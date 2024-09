Cette croissance découle d’une forte demande pour les services de cybersécurité de l’entreprise, d’une gestion compétente et de partenariats judicieux.

« Les environnements numériques de nos clients deviennent de plus en plus complexes, et ils ont du mal à comprendre les différentes interactions et connexions, explique Marita Harju, responsable principale de la cybersécurité chez Netox. Netox Trust, notre service de cybersécurité, leur offre une visibilité sur les informations inconnues, et nos protocoles les aident à réagir en cas d’attaque. Nous assurons ainsi la continuité des opérations afin que nos clients puissent se concentrer sur leur cœur de métier. »

Netox Trust applique l’IA pour intégrer les technologies de renseignement sur les cybermenaces, de protection des données et de prévention dans l’infrastructure réseau et cloud des clients. Avec des niveaux de service adaptés à la taille et à la maturité numérique de chacun, Netox Trust s’appuie sur la plateforme IBM Security® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM), une technologie qui alimente son centre des opérations de sécurité (SOC). L’entreprise n’a cependant pas toujours utilisé QRadar.

« Au début, Netox prenait en charge presque toutes les technologies de sécurité utilisées par nos clients, affirme M. Harju. Cette approche produisait toutefois des résultats incohérents et n’a pas pu évoluer à mesure que l’entreprise se développait. » L’ancienne solution SIEM de Netox n’était pas non plus à la hauteur. Sa fonction principale était de collecter et de stocker les fichiers journaux de sécurité, plutôt que d’aider les analystes à surveiller et analyser les menaces critiques afin d’y répondre.

Il était devenu évident que Netox devait s’appuyer sur un fournisseur de solutions de sécurité de premier plan pour développer et mettre à niveau ses offres de services.