IBM Aspera on Cloud répond aux contrôles IBM requis qui correspondent aux exigences des règles de sécurité et de confidentialité du Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA). Ces exigences comprennent les garanties administratives, physiques et techniques appropriées, requises des associés commerciaux dans la partie 160 du CFR 45 et les sous-parties A et C de la partie 164.

Contactez votre représentant commercial pour signer l’accord IBM Business Associate Addendum (BAA).