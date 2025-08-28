IBM nommé parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2025 consacré aux plateformes d’intégration en tant que service

Le marché iPaaS évolue et connaît une croissance rapide, et nous estimons que la reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le rapport Forrester Wave reflète la force de notre stratégie et de nos investissements. Avec l’acquisition de webMethods et le lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration, nous poursuivons nos efforts dans le domaine de l’IA et de l’innovation. Le rapport Forrester souligne notre vision qui consiste à prendre en charge toutes les intégrations à l’aide d’un plan de contrôle unique et met en avant les capacités de nos services d’IA dans le domaine de l’automatisation adaptative.

Suite au lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration lors d’IBM Think 2025, nous avons le plaisir de vous annoncer d’autres bonnes nouvelles qui viennent s’ajouter à notre rythme d’innovation soutenu. Au cours des derniers mois, nous avons lancé des agents d’IA que nos clients qualifient de « révolutionnaires », notre fonctionnalité AI Gateway qui offre aux entreprises un plan de contrôle unique pour accéder aux services d’IA, ainsi qu’un plan de contrôle unique pour chaque environnement d’exécution, où qu’il se trouve. Notre feuille de route comprend de nouveaux agents d’IA tout au long du cycle de vie, la prise en charge des serveurs MCP, un catalogue mondial de ressources d’intégration repensé pour les agents en tant qu’utilisateurs, et de puissantes améliorations concernant l’expérience des développeurs, telles que notre nouvel API Developer Studio. Nous évoluons, nous construisons et nous investissons. Personne ne pratique l’intégration comme IBM.