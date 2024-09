Face au danger grandissant des cyberattaques, la conformité en matière de cybersécurité prend un tout autre sens, non seulement pour protéger les droits et les données personnelles des individus, mais également pour assurer aux clients et aux autorités de contrôle votre engagement en matière de confidentialité des données des clients. Cependant, pour répondre aux exigences en matière de conformité, les équipes de cybersécurité et votre responsable de traitement doivent souvent agir en fonction d’ensembles complexes de normes, d’exigences de conformité et de réglementations en matière de traitement de données, qui diffèrent selon les secteurs et les pays. L’automatisation peut contribuer au contrôle des rapports de conformité, à la gestion des droits des personnes concernées et à la protection des données personnelles dans le cadre des règles de cybersécurité, en respectant des réglementations comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et d’autres cadres d’exécution similaires.



IBM reconnaît l’importance de la conformité et de l’actualisation des certifications pour les clients qui dépendent des fonctionnalités de ses produits. Les solutions de conformité IBM Security QRadar SIEM réduisent l’impact des violations de données et aident à gérer les exigences de conformité complexes, comme celles du RGPD pour les membres de l’UE, en soumettant sans frais supplémentaires les données de vos journaux SIEM à l’extension de conformité pour la plupart des normes réglementaires. Vous recevez également automatiquement des rapports sur le respect des normes que votre organisation doit respecter.

Vous pouvez associer IBM Security QRadar SIEM et IBM QRadar Log Insight pour surveiller et gérer les cas de non-conformité au sein de votre organisation. Grâce à des capacités avancées d'analyse de journaux et de traitement de données, QRadar Log Insight peut améliorer votre préparation aux audits et aux réglementations telles que les exigences de conformité au RGPD, HIPAA et autres.