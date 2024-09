IBM Consulting a déployé des accélérateurs de bonnes pratiques dans le cadre de l’évaluation de l’impact d’IBM SAP HANA, y compris les bonnes pratiques de conversion SAP S/4HANA, des leçons tirées de la conversion SAP S/4HANA et le flux de processus de conversion S/4HANA. En commençant dans un premier temps par découvrir les problèmes dans un environnement de bac à sable, puis en passant par des étapes successives de résolution et de test, IBM a été en mesure d’élaborer un processus de transition fluide et peu risqué vers l’analytique en temps réel lorsque le moment est venu de déployer les environnements de développement et de production dans le cloud.

« Grâce à l’évaluation de l’impact IBM SAP HANA, nous savions que nous aborderions cette transition avec un champ d’action bien défini et que nous pourrions affiner notre approche en matière de conception et de test », explique Abhishek Verma. « Dès le départ, IBM Consulting a été très clair sur la structure de notre projet SAP S/4HANA. Pratiquement tous les délais prévus par IBM dans son plan de mise en œuvre se sont avérés exacts et la mise en service s’est faite dans les temps. »

Abhishek Verma poursuit : « Tout au long du projet, IBM a collaboré avec plusieurs parties prenantes, notamment Microsoft et SAP, et notre partenaire commercial Microsoft MSRCosmos, responsable de la configuration du cloud. L’approche d’IBM en matière de gestion du changement a été particulièrement précieuse et l’équipe nous a aidés à faire connaître les avantages de la nouvelle expérience utilisateur de SAP Fiori à l’entreprise et à accélérer son adoption. »