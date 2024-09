Avec des centaines de sources de données dans un environnement informatique typique, la recherche d'anomalies peut être complexe. Si vous ne savez pas quoi chercher, cela peut prendre des jours. QRadar SIEM facilite la recherche des IOC en normalisant l'activité des sources de journaux et du trafic réseau. La recherche sur une activité normalisée améliore les résultats et réduit le temps de recherche. Contrairement à d'autres solutions qui stockent et indexent l'activité, les DSM de QRadar sont conçus en tenant compte des données de la source de journaux qu'ils ingèrent. Les événements sont analysés et normalisés dans une structure commune, ce qui permet des requêtes simplifiées. Par exemple, « échec de connexion » au lieu de « connexion non réussie ». Des outils de recherche simples, tels que Visual Query Build ou AQL, aident les analystes de sécurité à accélérer la traque des menaces.