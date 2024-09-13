Plateforme de développement d’applications mobiles

Les offres IBM Cloud permettent de relier facilement votre application aux services IBM Watson en éliminant les difficultés liées à l’authentification et à l’évolutivité. Les développeurs peuvent contrôler qui utilise leur application et comment. Les utilisateurs peuvent interagir avec les fonctionnalités et les notifications dynamiques et segmentées de l’application. Créez et lancez des applications mobiles natives, hybrides ou basées sur le Web, et assurez-en la maintenance.
Proposez des expériences mobiles exceptionnelles à vos clients avec IBM Cloud en arrière-plan.
Étendez les fonctionnalités de vos applications mobiles avec des données météorologiques, l’intégration avec des appareils IdO, l’IA et plus de 300 autres services IBM Cloud.
Regroupez et déployez les applications que vous souhaitez exécuter en mode natif, multiplateforme ou en tant qu’applications mobiles basées sur le Web.
Ajoutez une sécurité d’authentification à l’application mobile et permettez aux utilisateurs de se connecter avec des comptes personnalisés ou des comptes sociaux existants pour protéger les services back-end. Accédez aux sources de données en toute sécurité, quel que soit l’endroit où elles sont hébergées.
Garantissez la pertinence et l’efficacité de l’engagement des utilisateurs. Obtenez des informations sur les performances de votre application avec les utilisateurs. Bénéficiez d’informations sur les performances et l’utilisation de votre application.
Restez en contact avec vos utilisateurs et suscitez un véritable engagement en intégrant un service push unifié pour envoyer des notifications en temps réel aux applications mobiles et web.
Veillez à ce que vos applications mobiles d’entreprise fonctionnent de façon fluide en mode hors ligne et en ligne grâce à l’utilisation d’un stockage chiffré sur l’appareil et à l’automatisation de la synchronisation avec les bases de données back-end.
Créez une application mobile plus intelligente avec un accès aux services IBM Watson. Ajoutez une interface en langage naturel pour automatiser les interactions avec les utilisateurs (comme un chatbot) ou tirez des informations sur la personnalité à partir des données transactionnelles et issues des réseaux sociaux.
Faites automatiquement monter en charge les applications mobiles sans serveur. Éliminez les obstacles au développement en supprimant les contraintes liées à l’infrastructure. Vous pouvez commencer à petite échelle, puis vous développer de manière efficace tout en contrôlant vos coûts.
Ajoutez une authentification, des backends sécurisés ainsi que des API, et gérez des données propres aux utilisateurs pour vos applications mobiles et web.
Envoyez des notifications push mobiles et web et gérez-les à l’aide d’une interface utilisateur intuitive, de SDK client et d’API REST simples.
Accélérez la configuration grâce à un magasin de configuration et à des indicateurs de fonctionnalités, qui modifient les configurations de l’environnement à la volée.
Créez, exposez, gérez et monétisez des API dans plusieurs clouds grâce à cette plateforme API complète, intuitive et évolutive.
De la collaboration entre IBM et ExxonMobil est née l'application Exxon Mobil Rewards+, qui allie les avantages du programme de fidélité de la société à un service très pratique de paiement sur mobile.
Sur l’application du Masters, IBM a créé une fonctionnalité qui permet aux fans de regarder chaque coup de leurs joueurs préférés tout au long du tournoi.
IBM a conçu et développé l’application et le site web de l’US Open, et particulièrement les expériences des fans afin de dialoguer avec eux dans le monde entier tout au long du tournoi.
