L’IA transforme la façon dont le travail est effectué, mais sans une gouvernance appropriée, elle peut également introduire des risques et de la complexité. Une base de gouvernance solide signifie que les entreprises peuvent en toute confiance déployer l’IA dans l’ensemble de leurs équipes et workflows sans perdre le contrôle. Alors que les intégrations se multiplient et que les flux de données deviennent plus dynamiques, la gouvernance garantit la sécurité, la responsabilité et la confiance. En offrant une visibilité centralisée et une gestion fédérée, elle permet aux entreprises d’innover plus rapidement, tout en suivant, en gérant et en protégeant chaque point de contact des données.

Avec la bonne gouvernance, l’IA peut passer du projet pilote à la production en toute sécurité et avec maîtrise. Sans gouvernance, les agents d’IA peuvent présenter des risques allant des fuites de données aux violations de la conformité. La couche de gouvernance d’IBM garantit que chaque interaction est sécurisée, vérifiable et régie par des règles.