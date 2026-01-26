IBM Applications Software Technology

Stimuler la transformation numérique dans le secteur public

L’ascension stratégique de l’IA agentique

Découvrez comment faire passer vos opérations de gains progressifs à un impact inédit. 

Transformation du secteur public et de l’ERP soutenue par IBM

IBM Applications Software Technology est depuis longtemps reconnu comme un leader dans la modernisation de l’Enterprise Resource Planning (ERP) et la transformation du secteur public avec Oracle Cloud. Des systèmes financiers et ERP aux programmes gouvernementaux critiques, nous aidons les entreprises à rationaliser leurs opérations, à renforcer leur conformité et à offrir de meilleurs résultats aux citoyens et aux parties prenantes. Avec IBM et Oracle, nous combinons une envergure mondiale, l’innovation en matière d’IA et une expertise spécialisée pour aider nos clients à prospérer dans un monde complexe.
Avantages 300 projets cloud réussis dans le secteur public 40 ans de partenariat avec Oracle Plus de 500 consultants certifiés en IA agentique
Fonctionnalités
applications Oracle Cloud

Nous fournissons des solutions applicatives Oracle sur mesure qui aident votre entreprise à interagir efficacement avec les citoyens, à fonctionner de manière efficiente et à gérer vos données en toute sécurité.
Plateforme et technologie Oracle Cloud

Nous apportons une expertise approfondie sur une large gamme de solutions technologiques et veillons à ce que votre architecture tienne compte des aspects clés de l’intégration, de la sécurité et, surtout, de la tranquillité d’esprit.
Services gérés Oracle Cloud

Nous vous aidons à passer de la résolution des problèmes à l’amélioration continue des opérations informatiques grâce à nos services de bout en bout pour l’infrastructure, la plateforme, les applications et le DevOps.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Nous fournissons un service de test automatisé entièrement intégré qui contribue à garantir la qualité, l’évolutivité et la disponibilité de vos applications cloud Oracle.
Évaluations cloud

Notre cadre d’évaluation du cloud est un ensemble d’outils, de méthodologies et de bonnes pratiques qui examinent vos besoins métier spécifiques et fournissent des feuilles de route détaillées.
Centre d’excellence pour l’enseignement

Nous apportons une expérience inégalée dans la mise en œuvre d’Oracle dans l’enseignement primaire et secondaire. Votre district peut ainsi rapidement tirer parti de l’automatisation, de l’intégration, de la facilité d’utilisation, du libre-service et des nouveaux paradigmes de reporting.

Un partenariat stratégique

Renforcer ensemble la vitalité des entreprises

Depuis que nous avons rejoint IBM, nous avons bénéficié de meilleures opportunités d’apprentissage, d’un support produit dédié et d’une coordination optimisée entre le développement, les ventes et la livraison.

Combinés au partenariat de longue date entre IBM et Oracle, ces avantages aident les entreprises à renforcer leur résilience, leur agilité et leur transparence, des fondements essentiels pour une transformation et un succès durables.
La valeur que nous générons

Nous vous aidons à publier des données financières et opérationnelles claires et accessibles, permettant aux citoyens de suivre les dépenses et les résultats des projets. Cela renforce la confiance du public grâce à des processus vérifiables et cohérents.

Nous travaillons avec vous pour consolider les systèmes cloisonnés en une source d’information unique, réduisant ainsi la duplication des efforts entre les services et offrant des coûts à long terme moins élevés grâce à l’automatisation des processus et aux services partagés.

Nous vous aidons à mettre en place des workflows standardisés conformes aux réglementations gouvernementales et à fournir des rapports automatisés aux organismes de contrôle étatiques et fédéraux. Cela minimise les risques de fraude, de gaspillage et d’abus grâce à de meilleurs contrôles.

Nous aidons à mettre en place des outils intuitifs pour les employés dans le cadre de tâches routinières telles que l’approvisionnement, les RH et la paie. Nous facilitons également la collaboration entre agences grâce à des systèmes basés sur le cloud. Ces améliorations libèrent le personnel des tâches manuelles répétitives afin qu’il puisse se dédier aux priorités liées aux citoyens.

Nous pouvons fournir aux dirigeants des tableaux de bord et des analyses en temps réel afin de les aider à planifier de manière proactive les budgets, les besoins en personnel et les interventions d’urgence, ainsi que de favoriser l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes qui utilisent des jeux de données intégrés.

Nous vous aidons à vous adapter rapidement aux changements de politique, aux réorientations budgétaires ou aux situations d’urgence, et permettons aux agences d’adopter de nouveaux modèles de service (tels que l’engagement mobile ou les chatbots d’IA). Nous contribuons également à pérenniser les opérations grâce à des plateformes ERP cloud évolutives.

Comment nous créons de la valeur
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Secteur public Districts scolaires Électricité et services publics Voyage et transports
Informations
Solutions sectorielles pour l’enseignement : gestion du capital humain

Simplifiez les processus, maximisez vos ressources et réduisez les coûts.

IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Des tests automatisés rapides pour chaque mise à jour Oracle Cloud.

Solutions sectorielles pour l’enseignement : finances

Transformez le paradigme de la production de rapports financiers et d’analytique pour les districts éducatifs.

Services connexes IBM Accelalpha
Dans le cadre de l’écosystème IBM Consulting Oracle, IBM Accelalpha apporte à Oracle Cloud une expertise approfondie en matière de chaîne d’approvisionnement et de transformation logistique. Nous offrons une transformation alimentée par l’IA de bout en bout, l’automatisation et les bonnes pratiques du secteur. Grâce à la portée mondiale d’IBM et à la spécialisation d’IBM Accelalpha dans le domaine des chaînes d’approvisionnement, nos clients obtiennent des résultats plus rapides et plus intelligents.
IBM Symatrix
Fondé plus particulièrement sur Oracle Human Capital Management (HCM), IBM Symatrix a passé plus de vingt ans à aider les entreprises à libérer tout le potentiel de leurs applications métier. Nous ne nous contentons pas d’implémenter Oracle : nous l’exploitons davantage et plus intelligemment et générons ainsi le ROI que nos clients attendent.
Services IBM Consulting pour Oracle
Avec plus de 10 000 consultants dédiés à Oracle Cloud qui ont aidé nos clients à mener à bien plus de 6 500 projets Oracle, IBM propose à ses clients des services et des conseils Oracle qui comprennent une feuille de route pour chaque étape de leur investissement dans leur transformation cloud, du conseil à la mise en œuvre du cloud en passant par l’assistance.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

Carrières chez IBM Consulting

Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.

 Voir les opportunités de carrière Partenariat avec IBM

Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.

 Rejoindre IBM Partner Plus Accéder à la page des ressources d’IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.

