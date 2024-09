IBM QRadar Log Insights peut vous aider à obtenir une visibilité complète sur votre empreinte numérique exponentielle et en constante croissance. Conçu pour répondre aux besoins en termes d’observabilité de la sécurité à l’aide d’un simple import de données, d’une recherche rapide et d’une visualisation puissante, l’outil est optimisé pour gérer et analyser complètement les données de sécurité des journaux et fournir des informations plus rapidement. De plus, avec la désignation « AWS Built-in », vous pouvez être sûr que QRadar Log Insights a été vérifié de manière indépendante par AWS. Cette vérification a pour but d'inclure des éléments de configuration automatisés dans les domaines de base du cloud, ce qui simplifie le processus de gestion des journaux cloud.

Extrayez et étudiez des données de journal à partir de n’importe où

Effectuez plusieurs recherches simultanées dans des sous-ensembles de données volumineux de données de journal en quelques secondes

Détectez, étudiez et planifiez les actions contre les menaces plus rapidement grâce à une plate-forme de gestion des journaux et des tableaux de bord et des analyses intelligents et interactifs