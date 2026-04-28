Solutions middleware

Les outils middleware hérités, cloisonnés, peuvent ralentir la croissance de l’entreprise s’ils ne sont pas intégrés. Les opérations métier ont de plus en plus besoin que les données circulent de façon fluide entre les middlewares d’intégration pour les API, l’intégration d’applications, le B2B, les transferts de fichiers et les événements. Aujourd’hui, les agents IA ajoutent une nouvelle couche de complexité et d’opportunités en proposant un nouveau type d’« intergiciel intelligent », qui doit se connecter au middleware existant. À l’ère de l’IA, une plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) n’est plus un luxe mais une nécessité pour réduire la complexité et servir de base à la productivité de l’entreprise.