IBM inaugure une nouvelle ère de l’IA d’entreprise en lançant un centre d’innovation dédié à l’IA agentique à Bengaluru

IBM déploie activement ces agents IA avec des capacités autonomes en interne et auprès de clients et de partenaires dans de nombreux secteurs. Contrairement aux bots basés sur des règles ou aux copilotes de type assistant, ces agents peuvent interpréter le contexte, gérer les exceptions, agir indépendamment et apprendre en permanence. Ils reconfigurent les processus défectueux, se connectent entre les systèmes hérités et cloud et fournissent des résultats tangibles à grande échelle. Ces agents ne sont pas conçus pour les démonstrations. Ils sont conçus pour la production et fournissent déjà des résultats.

Au sein d’IBM lui-même, les systèmes agentiques ont transformé les fonctions essentielles. Par exemple, dans le domaine des RH, le volume des tickets de support mensuels a considérablement diminué, ce qui allège la charge de travail des équipes et accélère les délais de résolution. Dans le domaine de l’informatique, les agents détectent et corrigent les problèmes de manière préventive avant la dégradation du service. Dans les domaines de la finance, des ventes et de l’assistance client, les agents intelligents accélèrent désormais les approbations, résolvent les réclamations et personnalisent la prestation de services.