettre en lumière l’essence même de l’observabilité en tant que pratique complète qui offre des informations approfondies sur les fonctionnalités et les performances des systèmes dans leur intégralité.