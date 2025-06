IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® aide les équipes à créer un environnement de cloud hybride robuste, agile et sur site en unifiant le stockage traditionnel et en conteneur et en facilitant le déploiement d'architectures de microservices évolutives d'entreprise. IBM prend en charge CSI pour ses familles de stockage par blocs et par fichiers afin d'améliorer l'utilisation des conteneurs dans les environnements Kubernetes. Red Hat OpenShift prend en charge les architectures multitraitement, notamment IBM Power® et IBM Z®.