QRadar SOAR Playbook Designer facilite la création d’un processus de réponse aux incidents standard ou d’un ensemble de tâches. Les tâches du protocole fournissent aux analystes des conseils sur la façon d’effectuer chaque tâche et l’ordre d’exécution des tâches. Les points de décision permettent au processus d’être dynamique et au branchement d’inclure des tâches supplémentaires ou d’ignorer les tâches inutiles. Lors d’un incident, des tâches supplémentaires peuvent être ajoutées manuellement par un analyste.



Le module Qradar SOAR Breach Response fournit aux analystes des tâches spécifiques aux violations, qui couvrent plus de 180 réglementations mondiales en matière de protection de la vie privée, pour vous aider à répondre aux exigences de déclaration et à éviter de lourdes amendes.



Les tâches définissent des actions, et les actions peuvent être automatisées, par le biais d’intégrations, avec d’autres outils pour accélérer le processus de réponse. QRadar SOAR peut s’intégrer à plus de 300 solutions de sécurité. Vous pouvez simplement commencer par définir l’ensemble des tâches et leur ordre d’exécution, puis automatiser d’abord les actions les plus couramment exécutées.