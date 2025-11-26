La gouvernance au service de la productivité

Déployez l’IA dans vos workflows et au sein de vos équipes grâce à un contrôle centralisé et une gestion fédérée 

Déployez l’IA à grande échelle en toute confiance et en toute maîtrise​

L’IA transforme la façon dont le travail est effectué, mais sans une gouvernance appropriée, elle peut également introduire des risques et de la complexité. Une base de gouvernance solide signifie que les entreprises peuvent en toute confiance déployer l’IA dans l’ensemble de leurs équipes et workflows sans perdre le contrôle. Alors que les intégrations se multiplient et que les flux de données deviennent plus dynamiques, la gouvernance garantit la sécurité, la responsabilité et la confiance. En offrant une visibilité centralisée et une gestion fédérée, elle permet aux entreprises d’innover plus rapidement, tout en suivant, en gérant et en protégeant chaque point de contact des données.

Avec la bonne gouvernance, l’IA peut passer du projet pilote à la production en toute sécurité et avec maîtrise. Sans gouvernance, les agents d’IA peuvent présenter des risques allant des fuites de données aux violations de la conformité. La couche de gouvernance d’IBM garantit que chaque interaction est sécurisée, vérifiable et régie par des règles.
Le catalogue d’actifs unifié : l’épine dorsale de l’IA agentique

Dans les entreprises, les actifs d’intégration sont souvent dispersés et cloisonnés, compliquant leur gouvernance, ralentissant l’innovation et augmentant les risques. Le catalogue d’actifs unifié d’IBM résout ce problème.

En regroupant les API, les intégrations et les actifs B2B au sein d’une couche de métadonnées centralisée et gouvernée, le catalogue permet :

  • Une livraison plus rapide grâce à la réutilisation des actifs.
  • Des opérations plus sûres grâce à la cartographie des dépendances et à l’application des politiques.
  • Une IA de confiance où les agents et les humains consomment les mêmes données gouvernées, avec des pistes d’audit et des explications.

Avec le catalogue, la réutilisation devient sûre, prévisible et évolutive, ce qui représente une base critique pour l’entreprise agentique.

 Prêt à déployer l’IA agentique dans votre entreprise ? L’intégration est au cœur de tout
AI Gateway

La passerelle d’IA centralise et sécurise les interactions entre les applications d’entreprise et les API LLM avec l’enregistrement en libre-service, la limitation de débit basée sur les tokens, la mise en cache et le tableau de bord d’utilisation unifié. La passerelle d’IA fournit des stratégies pour gérer et contrôler de manière centralisée l’utilisation des API d’IA avec vos applications, ainsi que des analyses et des informations clés pour vous aider à prendre des décisions plus rapidement sur les choix de grands modèles de langage (LLM).​

La passerelle MCP régit l’accès de l’agent aux données de l’entreprise et aux fonctionnalités. Elle supporte nativement le MCP, assure la médiation des protocoles, sécurise les points de terminaison, applique une logique de politique et assure la traçabilité. À l’avenir, nous compléterons les passerelles par une passerelle A2AGateway. Elle régit l’accès de l’agent à d’autres agents, ce qui permet de déléguer le travail à d’autres agents en toute sécurité.​
IBM nommé leader dans The Forrester Wave: Integration Platform As A Service, T3 2025

Lisez le rapport et découvrez pourquoi Forrester classe IBM parmi les leaders de la catégorie, avec la meilleure note dans la catégorie Offre actuelle. L'environnement iPaaS évolue.

Plan de contrôle hybride

Les environnements informatiques des entreprises contemporaines sont de plus en plus distribués, avec des passerelles spécialisées, des déploiements sur site et multicloud, et des utilisateurs multiples, ce qui entraîne une fragmentation plus importante que jamais. La maîtrise de cette complexité est essentielle pour réduire les risques et conserver l’agilité, la résilience, la sécurité et le dimensionnement nécessaires pour réussir.

Contrairement aux consoles d’intégration cloisonnées, le plan de contrôle hybride IBM webMethods offre un lieu unique pour gérer et gouverner les exécutions IBM, tierces et hybrides. Les entreprises peuvent bénéficier d’une visibilité et d’une gouvernance approfondies sur les API, les évènements et les intégrations, qu’ils soient exécutés sur site, dans des environnements multicloud ou en périphérie. 
