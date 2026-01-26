Aidez votre entreprise à transformer ses opérations RH grâce à Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Fort de son expertise approfondie d’Oracle et de sa connaissance du secteur, IBM guide ses clients dans la stratégie, la conception et la mise en œuvre afin de moderniser la gestion des effectifs, la gestion des talents et les processus de paie.

Notre équipe mondiale de spécialistes certifiés Oracle Cloud HCM s’attache à aligner la technologie sur les objectifs métier, à intégrer Oracle Cloud HCM à d’autres systèmes d’entreprise et à favoriser l’adoption par les utilisateurs grâce à la gestion du changement. Avec un soutien et une optimisation continus, IBM permet à ses clients de tirer le meilleur parti de leur investissement dans Oracle Cloud Human Capital Management en termes d’efficacité, de connaissances et d’engagement des employés.