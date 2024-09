Grâce à l’approche agile adoptée dès la première phase du processus de conception, l’entreprise agroalimentaire a achevé son modèle de traitement des opérations en moins de huit mois et déployé SAP S/4HANA sur Microsoft Azure avec l’aide d’IBM dans le cadre d’un projet pilote. En parallèle, la société a lancé les solutions d’approvisionnement et de gestion des contrats de SAP Ariba auprès des communautés d’utilisateurs dans plusieurs régions du monde.

« Nous n’avions jamais mis en œuvre un projet de cette envergure auparavant », commente le porte-parole. « Le fait d’avoir IBM® Services à nos côtés a été, et continue d’être extrêmement utile. L’équipe d’IBM a plus d’expérience avec des projets similaires et a donc été en mesure de fournir des conseils quant au cadre de nos discussions internes, de suggérer des bonnes pratiques et de réfléchir avec nous à nos options de conception lorsque cela s’avérait nécessaire. »

« Heureusement, notre première année de déploiements SAP s’est déroulée sans problème, et les solutions prennent désormais en charge l’un de nos domaines d’activité les plus performants en termes de revenus. Ce succès nous a donné la certitude que nous avions opté pour la bonne solution, et cet enthousiasme a été extrêmement important pour élargir notre champ d’action et déployer les solutions SAP dans de nouveaux pays en 2020 et 2021. »