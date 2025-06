Aujourd’hui, les organisations réorganisent leurs opérations informatiques pour adopter l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’analytique avancée. Mais elles sont confrontées à la dispersion des données et des workloads à travers le monde, à l’augmentation du temps nécessaire à l’entraînement de l’IA et aux workloads d’inférence, ainsi qu’au coût et au manque de ressources, en particulier de processeurs graphiques (GPU).

Pour résoudre ces difficultés, IBM Storage Scale fournit un stockage de fichiers et d’objets défini par logiciel pour les données structurées et non structurées, tandis qu’IBM Storage Scale System est une implémentation matérielle du logiciel Storage Scale, optimisée pour les workloads d’IA, de calcul haute performance, d’analytique et de cloud hybride les plus exigeants.

Pour libérer tout le potentiel de l’IA et veiller à ce que les GPU rapides ne pâtissent pas d’E/S lentes, Scale System 6000 prend en charge le protocole NVIDIA GPUdirect Storage, qui fournit un chemin de données direct entre la mémoire GPU et le stockage local ou distant, comme NVMe ou NVMe over Fabric (NVMe-oF). Cette architecture GPUDirect supprime le processeur graphique et la mémoire vive dynamique (DRAM) du serveur hôte du chemin de données pour que le chemin d’E/S entre le stockage et le GPU soit plus court et plus rapide.