Derrière chaque cloud… la transformation numérique
IBM Symatrix aide les entreprises à réaliser une véritable transformation, et pas seulement une mise en œuvre, grâce à plus de 20 ans d’expertise dans Oracle Human Capital Management (HCM). Nous combinons des connaissances fonctionnelles approfondies avec des informations pilotées par l’IA, l’automatisation et des méthodologies éprouvées pour obtenir des résultats mesurables en termes d’efficacité, de conformité et de ROI.
Agissant comme une extension de votre équipe, nous gérons tout, de la paie et des tests à la migration vers le cloud et au support continu, garantissant ainsi une valeur ajoutée longtemps après la mise en service. En collaboration avec IBM Consulting, Oracle et nos partenaires de l’écosystème, IBM Symatrix offre l’échelle et l’innovation nécessaires pour aider les entreprises à se moderniser en toute confiance et à atteindre un succès durable.
Une suite basée sur le cloud et alimentée par l’IA qui gère l’ensemble du cycle de vie des employés, de l’embauche à la retraite.
Une suite basée sur le cloud qui rationalise la gestion financière, l’approvisionnement et la gestion de projets pour des décisions commerciales plus intelligentes.
De l’analyse de rentabilité et de la feuille de route à l’optimisation, en passant par le partage des connaissances, un engagement plus large et l’obtention de résultats.
Une assistance de bout en bout pour exécuter, optimiser et améliorer les applications Oracle et les environnements cloud.
Des solutions de paie gérées par des experts qui rationalisent, optimisent et garantissent la conformité au sein d’Oracle HCM.
Depuis que nous avons rejoint IBM, nous avons bénéficié de meilleures opportunités d’apprentissage, d’un support produit dédié et d’une coordination optimisée entre le développement, les ventes et la livraison.
Combinés au partenariat de longue date entre IBM et Oracle, ces avantages aident les entreprises à renforcer leur résilience, leur agilité et leur transparence, des fondements essentiels pour une transformation et un succès durables.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans les services RH et de paie Oracle, nous travaillons avec vous pour atteindre les résultats que vous souhaitez.
IBM Symatrix propose des accords de niveau de service (SLA) élevés en matière d’administration des systèmes, d’assistance, de sécurité et de gestion de projet.
Nous vous guidons tout au long du processus, depuis l’élaboration initiale de l’analyse de rentabilité jusqu’à la mise en œuvre, l’assistance applicative et l’externalisation opérationnelle de la paie.
Le secteur financier est en constante évolution. IBM Symatrix a aidé votre secteur à libérer le potentiel infini de vos applications d’entreprise grâce à des services d’applications gérés et à une gestion globale de la paie.
Le paysage évolue et les universités comprennent qu’elles peuvent libérer un potentiel infini en adoptant la technologie adaptée pour travailler plus intelligemment. IBM Symatrix peut vous aider à optimiser vos applications d’entreprise et vous fournir un service de reporting HESA.
Avec une main-d’œuvre hautement qualifiée, des disparités salariales, des objectifs de diversité et d’inclusion, des réductions de coûts et un environnement concurrentiel, vos employés sont votre atout principal. IBM Symatrix a aidé votre secteur à optimiser vos applications d’entreprise grâce à des services d’applications gérés et à une gestion globale de la paie.
La transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités et pose de nouveaux défis aux magasins de vente au détail. Ils ont également une tâche énorme à accomplir en raison des changements de saison. Cette fluctuation des effectifs est essentielle et les défis qu’elle pose en matière d’emploi temporaire sont palpables.
Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.
Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.
Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.