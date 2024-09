Dans ce scénario pratique, les participants découvrent et enquêtent sur une cyberattaque menée par une organisation cybercriminelle contre une société fictive. Le Cyber Wargame teste le processus de réponse aux incidents, la communication et la résolution de problèmes de l’organisation en plaçant les équipes techniques et métier au milieu d’un incident de cybersécurité réaliste pour voir comment elles travailleraient ensemble pour le résoudre. Cet exercice peut être effectué chaque année pour s’assurer que les plans et les processus de réponse aux incidents sont régulièrement mis à jour pour faire face aux dernières menaces et aux défis métier les plus récents.