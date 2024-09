Après un processus d'évaluation approfondi, Glen Dimplex a choisi l'ERP de nouvelle génération SAP S/4HANA® comme base pour les processus métier intégrés. « Nous considérons SAP S/4HANA comme le meilleur de sa catégorie en ce qui concerne les fonctionnalités ERP de base telles que la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la gestion des entrepôts », confirme M. Munro.

« En plus de répondre à toutes nos principales exigences opérationnelles, SAP S/4HANA offre des analyses en temps réel grâce à une expérience utilisateur extrêmement intuitive. La possibilité de convertir en quelques secondes nos données opérationnelles riches en informations décisionnelles exploitables est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi SAP S/4HANA. »

Pour maximiser la valeur de son investissement dans SAP S/4HANA et réduire le risque de perturbation de son parcours de transformation, Glen Dimplex a engagé IBM® Consulting pour concrétiser sa vision des opérations mondiales intégrées. En plus d'offrir des services de conseil pour la conception de nouveaux flux de travaux métier dans SAP S/4HANA, IBM a proposé une architecture informatique performante, évolutive et hautement disponible pour prendre en charge la nouvelle solution, basée sur le cloud Microsoft AzureLien externe (lien externe à ibm.com).

« IBM a obtenu de bons résultats selon nos principaux critères de sélection, mais ce qui l'a vraiment distingué, c'est l'expérience et le professionnalisme de l'équipe », déclare Munro. « Au cours de l'appel d'offres, IBM a pris le temps d'écouter nos demandes et de présenter une solution répondant précisément à nos besoins opérationnels spécifiques. Les alliances stratégiques entre IBM, SAP et Microsoft nous ont également donné l'assurance d'un support réactif dès que nous en aurions besoin. »

Grâce à une série d'ateliers avec IBM et les dirigeants de toute son entreprise, Glen Dimplex a conçu des flux de travaux intégrés dans SAP S/4HANA. Avec les accélérateurs IBM tels qu'IBM Blueworks Live, l'entreprise a rapidement modélisé les nouveaux processus et identifié des moyens optimaux de les implémenter dans la solution SAP.

En étroite collaboration avec IBM, Glen Dimplex a commencé son déploiement mondial de SAP S/4HANA avec ses opérations en Irlande, en intégrant pour la première fois des processus tels que record-to-report, order-to-cash et procure-to-pay sur une plateforme unique. La solution a également débloqué des capacités de distribution avancées pour Glen Dimplex, notamment la planification de la demande et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la gestion du transport.

Le projet Causeway intègre un large éventail de solutions SAP, notamment SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA®, SAP Integrated Business Planning et SAP Process Orchestration. La suite est entièrement intégrée aux applications tierces de Glen Dimplex pour l'échange de données électroniques (EDI) et la logistique, ainsi qu'à Microsoft Dynamics 365 pour le commerce et d'autres plateformes e-commerce utilisées dans toute l'entreprise.

Suite au succès de sa mise en œuvre initiale de SAP S/4HANA, Glen Dimplex a pris les devants avec le déploiement mondial du programme Causeway. Un an après sa mise en service en Irlande, l'entreprise a étendu les solutions SAP pour soutenir ses entreprises mondiales de chauffage et de ventilation, qui comprennent plusieurs sites de fabrication et entrepôts. L'entreprise a ensuite déployé les solutions pour ses unités commerciales restantes dans les pays nordiques et dans les Amériques. Dans la prochaine version du projet, IBM et Glen Dimplex implémenteront la solution SAP pour les opérations de solutions thermiques de Glen Dimplex en Allemagne.

« Toutes les mises en œuvre après le déploiement initial en Irlande ont eu lieu pendant la période COVID, ce qui signifie que presque tout le travail a dû être effectué à distance », ajoute M. Munro. « Malgré ce défi, les implémentations ont été un franc succès. Même si nous devions mettre en place de nouvelles fonctionnalités - par exemple, une expérience de commerce électronique pour nos entreprises Glen Dimplex Americas - tout s'est déroulé sans problème dès le premier jour. »

Aujourd'hui, Glen Dimplex utilise SAP BW/4HANA et Microsoft Power BI pour permettre aux employés d'explorer rapidement et facilement les données commerciales dans SAP S/4HANA. En intégrant la solution SAP à Microsoft Dynamics 365 pour CRM, Glen Dimplex permet également à ses collaborateurs de travailler plus efficacement et d'apporter des solutions durables à de nouveaux clients internationaux.

M. Munro remarque : « Nous utilisons désormais les solutions SAP et Microsoft pour prendre en charge de bout en bout le processus lead-to-cash pour nos activités de chauffage et de ventilation. Ces améliorations n'auraient pas été possibles sans les économies d'échelle d'un projet de transformation global, soutenu par les ressources expertes d'un partenaire comme IBM Consulting. »

Angel del Valle, responsable des technologies de l'information chez Glen Dimplex, ajoute : « Causeway est un élément clé de la croissance à long terme du groupe Glen Dimplex, offrant à l'entreprise de nouvelles capacités et l'évolutivité nécessaire à son expansion future. Le fait que nous ayons déployé les solutions dans 18 régions (d'autres sont à venir) et ce à distance rend les résultats que nous avons obtenus encore plus impressionnants. »