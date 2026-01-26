Responsabilisez vos collaborateurs, rationalisez vos RH et favorisez la transformation numérique grâce à la conception et à la mise en œuvre expertes de solutions HCM
Aidez votre entreprise à transformer ses opérations RH grâce à Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Fort de son expertise approfondie d’Oracle et de sa connaissance du secteur, IBM guide ses clients dans la stratégie, la conception et la mise en œuvre afin de moderniser la gestion des effectifs, la gestion des talents et les processus de paie.
Notre équipe mondiale de spécialistes certifiés Oracle Cloud HCM s’attache à aligner la technologie sur les objectifs métier, à intégrer Oracle Cloud HCM à d’autres systèmes d’entreprise et à favoriser l’adoption par les utilisateurs grâce à la gestion du changement. Avec un soutien et une optimisation continus, IBM permet à ses clients de tirer le meilleur parti de leur investissement dans Oracle Cloud Human Capital Management en termes d’efficacité, de connaissances et d’engagement des employés.
Déployez rapidement Oracle Cloud HCM pour moderniser et rationaliser les processus RH, réduire le travail manuel et améliorer la productivité. Notre approche permet à votre entreprise de bénéficier d’une gestion des effectifs plus rapide, plus efficace et plus évolutive.
IBM améliore l’expérience des employés grâce à Oracle Cloud HCM en optimisant les workflows, en activant les capacités d’IA agentique et en vous guidant efficacement tout au long des changements. Cela se traduit par un engagement, une productivité et une satisfaction accrus de l’ensemble du personnel.
Rationalisez et repensez les processus RH, réduisez le travail manuel et améliorez la productivité grâce à l’IA agentique, en tirant parti des capacités des modules Oracle Cloud HCM et de la puissance de watsonx, le portefeuille phare de produits d’IA d’IBM.
Les services de conseil Oracle d’IBM gagnent encore en ampleur et en performance. Nous avons acquis deux sociétés partenaires Oracle de premier plan, IBM Applications Software Technology et IBM Symatrix, afin d’offrir des services étendus, de nouvelles offres et une expertise inégalée dans le secteur.
IBM aide les entreprises à moderniser leurs ressources humaines avec Oracle Cloud HCM, en combinant des informations pilotées par l’IA et l’automatisation pour améliorer l’expérience des employés, optimiser la prise de décision et constituer une main-d’œuvre agile et prête pour l’avenir, en phase avec la croissance de l’entreprise.
IBM aide les entreprises à repenser leur stratégie RH en intégrant des informations alimentées par l’IA, des workflows intelligents et des modèles opérationnels adaptatifs qui dynamisent le personnel, améliorent l’expérience des employés et accélèrent la transformation opérationnelle.
Nous aidons nos clients à définir et à innover en matière de stratégies RH et d’IA d’entreprise en utilisant Oracle Cloud HCM et des plateformes connectées à l’IA. Ces stratégies intègrent les données et l’automatisation afin d’améliorer les connaissances du personnel, d’optimiser les décisions et de favoriser l’agilité à l’échelle de l’entreprise.
Les entreprises qui passent de systèmes RH hérités sur site à Oracle Cloud HCM font confiance à IBM pour planifier et exécuter une migration en douceur, garantissant l’intégrité des données, la conformité et un minimum de perturbations.
Les multinationales font appel à l’expertise d’IBM pour unifier les processus et systèmes RH disparates entre les régions, ce qui permet de mettre en place des politiques cohérentes, un reporting centralisé et une meilleure collaboration à l’échelle mondiale.
IBM aide les entreprises à tirer parti des capacités d’analyse d’Oracle Cloud HCM pour obtenir des informations sur les performances, la rotation et les lacunes en matière de compétences de leur personnel, afin de mettre en place des stratégies de gestion et d’acquisition des talents pilotées par les données et de prendre de meilleures décisions.
Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud HCM à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis et aux fonctions spécifiques à chaque secteur.
Transformez l’expérience de vos employés et la prestation de services grâce à notre expertise approfondie du secteur gouvernemental et aux solutions Oracle Cloud HCM conçues pour la modernisation du secteur public.
Améliorez la conformité, la sécurité et l’agilité de votre personnel grâce à nos capacités Oracle Cloud HCM éprouvées.
Accélérez l’innovation et mettez en place des workflows intelligents grâce aux solutions Oracle Cloud HCM pilotées par l’IA.
Renforcez l’engagement de vos employés et la résilience opérationnelle grâce à nos solutions Oracle HCM Cloud.
