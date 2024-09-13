Plateforme de développement d’applications mobiles

La plateforme de développement d’applications mobiles d’IBM

Les offres IBM Cloud permettent de relier facilement votre application aux services IBM Watson en éliminant les difficultés liées à l’authentification et à l’évolutivité. Les développeurs peuvent contrôler qui utilise leur application et comment. Les utilisateurs peuvent interagir avec les fonctionnalités et les notifications dynamiques et segmentées de l’application. Créez et lancez des applications mobiles natives, hybrides ou basées sur le Web, et assurez-en la maintenance.
Confiez-nous le back-end mobile
Déployez plus rapidement des applications mobiles sécurisées

Proposez des expériences mobiles exceptionnelles à vos clients avec IBM Cloud en arrière-plan.
Améliorez vos applications avec IBM Watson et bien d’autres choses encore

Étendez les fonctionnalités de vos applications mobiles avec des données météorologiques, l’intégration avec des appareils IdO, l’IA et plus de 300 autres services IBM Cloud.
Accédez à vos clients où qu’ils se trouvent

Regroupez et déployez les applications que vous souhaitez exécuter en mode natif, multiplateforme ou en tant qu’applications mobiles basées sur le Web.

Accélérez la création de valeur de vos applications mobiles

L'authentification Analyses Push notifications Synchronisation hors ligne Intelligence artificielle Sans serveur

IBM Cloud App ID

Ajoutez une authentification, des backends sécurisés ainsi que des API, et gérez des données propres aux utilisateurs pour vos applications mobiles et web.
IBM Push Notifications

Envoyez des notifications push mobiles et web et gérez-les à l’aide d’une interface utilisateur intuitive, de SDK client et d’API REST simples.
IBM Cloud App Configuration

Accélérez la configuration grâce à un magasin de configuration et à des indicateurs de fonctionnalités, qui modifient les configurations de l’environnement à la volée.
IBM API Connect

Créez, exposez, gérez et monétisez des API dans plusieurs clouds grâce à cette plateforme API complète, intuitive et évolutive.
IBM Cloudant

Utilisez cette base de données distribuée et entièrement gérée pour les workloads lourds et les applications Web et mobiles à croissance rapide.
Un green de golf
IBM aide ExxonMobil à créer une nouvelle application dédiée aux récompenses

De la collaboration entre IBM et ExxonMobil est née l'application Exxon Mobil Rewards+, qui allie les avantages du programme de fidélité de la société à un service très pratique de paiement sur mobile.

Vannes de gazoducs et d’oléoducs
Le Masters crée de nouvelles façons de regarder le tournoi

Sur l’application du Masters, IBM a créé une fonctionnalité qui permet aux fans de regarder chaque coup de leurs joueurs préférés tout au long du tournoi.

Une personne regardant l’US Open sur une tablette
IBM et l’US Open créent de nouvelles opportunités pour l’engagement des fans

IBM a conçu et développé l’application et le site web de l’US Open, et particulièrement les expériences des fans afin de dialoguer avec eux dans le monde entier tout au long du tournoi.

En savoir plus sur la plateforme de développement d’applications mobiles d’IBM Développement d’applications iOS
Découvrez le développement d’applications iOS, notamment les exigences des développeurs, les langages de programmation, les API et les bibliothèques, et plus encore.
Développement d’applications mobiles
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le développement d’applications mobiles, avec des sujets comme les plateformes, le développement mixte (Android et iOS), et bien plus encore.
Comment créer une application Android
Commencez à créer des applications Android. Découvrez les kits de démarrage, Java et Kotlin, le dépannage, la distribution et plus encore.
Développement Android
Découvrez les avantages d’Android. Accédez à des ressources essentielles et découvrez celles qui peuvent vous aider à améliorer vos résultats.
