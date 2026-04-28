Solutions middleware

L’intégration des agents IA est le nouveau défi et la nouvelle opportunité en matière de middleware. Rendez l’IA opérationnelle grâce à un middleware iPaaS.

Télécharger le guide d’achat iPaaS
Illustration de l’interface utilisateur hybride pour le leadspace des solutions iPaaS.
Logo de Forrester
IBM nommé leader dans The Forrester Wave: Integration Platform As A Service, T3 2025
Lisez le rapport pour découvrir pourquoi Forrester a classé IBM parmi les leaders, avec le meilleur score dans la catégorie « Offre actuelle ». Le paysage iPaaS évolue.
Obtenir le rapport

La complexité croissante des middlewares d’intégration nuit à la productivité des entreprises.  

Les outils middleware hérités, cloisonnés, peuvent ralentir la croissance de l’entreprise s’ils ne sont pas intégrés. Les opérations métier ont de plus en plus besoin que les données circulent de façon fluide entre les middlewares d’intégration pour les API, l’intégration d’applications, le B2B, les transferts de fichiers et les événements. Aujourd’hui, les agents IA ajoutent une nouvelle couche de complexité et d’opportunités en proposant un nouveau type d’« intergiciel intelligent », qui doit se connecter au middleware existant.  À l’ère de l’IA, une plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) n’est plus un luxe mais une nécessité pour réduire la complexité et servir de base à la productivité de l’entreprise.

 Qu’est-ce qu’un middleware ?
Les agents, nouveaux middlewares intelligents

L’activation complète de l’IA et des agents est désormais une nécessité pour les solutions middleware modernes. Les entreprises misent sur les agents IA pour accélérer leur croissance. Les PDG investissent massivement, pourtant 95 % des projets pilotes d’IA échouent avant d’atteindre la production.¹
Les plateformes middleware stimulent la productivité

Le middleware moderne doit prendre en charge un large éventail de modèles de connectivité et d’intégration sur une seule plateforme.  Cela permet aux entreprises de centraliser, de normaliser et d’optimiser les logiciels intermédiaires afin de stimuler la productivité de l’entreprise. 
La flexibilité des middlewares stimule la croissance des entreprises

Les solutions middleware modernes doivent favoriser la connectivité et la productivité des intégrations.  Les solutions doivent inclure des assistants no-code, low-code, pro-code et d’IA pour simplifier et accélérer les projets middleware. 
Sécurité et gouvernance

La sécurisation du middleware de bout en bout nécessite des politiques et des contrôles de sécurité cohérents dans tous les environnements.

Middleware moderne

Les infrastructures de middleware modernes doivent contribuer à la fois à l’intégration des données opérationnelles et au transfert de grandes quantités de données. IBM propose des solutions pour répondre aux principaux besoins en matière de middleware.

Intégration des données

La combinaison de technologies d’intégration de middleware sur une seule plateforme permet de multiplier la productivité de multiples manières :   ​

  • Les outils d’intégration d’IA middleware permettent d’accélérer la création de nouveaux flux de données d’entreprise et de simplifier les tâches quotidiennes de gestion et de surveillance des middlewares​

  • Une couche middleware d’intégration unique vous aide également à déployer, à gérer et à intégrer de nouveaux agents IA dans tous vos processus métier, tout en stimulant la productivité des agents IA dans toute l’entreprise​

Mouvement des données

Le volume de données continue de s’accélérer. Déplacer de grandes quantités de données au bon endroit et au bon moment, de manière sécurisée et conforme, demeure un besoin essentiel pour chaque entreprise.  ​

IBM® webMethods Hybrid Integration

L’IA est la forme la plus récente de middleware. Bien que l’IA soit très prometteuse pour améliorer la productivité de votre entreprise, elle doit être intégrée à la solution middleware existante.

Découvrez les middlewares, moteur d’une entreprise agentique
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

La prolifération des API ralentit votre entreprise. Maîtrisez le cycle de vie de vos API et développez, gérez, sécurisez et socialisez tous vos types d’API de façon fluide, quel que soit leur emplacement. Les capacités d’IA générative automatisent les tâches manuelles, économisent du temps et garantissent la qualité.

Lancez-vous dans la gestion des API​
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Gérez des intégrations complexes avec facilité en utilisant une intégration d’applications cloud qui relie toutes vos applications et orchestre des workflows hybrides de bout en bout, apportant de l’ordre à la prolifération des intégrations. Intégrez vos applications. Automatisez votre travail.

Bien démarrer avec la gouvernance et l’orchestration de l’IA
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Modernisez vos engagements B2B en tirant parti de l’IA pour accélérer l’intégration avec n’importe quel partenaire commercial, qu’il utilise des systèmes nouveaux, anciens ou complexes. Intégrez facilement votre B2B à d’autres middlewares pour échanger des documents EDI de manière fiable dans le cadre de tout processus commercial.

Lancez-vous dans l’intégration B2B​
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Gérez facilement les fichiers essentiels en garantissant une livraison sécurisée et ponctuelle dans une plateforme gouvernée et chiffrée basée sur le cloud, qui s’intègre à vos autres middlewares d’entreprise.

Lancez-vous dans le transfert de fichiers gérés​
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Découvrez, sécurisez et développez vos événements Kafka sans tracas.​ IBM Event Endpoint Management vous offre un plan de contrôle unifié pour l’accès, l’application des règles et l’intégration. Identifiez les événements dont vous avez besoin, obtenez instantanément les informations d’identification nécessaires et commencez à développer. Vous n’aurez plus à rechercher des clusters Kafka ou des documents obsolètes sur les sujets concernés.​

Lancez-vous dans l’automatisation des événements
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire
IBM Aspera

La technologie propriétaire FASP multiplie par 100 la rapidité des mouvements de données, alors que le chiffrement intégré sécurise les transferts de bout en bout.

  • Santé : transfert des données des patients conforme à la loi HIPPA​

  • Fabrication : le partage rapide de fichiers volumineux stimule la productivité​

  • Média et production de vidéos de divertissement distribuées dans le monde entier​

  • Énergie : transférer des données volumineuses vers et depuis des sites offshore et aériens.​

  • Informatique : réplication et synchronisation de référentiels de données de toutes tailles dans le monde

Découvrir IBM Aspera
Cubes isométriques bleus et verts sur des carrés blancs, disposés en diagonale.

Optimisez la productivité et déplacez les données de façon fluide entre les sites grâce à l’automatisation intégrée.​

- Gagnez en efficacité en automatisant et en adaptant vos workflows de mégadonnées​
- Intégrez de façon fluide vos applications et vos workflows existants à l’aide d’API et de SDK​
- Développez votre activité grâce à plus de 200 extensions

Découvrez l’automatisation avec IBM Aspera
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Les mouvements de données nécessitent de respecter les directives internes et externes des secteurs, ainsi que les réglementations gouvernementales.

En savoir plus sur la conformité avec IBM Aspera
Rendu 3D isométrique d’un ensemble d’icônes disposées en différentes couches d’un diagramme circulaire

Services connexes

Services de conseil en cloud

Notre plateforme IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation intégrant l’IA vous aide à accélérer votre transition vers le cloud hybride et à atteindre vos objectifs métier. Nos solutions de déploiement dans le cloud améliorent l’efficacité, la durabilité et le délai de mise sur le marché. Notre environnement cloud flexible prend en charge l’automatisation des tâches informatiques, la modernisation des applications et le développement cloud natif. Avec l’IA agentique, les équipes peuvent co-créer, s’adapter en temps réel et gérer des applications sur les diverses plateformes.

 Découvrir le service
cercles abstraits de différentes tailles regroupés pour former une forme de donut

Ressources

Actualités
IBM nommé leader dans The Forrester Wave: Integration Platform As A Service, T3 2025
Rapport
IBM figure parmi les leaders du Magic Quadrant™ de Gartner pour la 10e année consécutive (édition 2025).
Vidéo
Utilisez des agents alimentés par l’IA pour stimuler la productivité, rationaliser l’intégration et fournir aux utilisateurs professionnels des prompts en langage naturel.
Voir la vidéo
Rapport
Rapport IDC Spotlight sur les API : la clé de l’IA et de la connectivité des applications
Passez à l’étape suivante
  1. Regarder la démo
Notes de bas de page

1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar et Pradyumna Chari. « The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. » MIT NANDA, juillet 2025.​​