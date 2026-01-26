IBM Symatrix

Derrière chaque cloud… la transformation numérique

Deux personnes discutant, l’une tenant un ordinateur portable

L’ascension stratégique de l’IA agentique

Découvrez comment faire passer vos opérations de gains progressifs à un impact inédit. 

Obtenir le rapport de l’IBV

Des services HCM et de paie IBM approfondis, avec l’expertise d’Oracle et le soutien d’IBM

IBM Symatrix aide les entreprises à réaliser une véritable transformation, et pas seulement une mise en œuvre, grâce à plus de 20 ans d’expertise dans Oracle Human Capital Management (HCM). Nous combinons des connaissances fonctionnelles approfondies avec des informations pilotées par l’IA, l’automatisation et des méthodologies éprouvées pour obtenir des résultats mesurables en termes d’efficacité, de conformité et de ROI.

Agissant comme une extension de votre équipe, nous gérons tout, de la paie et des tests à la migration vers le cloud et au support continu, garantissant ainsi une valeur ajoutée longtemps après la mise en service. En collaboration avec IBM Consulting, Oracle et nos partenaires de l’écosystème, IBM Symatrix offre l’échelle et l’innovation nécessaires pour aider les entreprises à se moderniser en toute confiance et à atteindre un succès durable.

 
Avantages Plus de 25  ans d’expérience Oracle 56 Net Promoter Score 3 accréditations : ISO27001, BAC et Cyber Essentials
Fonctionnalités
Oracle Cloud HCM

Une suite basée sur le cloud et alimentée par l’IA qui gère l’ensemble du cycle de vie des employés, de l’embauche à la retraite.
Oracle Cloud ERP

Une suite basée sur le cloud qui rationalise la gestion financière, l’approvisionnement et la gestion de projets pour des décisions commerciales plus intelligentes.
Services de conseil de premier ordre

De l’analyse de rentabilité et de la feuille de route à l’optimisation, en passant par le partage des connaissances, un engagement plus large et l’obtention de résultats.
IBM Managed Services with Oracle

Une assistance de bout en bout pour exécuter, optimiser et améliorer les applications Oracle et les environnements cloud.
Services de paie IBM avec Oracle

Des solutions de paie gérées par des experts qui rationalisent, optimisent et garantissent la conformité au sein d’Oracle HCM.

Un partenariat stratégique

Renforcer ensemble la vitalité des entreprises

Depuis que nous avons rejoint IBM, nous avons bénéficié de meilleures opportunités d’apprentissage, d’un support produit dédié et d’une coordination optimisée entre le développement, les ventes et la livraison.

Combinés au partenariat de longue date entre IBM et Oracle, ces avantages aident les entreprises à renforcer leur résilience, leur agilité et leur transparence, des fondements essentiels pour une transformation et un succès durables.
Deux personnes discutant à un bureau

La valeur que nous générons

Avec plus de 25 ans d’expérience dans les services RH et de paie Oracle, nous travaillons avec vous pour atteindre les résultats que vous souhaitez.

IBM Symatrix propose des accords de niveau de service (SLA) élevés en matière d’administration des systèmes, d’assistance, de sécurité et de gestion de projet.

Nous vous guidons tout au long du processus, depuis l’élaboration initiale de l’analyse de rentabilité jusqu’à la mise en œuvre, l’assistance applicative et l’externalisation opérationnelle de la paie.

Comment nous créons de la valeur
Graphique des services de conseil Oracle présentant le type de déploiement, le domaine d’activité, les accélérateurs d’IA et l’approche sous forme de panneaux distincts
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Services financiers Enseignement supérieur Services professionnels Vente au détail et hôtellerie
Informations
Trois collègues discutant
Services gérés nouvelle génération pour Oracle Cloud et EBS
Gagnez en efficacité et en résilience avec IBM Managed Services with Oracle
Deux collègues souriants travaillent sur ordinateur portable dans un environnement de bureau
Services de paie IBM avec Oracle
Fournir des services de paie entièrement gérés
Services connexes IBM Accelalpha
Dans le cadre de l’écosystème IBM Consulting Oracle, IBM Accelalpha apporte à Oracle Cloud une expertise approfondie en matière de chaîne d’approvisionnement et de transformation logistique. Nous offrons une transformation alimentée par l’IA de bout en bout, l’automatisation et les bonnes pratiques du secteur. Grâce à la portée mondiale d’IBM et à la spécialisation d’IBM Accelalpha dans le domaine des chaînes d’approvisionnement, nos clients obtiennent des résultats plus rapides et plus intelligents.
IBM Applications Software Technology
Les entreprises du secteur public font confiance à IBM Applications Software Technology pour moderniser l’ERP cloud et mettre rapidement en œuvre les HCM. En partenariat avec IBM et Oracle, nous associons l’expertise approfondie d’IBM Applications Software Technology dans le secteur public à l’échelle de livraison mondiale et aux capacités d’IA d’IBM pour générer des résultats transformateurs.
Services IBM Consulting pour Oracle
Avec plus de 10 000 consultants dédiés à Oracle Cloud qui ont aidé nos clients à mener à bien plus de 6 500 projets Oracle, IBM propose à ses clients des services et des conseils Oracle qui comprennent une feuille de route pour chaque étape de leur investissement dans leur transformation cloud, du conseil à la mise en œuvre du cloud en passant par l’assistance.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

 Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
Carrières chez IBM Consulting

Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.

 Voir les opportunités de carrière Partenariat avec IBM

Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.

 Rejoindre IBM Partner Plus Accéder à la page des ressources IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.

 En savoir plus