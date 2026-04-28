L’intégration des agents IA est le nouveau défi et la nouvelle opportunité en matière de middleware. Rendez l’IA opérationnelle grâce à un middleware iPaaS.
Les outils middleware hérités, cloisonnés, peuvent ralentir la croissance de l’entreprise s’ils ne sont pas intégrés. Les opérations métier ont de plus en plus besoin que les données circulent de façon fluide entre les middlewares d’intégration pour les API, l’intégration d’applications, le B2B, les transferts de fichiers et les événements. Aujourd’hui, les agents IA ajoutent une nouvelle couche de complexité et d’opportunités en proposant un nouveau type d’« intergiciel intelligent », qui doit se connecter au middleware existant. À l’ère de l’IA, une plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) n’est plus un luxe mais une nécessité pour réduire la complexité et servir de base à la productivité de l’entreprise.
L’activation complète de l’IA et des agents est désormais une nécessité pour les solutions middleware modernes. Les entreprises misent sur les agents IA pour accélérer leur croissance. Les PDG investissent massivement, pourtant 95 % des projets pilotes d’IA échouent avant d’atteindre la production.¹
Le middleware moderne doit prendre en charge un large éventail de modèles de connectivité et d’intégration sur une seule plateforme. Cela permet aux entreprises de centraliser, de normaliser et d’optimiser les logiciels intermédiaires afin de stimuler la productivité de l’entreprise.
Les solutions middleware modernes doivent favoriser la connectivité et la productivité des intégrations. Les solutions doivent inclure des assistants no-code, low-code, pro-code et d’IA pour simplifier et accélérer les projets middleware.
La sécurisation du middleware de bout en bout nécessite des politiques et des contrôles de sécurité cohérents dans tous les environnements.
Les infrastructures de middleware modernes doivent contribuer à la fois à l’intégration des données opérationnelles et au transfert de grandes quantités de données. IBM propose des solutions pour répondre aux principaux besoins en matière de middleware.
La combinaison de technologies d’intégration de middleware sur une seule plateforme permet de multiplier la productivité de multiples manières :
Une couche middleware d’intégration unique vous aide également à déployer, à gérer et à intégrer de nouveaux agents IA dans tous vos processus métier, tout en stimulant la productivité des agents IA dans toute l’entreprise
Le volume de données continue de s’accélérer. Déplacer de grandes quantités de données au bon endroit et au bon moment, de manière sécurisée et conforme, demeure un besoin essentiel pour chaque entreprise.
L’IA est la forme la plus récente de middleware. Bien que l’IA soit très prometteuse pour améliorer la productivité de votre entreprise, elle doit être intégrée à la solution middleware existante.
La prolifération des API ralentit votre entreprise. Maîtrisez le cycle de vie de vos API et développez, gérez, sécurisez et socialisez tous vos types d’API de façon fluide, quel que soit leur emplacement. Les capacités d’IA générative automatisent les tâches manuelles, économisent du temps et garantissent la qualité.
Gérez des intégrations complexes avec facilité en utilisant une intégration d’applications cloud qui relie toutes vos applications et orchestre des workflows hybrides de bout en bout, apportant de l’ordre à la prolifération des intégrations. Intégrez vos applications. Automatisez votre travail.
Modernisez vos engagements B2B en tirant parti de l’IA pour accélérer l’intégration avec n’importe quel partenaire commercial, qu’il utilise des systèmes nouveaux, anciens ou complexes. Intégrez facilement votre B2B à d’autres middlewares pour échanger des documents EDI de manière fiable dans le cadre de tout processus commercial.
Gérez facilement les fichiers essentiels en garantissant une livraison sécurisée et ponctuelle dans une plateforme gouvernée et chiffrée basée sur le cloud, qui s’intègre à vos autres middlewares d’entreprise.
Découvrez, sécurisez et développez vos événements Kafka sans tracas. IBM Event Endpoint Management vous offre un plan de contrôle unifié pour l’accès, l’application des règles et l’intégration. Identifiez les événements dont vous avez besoin, obtenez instantanément les informations d’identification nécessaires et commencez à développer. Vous n’aurez plus à rechercher des clusters Kafka ou des documents obsolètes sur les sujets concernés.
La technologie propriétaire FASP multiplie par 100 la rapidité des mouvements de données, alors que le chiffrement intégré sécurise les transferts de bout en bout.
Santé : transfert des données des patients conforme à la loi HIPPA
Fabrication : le partage rapide de fichiers volumineux stimule la productivité
Média et production de vidéos de divertissement distribuées dans le monde entier
Énergie : transférer des données volumineuses vers et depuis des sites offshore et aériens.
Informatique : réplication et synchronisation de référentiels de données de toutes tailles dans le monde
Optimisez la productivité et déplacez les données de façon fluide entre les sites grâce à l’automatisation intégrée.
- Gagnez en efficacité en automatisant et en adaptant vos workflows de mégadonnées
- Intégrez de façon fluide vos applications et vos workflows existants à l’aide d’API et de SDK
- Développez votre activité grâce à plus de 200 extensions
Les mouvements de données nécessitent de respecter les directives internes et externes des secteurs, ainsi que les réglementations gouvernementales.
Notre plateforme IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation intégrant l’IA vous aide à accélérer votre transition vers le cloud hybride et à atteindre vos objectifs métier. Nos solutions de déploiement dans le cloud améliorent l’efficacité, la durabilité et le délai de mise sur le marché. Notre environnement cloud flexible prend en charge l’automatisation des tâches informatiques, la modernisation des applications et le développement cloud natif. Avec l’IA agentique, les équipes peuvent co-créer, s’adapter en temps réel et gérer des applications sur les diverses plateformes.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar et Pradyumna Chari. « The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. » MIT NANDA, juillet 2025.