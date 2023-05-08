Le risque associé à l’adoption de l’IA dans l’assurance peut être largement divisé en deux catégories : technologique et d’utilisation.

Risque technologique — confidentialité des données

Le principal risque technologique concerne la confidentialité des données. Le développement de l’IA a permis la collecte, le stockage et le traitement d’informations à une échelle sans précédent, rendant ainsi extrêmement facile d’identifier, d’analyser et d’utiliser des données personnelles à faible coût sans le consentement d’autrui. Le risque de fuite de confidentialité lié à l'interaction avec les technologies d'IA est une source majeure d'inquiétude et de méfiance des consommateurs.

L'avènement de l'IA générative, où l'IA manipule vos données pour créer un nouveau contenu, présente un risque supplémentaire pour la confidentialité des données de l'entreprise. Par exemple, alimenter un système d'IA générative tel que Chat GPT avec des données d'entreprise pour produire un résumé de recherche confidentielle d'entreprise signifierait qu'une empreinte serait laissée de manière indélébile sur le serveur cloud de l'IA et accessible aux requêtes des concurrents.

Risque technologique : sécurité

Les algorithmes d'IA sont les paramètres qui optimisent les données d'entraînement et permettent à l'IA de donner des informations. En cas de fuite des paramètres d'un algorithme, un tiers peut être en mesure de copier le modèle, ce qui entraîne des pertes économiques et de propriété intellectuelle pour le propriétaire du modèle. De plus, si les paramètres du modèle d'algorithme d'IA venaient à être modifiés illégalement par un cyberattaquant, cela entraînerait une détérioration des performances des modèles IA et aurait des conséquences indésirables.

Risque technologique – transparence

La caractéristique boîte noire des systèmes d'IA, en particulier de l'IA générative, rend le processus de décision des algorithmes d'IA difficile à comprendre. Le secteur de l'assurance est un secteur financièrement réglementé où la transparence, l'explicabilité et l'auditabilité des algorithmes sont d'une importance capitale pour le régulateur.

Risque d’utilisation — inexactitude

Les performances d'un système d'IA dépendent largement des données à partir desquelles il apprend. Si un système d'IA est formé sur des données inexactes, biaisées ou plagiées, il fournira des résultats indésirables même s'il est techniquement bien conçu.

Risque d’utilisation — abus

Bien qu'un système d'IA puisse fonctionner correctement dans ses activités d'analyse, de prise de décision, de coordination et autres, il présente toujours un risque d'abus. L'objectif de l'utilisation de l'opérateur, la méthode d'utilisation, le domaine d'utilisation, etc. peuvent être pervertis ou déviés et avoir des effets néfastes. La reconnaissance faciale utilisée pour suivre illégalement les déplacements des personnes en est un exemple.

Risques liés à l’utilisation : dépendance excessive

La dépendance excessive à l’égard de l’IA se produit lorsque les utilisateurs commencent à accepter des recommandations d’IA incorrectes, ce qui constitue des erreurs de commission. Les utilisateurs ont du mal à déterminer les niveaux de confiance appropriés parce qu'ils ne savent pas ce que peut faire l'IA, ses performances ou son fonctionnement. Le corollaire de ce risque est l'affaiblissement du développement des compétences des utilisateurs de l'IA. Par exemple, un expert en sinistres dont la capacité à gérer de nouvelles situations ou à prendre en compte des perspectives multiples est détériorée ou limitée aux seuls cas auxquels l'IA a également accès.