Les entreprises du monde entier misent sur les agents IA pour stimuler leur croissance. Les PDG investissent massivement, pourtant 95 % des projets pilotes en IA échouent avant d’atteindre la production.¹

Les agents autonomes ne suffisent pas. Le déploiement à l’échelle nécessite un accès en temps réel aux systèmes de l’entreprise, une gouvernance solide et une plateforme de confiance qui fait le lien entre l’expérimentation, l’adoption et la confiance grâce à une gouvernance solide.

Avec IBM webMethods Hybrid Integration, vous ne vous contentez pas d’expérimenter, vous rendez l’IA opérationnelle.​