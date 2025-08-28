IBM nommé parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2025 consacré aux plateformes d’intégration en tant que service

28 août 2025
IBM a été nommé parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2025 consacré aux plateformes d’intégration en tant que service (iPaaS) et occupe la première place parmi tous les fournisseurs dans la catégorie « Offre actuelle ».
Il est important de noter que nous sommes l’un des trois seuls fournisseurs à figurer dans le segment « Leaders ». Cette reconnaissance marque une étape importante dans notre engagement à aider les entreprises à transformer l’intégration, à accélérer l’innovation et à libérer tout le potentiel de l’IA.
Nous considérons cette reconnaissance comme une validation forte de notre stratégie d’acquisition, qui consiste à unir les portefeuilles d’intégration d’IBM et de webMethods afin de proposer une expérience fluide et unifiée qui redéfinit l’intégration pour l’ère de l’IA.
Le marché iPaaS évolue et connaît une croissance rapide, et nous estimons que la reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le rapport Forrester Wave reflète la force de notre stratégie et de nos investissements. Avec l’acquisition de webMethods et le lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration, nous poursuivons nos efforts dans le domaine de l’IA et de l’innovation. Le rapport Forrester souligne notre vision qui consiste à prendre en charge toutes les intégrations à l’aide d’un plan de contrôle unique et met en avant les capacités de nos services d’IA dans le domaine de l’automatisation adaptative.
Suite au lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration lors d’IBM Think 2025, nous avons le plaisir de vous annoncer d’autres bonnes nouvelles qui viennent s’ajouter à notre rythme d’innovation soutenu. Au cours des derniers mois, nous avons lancé des agents d’IA que nos clients qualifient de « révolutionnaires », notre fonctionnalité AI Gateway qui offre aux entreprises un plan de contrôle unique pour accéder aux services d’IA, ainsi qu’un plan de contrôle unique pour chaque environnement d’exécution, où qu’il se trouve. Notre feuille de route comprend de nouveaux agents d’IA tout au long du cycle de vie, la prise en charge des serveurs MCP, un catalogue mondial de ressources d’intégration repensé pour les agents en tant qu’utilisateurs, et de puissantes améliorations concernant l’expérience des développeurs, telles que notre nouvel API Developer Studio. Nous évoluons, nous construisons et nous investissons. Personne ne pratique l’intégration comme IBM.
La reconnaissance d’IBM parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave est plus qu’une simple distinction. Nous considérons cela comme un signe que notre vision et notre exécution correspondent exactement à ce que les clients recherchent dans l’iPaaS d’aujourd’hui. Que vous développiez des agents et des automatisations, que vous adaptiez des systèmes à des environnements hybrides ou que vous transformiez des applications existantes en moteurs de croissance légendaires, IBM est le choix idéal pour dynamiser chaque aspect de votre activité.
Au-delà de la reconnaissance des analystes, nous tenons à mettre en avant nos clients du monde entier qui obtiennent des résultats favorables à leur réussite :
Nous sommes honorés par la reconnaissance de Forrester et souhaitons remercier nos clients, partenaires et membres de la communauté qui continuent à alimenter notre croissance.
Alors que le paysage iPaaS évolue rapidement, le moment est venu d’en apprendre davantage sur IBM webMethods Hybrid Integration et de découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise à accélérer l’innovation grâce à une base d’intégration IA primée.
Vous souhaitez vous renseigner davantage en personne ? Rejoignez le reste de la communauté IBM innovante lors d’IBM TechXchange à Orlando du 6 au 9 octobre et découvrez en avant-première ce que l’avenir nous réserve.
Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration
Nous rejoindre lors d’IBM TechXchange 2025 à Orlando
*
Forrester ne cautionne aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service mentionné dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d’une entreprise ou d’une marque sur la base des notes attribuées dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement du moment et sont susceptibles de changer. Pour plus d’informations, consultez la section consacrée à l’objectivité de Forrester ici.