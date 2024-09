Pour bâtir l’infrastructure nécessaire à cette nouvelle initiative, la DCA a demandé son aide à IBM Consulting. « J’étais rentré en contact avec IBM il y a probablement six ans, alors que nous menions un programme lié à une autre catastrophe, la super-tempête Sandy, se souvient Harrison. Des années plus tard, ses effets se faisaient encore sentir, et nous avions mis en place un programme d’allègement des hypothèques pour les citoyens encore touchés par la crise. IBM avait réussi à mener ce projet à bien, leurs services m’avaient donc déjà convaincu. »

Après avoir organisé plusieurs ateliers de conception avec le client, l’équipe d’IBM a pu lancer, en quelques semaines seulement, deux portails d’annulation des arriérés — permettant aux demandeurs de communiquer leurs informations et de demander de l’aide en ligne —, ainsi qu’un centre d’appel et une plateforme d’arbitrage.

L’équipe d’IBM Consulting a utilisé une méthodologie Agile pour la création et le lancement des deux portails d’annulation des arriérés, l’un en anglais et l’autre en espagnol, qui fonctionnent en interaction avec le logiciel de gestion de la relation client (CRM) utilisé par le DCA Microsoft Dynamics 365, hébergé dans le cloud Microsoft Azure. Dans le cadre du suivi de projet, l’équipe d’IBM continue de créer des wireframes et des démonstrations par itérations de deux semaines, améliorant ainsi continuellement le produit.

L’équipe IBM Consulting a également utilisé le logiciel IBM Blueworks Live pour développer et mettre en place la procédure d’arbitrage adéquate. Et pour une gestion facilitée, l’équipe a également créé dans l’environnement Dynamics 365 plusieurs tableaux de bord permettant aux adjudicateurs et au personnel chargé de la gestion de connaître la situation et le traitement des demandes en cours.

Au cours de la phase d’évaluation, les candidats sont pris en compte non seulement pour le programme ARP, mais aussi pour les initiatives d’aide énergétique déjà en place. « Ce programme comporte un grand nombre d’éléments différents et nous avons besoin que tout fonctionne de manière fluide afin que les gens puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin », indique Harrison.

En complément des portails, l’équipe IBM Consulting a également fourni une solution de centre de contact en tant que service (CCaaS) pour traiter les questions ou les problèmes de candidature et d’arbitrage. En collaboration avec le DCA, IBM a conçu plus de 100 scénarios utilisateurs uniques pour aider le personnel des centres d’appels et les adjudicateurs à guider les candidats tout au long de la procédure.

Afin de réduire la charge de travail des centres d’appels, l’équipe de conception a également intégré IBM watsonx Assistant et la technologie NICE CXone Interactive Voice Response (IVR) au portail de candidature et au centre d’appels. L’agent virtuel d’arbitrage fournit une assistance multilingue, permettant aux utilisateurs de résoudre les problèmes et de trouver des informations de façon autonome.