Plateforme de développement d’applications mobiles

Les offres IBM Cloud permettent de relier facilement votre application aux services IBM Watson en éliminant les difficultés liées à l’authentification et à l’évolutivité. Les développeurs peuvent contrôler qui utilise leur application et comment. Les utilisateurs peuvent interagir avec les fonctionnalités et les notifications dynamiques et segmentées de l’application. Créez et lancez des applications mobiles natives, hybrides ou basées sur le Web, et assurez-en la maintenance.