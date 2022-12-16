Comment les données, l’IA et l’automatisation peuvent transformer l’entreprise

Les leaders actuels en matière de données sont censés aider les entreprises à fonctionner plus efficacement, à améliorer leur valeur commerciale et à favoriser l'innovation. Leur rôle s'est étendu, passant de la fourniture de Business Intelligence à la direction à la garantie de l'accessibilité et de l'utilité de données de haute qualité dans l'ensemble de l'entreprise. En d’autres termes, ils doivent s’assurer que la stratégie des données correspond à la stratégie métier. Ce n'est que sur cette base que les leaders des données peuvent promouvoir une culture axée sur les données, dans laquelle l'ensemble de l'organisation est en mesure de tirer parti des technologies d'automatisation et d'IA pour améliorer le retour sur investissement. Ces domaines peuvent transformer l'entreprise, qu'il s'agisse de réduire les coûts, d'augmenter les recettes ou d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.
La collecte, l'organisation, la gestion et le magasin des données constituent un défi complexe. Une architecture de données adaptée est à la base de l'efficacité des entreprises fondées sur les données. Il définit, en fonction des besoins de l'entreprise, la manière dont les données circulent dans l'écosystème, de la collecte à la consommation, en passant par le traitement. Les architectures de données modernes basées sur le cloud supportent la haute disponibilité, l'évolutivité et la portabilité ; des workflows intelligents, des analytiques et une Intégration en temps réel ; et la connexion aux applications héritage via des API standard VIA. Le choix de l'architecture de données peut avoir un impact considérable sur les revenus et l'efficacité de votre Entreprise, et les coûts liés à une erreur peuvent être élevés.
Une architecture de données adaptée peut permettre aux organisations d'équilibrer les coûts et la simplicité et de réduire les dépenses de stockage de données, tout en facilitant l'accès aux données fiables pour les data scientists et les utilisateurs professionnels. Elle peut aider à éliminer les silos et à intégrer des combinaisons complexes de systèmes et d'applications d'entreprise afin de tirer parti des investissements existants et prévus. Et pour accroître votre retour sur investissement dans l'IA et l'automatisation, les organisations doivent envisager des processus, des méthodologies et des outils automatisés qui gèrent l'utilisation de l'IA par le biais de la gouvernance de l'IA.
Vous pouvez utiliser les données pour numériser complètement votre Entreprise avec l'automatisation et l'IA. Le défi consiste à tout rassembler et à mettre en œuvre dans les secteurs de l’entreprise et de l’informatique.
Pour les fonctions sectorielles, voici cinq capacités clés à prendre en compte :
Dans le cadre de la numérisation des technologies de l'information, voici trois domaines de capacités à évaluer :
Mais on ne peut ignorer ni le processus ni les personnes. Si vous n'intégrez pas correctement l'IA dans un processus majeur d'une entreprise, il n'y aura peut-être pas d'impact réel. Vous devriez envisager d'intégrer l'IA aux processus d'approvisionnement, de marketing, de vente et de finances de la chaîne d'approvisionnement, et d'adapter les processus en conséquence. Et puisque les processus sont gérés par des personnes, la maîtrise des données est essentielle pour les entreprises fondées sur les données, afin qu'elles puissent à la fois profiter des informations fournies par un système d'IA et les remettre en question. Si les utilisateurs de données ne sont pas d’accord ou ne comprennent pas comment interpréter leurs options, ils pourraient ne pas suivre le processus. Ce risque peut être particulièrement élevé lorsque vous considérez les implications que cela peut avoir lorsqu'il s'agit de cultiver une culture de l'éthique des données et de l'IA, et de se conformer aux normes de confidentialité des données.
Mettre en place une Entreprise fondée sur les données est un projet à multiples facettes qui englobe les fonctions informatiques, la direction et les différents secteurs d’activité. Mais les dividendes sont indéniables. Ceci ouvre la voie à l'automatisation et à l'informatique à l'échelle de l'entreprise. Ceci peut fournir un avantage concurrentiel aux organisations en leur permettant d’identifier rapidement les opportunités de réduction des coûts et de croissance, et même de déverrouiller de nouveaux modèles d'entreprise.
