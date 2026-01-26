IBM Symatrix aide les entreprises à réaliser une véritable transformation, et pas seulement une mise en œuvre, grâce à plus de 20 ans d’expertise dans Oracle Human Capital Management (HCM). Nous combinons des connaissances fonctionnelles approfondies avec des informations pilotées par l’IA, l’automatisation et des méthodologies éprouvées pour obtenir des résultats mesurables en termes d’efficacité, de conformité et de ROI.

Agissant comme une extension de votre équipe, nous gérons tout, de la paie et des tests à la migration vers le cloud et au support continu, garantissant ainsi une valeur ajoutée longtemps après la mise en service. En collaboration avec IBM Consulting, Oracle et nos partenaires de l’écosystème, IBM Symatrix offre l’échelle et l’innovation nécessaires pour aider les entreprises à se moderniser en toute confiance et à atteindre un succès durable.