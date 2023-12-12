Les benchmarks CIS (Center for Internet Security®) constituent un ensemble de meilleures pratiques sectorielles pour configurer de manière sûre les systèmes informatiques, les logiciels et les réseaux. Les directives des benchmarks sont le produit des CIS Controls qui s'alignent étroitement sur d'autres infrastructures de sécurité, dont HIPAA, la famille ISO 27000, le cadre de sécurité NIST (National Institute of Standards and Technology), NIST SP 800-53 et la norme PCI DSS. IBM Cloud prend en charge le développement des benchmarks CIS.
Rapports et autre documentation
Le benchmark CIS IBM Cloud® Foundations a pour but d'aider les clients à adopter en toute sécurité les services IBM Cloud pour exécuter des stratégies de transformation numérique avec une cohérence de gestion de la conformité. Les contrôles de benchmark peuvent être configurés pour surveiller les ressources via IBM Cloud Security and Compliance Center, qui a également reçu la certification logicielle de sécurité CIS.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.