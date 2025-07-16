IBM inaugure une nouvelle ère de l’IA d’entreprise en lançant un centre d’innovation dédié à l’IA agentique à Bengaluru

16 juillet 2025
Aujourd’hui, IBM a inauguré son centre d’innovation dédié à l’IA agentique à Bengaluru, une installation de pointe conçue pour aider les entreprises, les startups, les partenaires et les développeurs à expérimenter et à co-créer avec des agents d’IA autonomes et intelligents. Ces agents représentent un bond en avant fondamental dans la maturité de l’IA.
IBM déploie activement ces agents IA avec des capacités autonomes en interne et auprès de clients et de partenaires dans de nombreux secteurs. Contrairement aux bots basés sur des règles ou aux copilotes de type assistant, ces agents peuvent interpréter le contexte, gérer les exceptions, agir indépendamment et apprendre en permanence. Ils reconfigurent les processus défectueux, se connectent entre les systèmes hérités et cloud et fournissent des résultats tangibles à grande échelle. Ces agents ne sont pas conçus pour les démonstrations. Ils sont conçus pour la production et fournissent déjà des résultats.
Au sein d’IBM lui-même, les systèmes agentiques ont transformé les fonctions essentielles. Par exemple, dans le domaine des RH, le volume des tickets de support mensuels a considérablement diminué, ce qui allège la charge de travail des équipes et accélère les délais de résolution. Dans le domaine de l’informatique, les agents détectent et corrigent les problèmes de manière préventive avant la dégradation du service. Dans les domaines de la finance, des ventes et de l’assistance client, les agents intelligents accélèrent désormais les approbations, résolvent les réclamations et personnalisent la prestation de services.
C’est ce qui différencie IBM : un déploiement à l’échelle de l’entreprise. Alors que de nombreux fournisseurs parlent de pilotes d’IA, IBM parle de résultats. IBM a appliqué des systèmes agentiques à l’échelle de l’entreprise pour l’ensemble de ses fonctions clés. Maintenant, nous apportons cette expérience au monde grâce au nouveau centre d’innovation dédié à l’IA agentique à Bengaluru.
Le centre d’innovation sera :
Avec son économie axée sur le numérique et ses importants talents en matière de technologies, l’Inde est l’hôte idéal. Le centre servira non seulement les clients indiens, mais servira également de phare mondial pour l’adoption de l’IA dans les marchés émergents.
Parce que les entreprises sont confrontées à une volatilité sans précédent. Les marchés évoluent. Les réglementations se renforcent. Les demandes des clients fluctuent. L’IA agentique apporte l’adaptabilité au cœur des opérations. Il ne s’agit pas d’automatiser les tâches. Il s’agit de créer des systèmes qui s’améliorent, évoluent et s’alignent sur les objectifs de l’entreprise sans avoir besoin d’être constamment sollicités par l’homme.
Plus important encore, elle favorisera l’adoption de l’IA responsable. Les agents IA créés et présentés suivent le cadre des exigences d’IBM, avec transparence, explicabilité et conception intégrant l’humain dans la boucle. Les systèmes d’IA sont ainsi non seulement intelligents, mais également sûrs.
Qu’est-ce que cela implique pour l’Inde ? Elle positionne le pays comme un leader mondial dans l’innovation de l’IA dédiée aux entreprises. Elle ouvre de nouvelles opportunités de développement économique, de création d’emplois et de collaboration au niveau mondial. Elle permet aux organisations (des banques aux gouvernements municipaux) de surmonter les contraintes et de construire un avenir numérique résilient.
Et pour IBM, c’est une réaffirmation de notre conviction : une IA bien faite peut changer la façon dont le monde fonctionne. Le centre d’innovation dédié à l’IA agentique n’est pas un laboratoire. C’est un tremplin.
Si vous voulez savoir à quoi ressemble le futur de l’IA d’entreprise, planifiez une visite au Centre d’innovation dédié à l’IA agentique de Bengaluru. Vous ne verrez pas de démo. Vous verrez l’avenir travailler.
