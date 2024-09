Les utilisateurs d’applications mobiles veulent une disponibilité et des fonctionnalités continues, ainsi qu’une expérience fluide. S’ils ne sont pas satisfaits, ils n’hésiteront pas à abandonner votre application et à en télécharger une qui répond mieux à leurs attentes. Face à l’ampleur des enjeux, les équipes de développement d’applications mobiles ont du mal à utiliser un méli-mélo d’outils d’analyse et de surveillance des performances disparates pour gérer les performances des applications mobiles.

IBM Instana Observability fournit une vue d'ensemble complète de bout en bout des performances de votre application mobile en temps réel et à partir d'une plateforme unique. Cette surveillance des performances des applications (APM) comprend une visibilité complète et approfondie sur les chemins d'appel des applications, des informations détaillées sur les interactions des utilisateurs finaux sur les appareils mobiles et les problèmes qu'ils rencontrent. Grâce à cette solution, vous pouvez surveiller les applications mobiles mises en ligne sur iOS, Android, Flutter ou React Native.