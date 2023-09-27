Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :
Dans cet article, nous aborderons une autre idée fausse concernant l’observabilité : la croyance selon laquelle elle ne s’applique qu’à une partie spécifique de votre pile ou de vos applications.
Cette idée découle d’une mauvaise compréhension du concept fondamental de l’observabilité. En considérant l’observabilité comme limitée à une seule couche, on néglige sa nature holistique, par laquelle elle englobe toutes les couches de la pile technologique et leurs interconnexions. En nous attaquant à cette idée reçue, notre objectif est de mettre en lumière l’essence même de l’observabilité en tant que pratique complète qui offre des informations approfondies sur les fonctionnalités et les performances des systèmes dans leur intégralité.
Dans la gestion moderne des logiciels et des systèmes, l’observabilité ne se concentre pas sur une seule partie de la pile. Elle englobe l’ensemble du système, de l’application à la couche d’infrastructure en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.
L’idée reçue mentionnée précédemment provient probablement d’une vision étroite selon laquelle un seul composant, comme la couche d’application, permet de comprendre le comportement du système. Il faut noter que cette approche peut négliger les interactions et les dépendances complexes entre les différentes parties de la pile.
Une véritable observabilité nécessite l’observation et l’analyse de données provenant de toutes les couches du système, et doit comprendre les indicateurs d’application, les traces d’interactions et la télémétrie de l’infrastructure. Cette approche globale permet aux équipes de découvrir le fonctionnement de l’ensemble du système, d’identifier les goulots d’étranglement qui affectent les performances, de détecter les anomalies et, en fin de compte, d’offrir aux utilisateurs une expérience plus fiable et plus efficace.
L’observabilité est applicable sur diverses plateformes, notamment les systèmes mobile, web, cloud et mainframe, car elle englobe un large éventail de technologies et d’environnements.
Découvrons ensemble les détails techniques de l’observabilité dans différentes piles technologiques et pourquoi elle devrait être adoptée universellement :
L’adoption de l’observabilité permet généralement aux entreprises d’obtenir des informations exploitables, d’améliorer la performance et d’offrir de meilleures expériences dans divers environnements et piles technologiques.
IBM Instana, la solution d'observabilité d'IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d'une seconde et traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l'infrastructure.
Si vous souhaitez améliorer vos pratiques d'observabilité avec une visibilité complète des conteneurs et la possibilité de surveiller vos dépendances cloud en temps réel
Conrad Electronic gère des ventes multicanaux de plus de 450 000 composants et appareils, et traite des millions de mises à jour et de demandes en temps réel.
