Fournir des services publics avec efficacité, rapidité et impact Au cours des dernières années, les gouvernements ont fourni des solutions et des services importants aux citoyens pendant des périodes difficiles. À l’avenir, les dirigeants devront utiliser ces enseignements pour répondre à la demande croissante de services publics adaptés au quotidien et préparés aux chocs futurs. La volatilité économique accrue, les événements climatiques extrêmes et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ne sont que quelques-uns des défis complexes qui rendent les chocs futurs plus probables et plus lourds de conséquences. Pour renforcer la confiance, les gouvernements peuvent incarner le véritable sens de l’administration numérique qui met les citoyens au premier plan en modernisant l’infrastructure informatique et les flux de travaux qui permettent de fournir des services publics sûrs, sécurisés et fiables. Que peut faire l’IA et l’IA générative pour les gouvernements ?