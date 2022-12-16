Comment les données, l’IA et l’automatisation peuvent transformer l’entreprise

La collecte, l'organisation, la gestion et le magasin des données constituent un défi complexe. Une architecture de données adaptée est à la base de l'efficacité des entreprises fondées sur les données. Il définit, en fonction des besoins de l'entreprise, la manière dont les données circulent dans l'écosystème, de la collecte à la consommation, en passant par le traitement. Les architectures de données modernes basées sur le cloud supportent la haute disponibilité, l'évolutivité et la portabilité ; des workflows intelligents, des analytiques et une Intégration en temps réel ; et la connexion aux applications héritage via des API standard VIA. Le choix de l'architecture de données peut avoir un impact considérable sur les revenus et l'efficacité de votre Entreprise, et les coûts liés à une erreur peuvent être élevés.

Une architecture de données adaptée peut permettre aux organisations d'équilibrer les coûts et la simplicité et de réduire les dépenses de stockage de données, tout en facilitant l'accès aux données fiables pour les data scientists et les utilisateurs professionnels. Elle peut aider à éliminer les silos et à intégrer des combinaisons complexes de systèmes et d'applications d'entreprise afin de tirer parti des investissements existants et prévus. Et pour accroître votre retour sur investissement dans l'IA et l'automatisation, les organisations doivent envisager des processus, des méthodologies et des outils automatisés qui gèrent l'utilisation de l'IA par le biais de la gouvernance de l'IA.

