IBM nommé parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2025 consacré aux plateformes d’intégration en tant que service

Intelligence artificielle Cloud

28 août 2025

Auteur

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBM a été nommé parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2025 consacré aux plateformes d’intégration en tant que service (iPaaS) et occupe la première place parmi tous les fournisseurs dans la catégorie « Offre actuelle ».

Il est important de noter que nous sommes l’un des trois seuls fournisseurs à figurer dans le segment « Leaders ». Cette reconnaissance marque une étape importante dans notre engagement à aider les entreprises à transformer l’intégration, à accélérer l’innovation et à libérer tout le potentiel de l’IA. 

Nous considérons cette reconnaissance comme une validation forte de notre stratégie d’acquisition, qui consiste à unir les portefeuilles d’intégration d’IBM et de webMethods afin de proposer une expérience fluide et unifiée qui redéfinit l’intégration pour l’ère de l’IA.

Le bond en avant stratégique d’IBM 

Le marché iPaaS évolue et connaît une croissance rapide, et nous estimons que la reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le rapport Forrester Wave reflète la force de notre stratégie et de nos investissements. Avec l’acquisition de webMethods et le lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration, nous poursuivons nos efforts dans le domaine de l’IA et de l’innovation. Le rapport Forrester souligne notre vision qui consiste à prendre en charge toutes les intégrations à l’aide d’un plan de contrôle unique et met en avant les capacités de nos services d’IA dans le domaine de l’automatisation adaptative.  

Suite au lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration lors d’IBM Think 2025, nous avons le plaisir de vous annoncer d’autres bonnes nouvelles qui viennent s’ajouter à notre rythme d’innovation soutenu. Au cours des derniers mois, nous avons lancé des agents d’IA que nos clients qualifient de « révolutionnaires », notre fonctionnalité AI Gateway qui offre aux entreprises un plan de contrôle unique pour accéder aux services d’IA, ainsi qu’un plan de contrôle unique pour chaque environnement d’exécution, où qu’il se trouve. Notre feuille de route comprend de nouveaux agents d’IA tout au long du cycle de vie, la prise en charge des serveurs MCP, un catalogue mondial de ressources d’intégration repensé pour les agents en tant qu’utilisateurs, et de puissantes améliorations concernant l’expérience des développeurs, telles que notre nouvel API Developer Studio. Nous évoluons, nous construisons et nous investissons. Personne ne pratique l’intégration comme IBM.

Six domaines clés soulignés par Forrester 

  1. Capacités d’intégration étendues : concernant les capacités, Forrester a déclaré : « webMethods offre une prise en charge solide et étendue de l’intégration grâce à une gestion puissante des API, plusieurs types de courtiers de messages et une solution B2B qui prend en charge l’EDI, le transfert de fichiers géré et la gestion des partenaires avec libre-service pour les partenaires. » Cela signifie que les responsables informatiques peuvent consolider des outils disparates et réduire la complexité à grande échelle.
  2. Automatisation pilotée par l’IA : optimisée par watsonx.ai et une intégration profonde à d’autres services d’IA IBM, la solution IBM webMethods Hybrid Integration exploite une IA digne de confiance pour alimenter la transformation de l’entreprise. Nous pensons que l’IA doit apporter une valeur ajoutée globale, et Forrester a souligné notre « assistance basée sur l’IA tout au long du cycle de vie du développement logiciel ». De l’automatisation adaptative aux agents d’IA autonomes, nous aidons les équipes à développer plus intelligemment, plus rapidement et avec moins d’erreurs.
  3. Expérience développeur solide : Forrester a cité notre « débogueur pas à pas, un cadre de test avec simulation et analyse de la couverture du code, et une visualisation des transactions de bout en bout qui garantit la qualité du code et des opérations ». Ces fonctionnalités donnent aux développeurs la confiance nécessaire pour créer et déployer des intégrations complexes efficacement.
  4. Réussite client intégrée : le rapport Forrester indique également qu’IBM offre « un soutien supérieur à l’adoption par les clients, avec des responsables de la réussite client (CSM) dédiés à chaque client, une méthodologie d’adoption, des services inclus pour garantir aux nouveaux clients une création de valeur rapide, etc. ». Notre engagement envers nos clients garantit un délai de réalisation de la valeur plus rapide et des relations à long terme plus solides pour une réussite partagée. 
  5. Vision d’une plateforme unifiée : après avoir évalué notre stratégie, Forrester a noté que « la vision d’IBM est de prendre en charge tous les modèles d’intégration avec un seul plan de contrôle et le soutien de l’IA ». Pour y parvenir, nous avons mis au point Hybrid Control Plane, qui contribue à éliminer les silos, à réduire le coût total de possession et à offrir une expérience véritablement cohérente. 
  6. Tarification simple et évolutive : dans un monde où les tarifs sont opaques et complexes, Forrester a souligné qu’IBM « propose une tarification simple, calculée en fonction du volume de transactions ». Notre objectif est d’offrir à nos clients prévisibilité et évolutivité, afin de permettre aux entreprises de démarrer modestement et de se développer en toute confiance.

Ce que cela signifie pour les leaders technologiques 

La reconnaissance d’IBM parmi les leaders dans le rapport Forrester Wave est plus qu’une simple distinction. Nous considérons cela comme un signe que notre vision et notre exécution correspondent exactement à ce que les clients recherchent dans l’iPaaS d’aujourd’hui. Que vous développiez des agents et des automatisations, que vous adaptiez des systèmes à des environnements hybrides ou que vous transformiez des applications existantes en moteurs de croissance légendaires, IBM est le choix idéal pour dynamiser chaque aspect de votre activité.

Pourquoi les clients apprécient IBM webMethods Hybrid Integration 

Au-delà de la reconnaissance des analystes, nous tenons à mettre en avant nos clients du monde entier qui obtiennent des résultats favorables à leur réussite :

  • « [IBM webMethods Hybrid Integration] nous offre la stabilité à long terme nécessaire pour surpasser nos concurrents, que le contexte soit favorable ou non, ainsi que la flexibilité requise pour répondre rapidement aux demandes des clients, des partenaires et aux changements réglementaires. Aucun autre fournisseur ne propose des plateformes de solutions aussi robustes et complètes. » Haim Inger, directeur technique, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Lire l’étude de cas Clal.
  • « [IBM webMethods Hybrid Integration] est le cordon ombilical qui nous relie à nos clients... » – Roman Poon, Head of Application Support for Logistics Systems, PharmLog Pharma Logistik GmbH. Lire l’étude de cas PharmLog.
  • « Nous gérons un environnement complexe et évolutif et nous avons été en mesure de créer des processus métier intégrés et de les maintenir au fil du temps. » Dave Laycock, data architect senior, Nutrien. Lire l’étude de cas de Nutrien.

Et maintenant ?

Nous sommes honorés par la reconnaissance de Forrester et souhaitons remercier nos clients, partenaires et membres de la communauté qui continuent à alimenter notre croissance.

Alors que le paysage iPaaS évolue rapidement, le moment est venu d’en apprendre davantage sur IBM webMethods Hybrid Integration et de découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise à accélérer l’innovation grâce à une base d’intégration IA primée.

Vous souhaitez vous renseigner davantage en personne ? Rejoignez le reste de la communauté IBM innovante lors d’IBM TechXchange à Orlando du 6 au 9 octobre et découvrez en avant-première ce que l’avenir nous réserve.

Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration
Nous rejoindre lors d’IBM TechXchange 2025 à Orlando

*

Forrester ne cautionne aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service mentionné dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d’une entreprise ou d’une marque sur la base des notes attribuées dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement du moment et sont susceptibles de changer. Pour plus d’informations, consultez la section consacrée à l’objectivité de Forrester ici.

En savoir plus Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration Rejoindre notre communauté IBM webMethods Hybrid Integration Rejoindre notre groupe LinkedIn