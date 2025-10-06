Dynamiser l'entreprise agentique : nouvelles innovations dans IBM webMethods Hybrid Integration

L’intégration traditionnelle a souvent nécessité des compétences techniques approfondies, créant des goulots d’étranglement lorsque la demande dépasse les ressources disponibles. Les nouveaux agents améliorés iPaaS d’IBM sont conçus pour supprimer ces difficultés en assistant les équipes tout au long du cycle de vie de l’intégration. Soucieux de voir se multiplier les modèles et les agents, IBM cherche également à intégrer ces capacités dans le socle iPaaS. Cela permettra aux clients de gérer la manière dont les agents d’IA et les grands modèles de langage accèdent aux sources de données contextuelles, sans ajouter d’infrastructure supplémentaire. Par exemple, en utilisant l’agent d’API ou l’API Developer Studio, il est plus facile que jamais d’exposer vos API sous forme d’outils MCP auxquels les agents peuvent faire appel.

Les clients peuvent décrire leurs objectifs en langage naturel et un agent en interprète l’intention, génère une proposition de flux d’intégration et propose des options pour approbation. Ce qui prenait autrefois des heures ou des jours peut désormais être effectué en quelques minutes, permettant aux équipes commerciales et informatiques de fournir de nouveaux services numériques plus rapidement.

Au-delà de l’accélération du temps de création, les agents s’étendent aux activités. En classant les erreurs, en mettant en évidence les problèmes les plus critiques et en suggérant des résolutions, ces capacités aident les équipes à réduire les temps d'arrêt et à dépanner plus efficacement. Les agents peuvent même appliquer une auto-réparation pour les erreurs récurrentes, réduisant ainsi le travail répétitif.

Résultat : les spécialistes de l’intégration, les développeurs et les experts des technologies métier se concentrent moins sur les tâches manuelles répétitives et davantage sur la création de valeur. Pour les entreprises, cela signifie une création de valeur plus rapide et une plus grande résilience opérationnelle.