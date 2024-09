Après la phase d'infection initiale, chaque seconde est cruciale. Plus vite vous détectez le ransomware, plus vite vous pouvez lancer votre plan de réponse aux incidents (RI). Plus le plan de RI est efficace, plus il est rapide pour empêcher les ransomwares de passer par les différentes phases.En matière de RI, le NIST (lien en dehors du site ibm.com) et le SANS (lien en dehors du site ibm.com) suivent des lignes directrices qui ont résisté à l'épreuve du temps. Tout plan de RI comporte quelques aspects clés.

Mise en place de sauvegardes.Les sauvegardes hors ligne sont essentielles en cas d'attaque par ransomware. Assurez-vous de savoir où se trouvent ces sauvegardes et comment restaurer vos systèmes. Incluez dans votre processus de RI les étapes pour savoir qui contacter pour chacun de vos actifs informatiques critiques.

Identification des équipes, des outils et des rôles.La composition de l'équipe de réponse aux incidents change au fur et à mesure que le ransomware passe par ses différentes phases, de l'infection initiale au chiffrement. Cela signifie généralement que davantage de personnes au sein de l'organisation doivent s'impliquer. Souvent, il peut s'agir de faire appel à des services tiers ou, en cas de violation, de contacter le service juridique, les régulateurs externes et les clients. Il est essentiel de savoir qui contacter et quand. Il est important de tenir une liste de contacts à jour, mais l'intégration des rôles de ces contacts dans votre processus est vitale pour une réponse efficace. Les documents physiques et les PDF sont suffisants, mais il est essentiel de disposer des bons outils et d'une automatisation qui permettent à l'ensemble de l'équipe d'accéder au processus de réponse aux ransomwares, aux actions et à la documentation historique.

Un processus et une automatisation bien définis.Un processus de RI peut comporter de nombreuses tâches et de multiples points de décision. C'est une bonne pratique que d'aligner votre processus sur les phases décrites par le NIST et le SANS. Par exemple, vous pouvez organiser votre processus de RI selon les phases suivantes :

Découverte et identification Enrichissement et validation Confinement et résolution Récupération et communication

QRadar SOAR fournit des protocoles pour définir votre processus de RI et automatiser les nombreuses actions qu'un analyste peut avoir besoin d'exécuter pour passer rapidement à travers les phases. La riposte post-violation de QRadar SOAR peut créer les tâches de production de rapports nécessaires au régulateur en fonction des informations personnelles exposées.

Inventaire des actifs informatiques, des propriétaires, des informations personnelles.Lorsqu'un système est infecté, l'analyste de sécurité doit connaître le propriétaire du système, ses applications et ses données. Les solutions de gestion des actifs telles que ServiceNow ou SAP peuvent aider à gérer les contacts pour les systèmes. IBM Security Discover and Classify peut aider à trouver des sources de données et des informations personnelles dans chaque source. Ainsi, en cas de violation de données, les analystes savent si des réglementations sont concernées.