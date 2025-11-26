Du prototype à la production : construire l’entreprise agentique avec IBM webMethods Hybrid Integration
Les entreprises du monde entier misent sur les agents IA pour stimuler leur croissance. Les PDG investissent massivement, pourtant 95 % des projets pilotes en IA échouent avant d’atteindre la production.¹
Les agents autonomes ne suffisent pas. Le déploiement à l’échelle nécessite un accès en temps réel aux systèmes de l’entreprise, une gouvernance solide et une plateforme de confiance qui fait le lien entre l’expérimentation, l’adoption et la confiance grâce à une gouvernance solide.
Avec IBM webMethods Hybrid Integration, vous ne vous contentez pas d’expérimenter, vous rendez l’IA opérationnelle.
Une entreprise agentique est une entreprise dans laquelle des agents d’IA sont intégrés dans les workflows pour automatiser les tâches, prendre des décisions et collaborer avec les humains, ce qui favorise la productivité et l’innovation.
Imaginez une main-d’œuvre où les humains et les agents d’IA œuvrent côte à côte :
L’agent d’IA doit utiliser en toute sécurité les derniers modèles d’IA, ainsi que les données et les fonctionnalités de l’entreprise. Les premières expérimentations d’agents cherchaient à innover en améliorant les modèles d’IA. Mais pour véritablement innover et se différencier, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser les actifs existants de l’entreprise dans leurs agents.
L’intégration est le tissu conjonctif qui permet aux agents de travailler avec les données et les fonctionnalités de l’entreprise. La confiance peut être créée par une gouvernance appropriée. Cet aspect comprend la gouvernance des modèles d’IA, mais aussi la gouvernance de l’accès aux systèmes d’entreprise.
Pour concrétiser cette vision, les entreprises doivent se concentrer sur trois fonctionnalités critiques.
Utilisation de cadres de travail agentiques pour construire efficacement de nouveaux agents d’IA.
Veiller à ce que l’agent d’IA puisse accéder aux données et aux fonctionnalités de l’entreprise. Les investissements dans une architecture d’entreprise composable sont pleinement utilisés, les API existantes et les flux d’intégration sont réutilisés. Un iPaaS est utilisé pour exposer les actifs existants à la consommation des agents (avec un support MCP ainsi que, par exemple, des modèles de données simplifiés).
Veiller à ce que les entreprises puissent faire confiance aux agents d’IA ayant accès aux systèmes critiques de l’entreprise en régissant à la fois les modèles qu’ils utilisent et les systèmes qu’ils touchent, afin d’assurer la traçabilité, la sécurité et la conformité de bout en bout. Notre passerelle d’IA régit l’accès d’un agent aux grands modèles linguistiques (LLM) tandis que notre passerelle MCP régit l’accès de l’agent aux systèmes de l’entreprise.
IBM webMethods Hybrid Integration est à la base de ce changement, en fournissant un accès aux données et aux fonctionnalités de l’entreprise par le biais de l’intégration et en renforçant la gouvernance. Cette approche offre aux entreprises les outils nécessaires pour transformer des projets pilotes d’IA isolés en un modèle opérationnel résilient alimenté par l’IA.
IBM aide ses clients à concilier ces deux impératifs : se préparer aux opportunités de l’IA agentique tout en garantissant la fiabilité et le ROI des systèmes actuels. ”
Au cœur de l’approche d’IBM se trouve une architecture en couches qui comprend :
IBM combine l’IA, l’intégration, la gouvernance et le catalogue en une seule et même plateforme de confiance.
¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar et Pradyumna Chari. « The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. » MIT NANDA, juillet 2025.