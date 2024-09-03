Des outils pour une IA digne de confiance

Les tentatives de fraude par deepfake ont augmenté de 3 000 % entre 2022 et 2023, et elles sont de plus en plus élaborées. En février, un employé financier d’une multinationale de Hong Kong a été contraint de verser 25 millions de dollars à des criminels qui avaient créé une visioconférence avec plusieurs personnes fictives, dont le directeur financier de l’entreprise.

En mai, OpenAI a annoncé avoir mis à disposition des chercheurs spécialisés dans la désinformation son propre outil de détection des deepfakes. L’outil a pu repérer 98,8 % des images créées par DALL-E 3. OpenAI a également rejoint Google, Adobe et d’autres membres du comité directeur de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), une coalition sectorielle qui développe une norme pour certifier l’historique et la source des contenus médiatiques.

En attendant que cette norme entre en vigueur, les entreprises conçoivent des outils qui, elles l’espèrent, combleront cette lacune. En août, McAfee a annoncé le lancement de son détecteur de deepfake McAfee. L’outil utilise des modèles de réseaux neuronaux profonds pour détecter de faux audio d’IA dans les vidéos diffusées dans votre navigateur. En 2022, Intel a lancé FakeCatcher, qui analyse le flux sanguin dans les pixels vidéo, séparant les humains des deepfakes avec un taux de précision de 96 %. Et ce ne sont pas les seuls outils. Parmi les start-ups notables du secteur figurent Reality Defender à New York, la start-up israélienne Clarity et Sentinel basée en Estonie, toutes disposant d’outils d’analyses utilisant l’IA pour repérer des motifs dans différents types de deepfakes.

La technologie de détection de deepfake évoluant très rapidement, il est important de garder à l’esprit les biais algorithmiques potentiels. L’informaticien et expert en deepfake Siwei Lyu et son équipe de l’université de Buffalo ont développé ce qu’ils considèrent comme les premiers algorithmes de détection de deepfake conçus pour minimiser les biais. Les chercheurs de l’UB ont réalisé un collage de photos des centaines de visages identifiés comme étant faux par leurs algorithmes de détection ; les résultats ont révélé un teint globalement plus foncé.

« Les deepfakes peuvent être utilisés pour attaquer des groupes minoritaires sous-représentés. Il est donc important de s’assurer que les technologies de détection ne les desserviront pas », explique Siwei Lyu. Qu’en est-il de l’avenir de la détection des deepfakes ? « Les technologies d’IA générative qui sous-tendent les deepfakes vont sans aucun doute continuer à se développer. Nous allons donc voir des deepfakes de plus en plus nombreux, de meilleure qualité et sous de nouvelles formes. Je pense que les futures technologies [de détection] seront équipées de davantage de barrières de sécurité afin de réduire les risques d’abus. »