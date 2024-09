En réponse à la vague d’incidents de cybersécurité, qui a eu un impact sur les infrastructures critiques, l’économie et les besoins fondamentaux des citoyens, le gouvernement fédéral américain a annoncé l’entrée en vigueur du décret présidentiel n° 14028. Celui-ci établit un cadre pour aider à protéger les organisations des secteurs public et privé contre les violations de chaînes d’approvisionnement et d’autres types d’infractions.

Le décret met en évidence la nécessité pour les organisations d’établir des normes de sécurité de référence. Il vise également à aider les organisations à se protéger contre les menaces de cybersécurité, à les détecter et à y répondre en intégrant les bonnes pratiques définies dans les directives du National Institute of Standards and Technology (NIST) et les cadres du Zero Trust. En aidant à identifier et à atténuer les vulnérabilités à haut risque que les pirates peuvent cibler, les services de sécurité offensifs et défensifs de X-Force peuvent vous aider à intégrer la sécurité dans votre chaîne d’approvisionnement de développement logiciel.