Dynamiser l'entreprise agentique : nouvelles innovations dans IBM webMethods Hybrid Integration

Les entreprises d’aujourd’hui sont sous pression pour accélérer l’innovation tout en montrant un retour sur investissement tangible dans l’IA. Pourtant, de nombreuses entreprises ont du mal à intégrer divers systèmes, API et flux de données au tempo que l’économie impose.
Grâce aux dernières améliorations apportées à IBM webMethods Hybrid Integration, IBM aide ses clients à surmonter ces défis. Les développements couvrent trois domaines critiques :
Ensemble, ces innovations permettent aux entreprises de se préparer aux potentialités de la transformation de l'IA tout en renforçant la fiabilité des activités hybrides d'aujourd'hui.
L’intégration traditionnelle a souvent nécessité des compétences techniques approfondies, créant des goulots d’étranglement lorsque la demande dépasse les ressources disponibles. Les nouveaux agents améliorés iPaaS d’IBM sont conçus pour supprimer ces difficultés en assistant les équipes tout au long du cycle de vie de l’intégration. Soucieux de voir se multiplier les modèles et les agents, IBM cherche également à intégrer ces capacités dans le socle iPaaS. Cela permettra aux clients de gérer la manière dont les agents d’IA et les grands modèles de langage accèdent aux sources de données contextuelles, sans ajouter d’infrastructure supplémentaire. Par exemple, en utilisant l’agent d’API ou l’API Developer Studio, il est plus facile que jamais d’exposer vos API sous forme d’outils MCP auxquels les agents peuvent faire appel.
Les clients peuvent décrire leurs objectifs en langage naturel et un agent en interprète l’intention, génère une proposition de flux d’intégration et propose des options pour approbation. Ce qui prenait autrefois des heures ou des jours peut désormais être effectué en quelques minutes, permettant aux équipes commerciales et informatiques de fournir de nouveaux services numériques plus rapidement.
Au-delà de l’accélération du temps de création, les agents s’étendent aux activités. En classant les erreurs, en mettant en évidence les problèmes les plus critiques et en suggérant des résolutions, ces capacités aident les équipes à réduire les temps d'arrêt et à dépanner plus efficacement. Les agents peuvent même appliquer une auto-réparation pour les erreurs récurrentes, réduisant ainsi le travail répétitif.
Résultat : les spécialistes de l’intégration, les développeurs et les experts des technologies métier se concentrent moins sur les tâches manuelles répétitives et davantage sur la création de valeur. Pour les entreprises, cela signifie une création de valeur plus rapide et une plus grande résilience opérationnelle.
Les entreprises se retrouvent souvent à reconstruire les mêmes intégrations parce que les ressources sont dispersées sur plusieurs plateformes et difficiles à gérer. Cette duplication ralentit la livraison, augmente les coûts et augmente les risques de non-conformité.
Le nouveau catalogue unifié des ressources résout ce problème en consolidant les ressources sur l'IBM webMethods Hybrid Integration dans une seule couche de métadonnées gouvernée. Les spécialistes et les architectes de l'intégration peuvent facilement effectuer des recherches, analyser les dépendances et demander l’accès, tandis que les agents d’IA utilisent les mêmes données pour fournir des recommandations contextuelles en temps réel.
Les avantages pour le client sont les suivants :
En faisant des agents d’IA des consommateurs de premier ordre du catalogue, IBM aide les entreprises à passer de la démonstration de faisabilité à la production avec une confiance et une gouvernance accrues, permettant ainsi d’augmenter la vitesse sans sacrifier le contrôle.
Si les fonctionnalités pilotées par l’IA préparent les entreprises pour l’avenir, IBM reconnaît également l’importance d’aider les clients à maximiser la valeur de leur pile technologique actuelle. IBM MQ, un élément essentiel pour les charges de travail essentielles, peut parfois être difficile pour les équipes d'intégration à surveiller directement.
La nouvelle fonctionnalité d’observabilité MQ change la donne. En faisant apparaître les données télémétriques de MQ aux côtés d'autres ressources d'intégration, les équipes d'intégration obtiennent des informations en temps réel sur l’état des files d'attente, la latence et le débit, sans dépendre uniquement des spécialistes MQ ou de consoles distinctes.
L’impact sur le client est clair :
Cela signifie que les entreprises peuvent réagir plus rapidement aux interruptions potentielles tout en libérant les administrateurs MQ compétents pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Le rythme des changements dans l’environnement informatique actuel est incessant, et les entreprises ont besoin d’une base fiable pour exploiter l’IA tout en protégeant leurs investissements existants. Grâce aux améliorations apportées à IBM webMethods Hybrid Integration, IBM aide ses clients à trouver le juste équilibre entre deux impératifs : se préparer aux potentialités de l'IA agentique tout en assurant la fiabilité et le retour sur investissement des systèmes actuels.
L’activation de l’IA agentique est un objectif central d’IBM webMethods Hybrid Integration, notamment la création de passerelles d’IA, l’accélération de la gestion du cycle de vie du MCP et l’exploitation des technologies IBM telles que watsonx. Découvrez en plus sur certaines de ces dernières avancées en cliquant ici.
En se concentrant sur la productivité, la gouvernance et la visibilité, IBM vise à fournir aux entreprises les outils nécessaires pour accélérer l'innovation, réduire les risques et générer de la valeur métier en toute confiance.