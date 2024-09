Les cyberattaques sont en hausse, et le coût moyen d’une violation de données a atteint le montant record de 4,45 millions de dollars américains1. Avec IBM Security QRadar SIEM, vous associez analyse et renseignement sur les menaces pour fiabiliser les alertes et les hiérarchiser en temps réel. Vos clients pourront ainsi investiguer et neutraliser les menaces par ordre de priorité. Avec IBM Security QRadar EDR, vous pourrez associer automatisation intelligente et IA pour protéger vos clients des menaces connues et inconnues qui pèsent sur la sécurité de leurs terminaux, comme les ransomware ou les attaques sans fichier, et ce, en temps quasi réel.

Alliez IBM Security QRadar SIEM et IBM Security QRadar EDR pour offrir les services suivants :