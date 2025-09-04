Mise en œuvre, intégration et gestion des solutions Oracle Cloud
IBM Accelalpha, désormais intégré à IBM Consulting, est un leader de confiance dans la transformation de la chaîne d’approvisionnement avec Oracle Cloud. De la logistique et la conformité commerciale à la gestion des entrepôts et aux chaînes d’approvisionnement connectées, nous aidons nos clients à éliminer les goulets d’étranglement, à accélérer la livraison et à renforcer leur résilience.
Au-delà de notre expérience en matière de chaîne d’approvisionnement, IBM Accelalpha continue de fournir des implémentations Oracle Cloud à plusieurs piliers, notamment Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Resource Planning (EPM), Customer Experience (CX) et Human Capital Management (HCM), de la stratégie et la conception au déploiement et au support, désormais renforcées par IBM Consulting. En collaboration avec IBM et Oracle, nous combinons une expertise spécialisée dans les applications Oracle Cloud avec une échelle mondiale et des solutions alimentées par l’IA pour proposer des entreprises plus intelligentes, plus rapides et plus saines.
Une suite basée sur le cloud qui rationalise la gestion financière, l’approvisionnement et la gestion de projets pour des décisions commerciales plus intelligentes.
Une suite basée sur le cloud et alimentée par l’IA qui gère l’ensemble du cycle de vie des employés, de l’embauche à la retraite.
Une suite de gestion des performances qui prend en charge la planification, la budgétisation, le forecasting et le reporting afin d’aligner la stratégie sur l’exécution.
Une plateforme intégrée qui relie la planification, l’approvisionnement, la fabrication, la logistique et la maintenance afin de favoriser l’agilité et la résilience.
Une suite dédiée à l’expérience client qui unifie le marketing, les ventes, les services et le commerce afin d’offrir des parcours personnalisés de bout en bout.
Depuis que nous avons rejoint IBM, nous avons bénéficié de meilleures opportunités d’apprentissage, d’un support produit dédié et d’une coordination optimisée entre le développement, les ventes et la livraison.
Combinés au partenariat de longue date entre IBM et Oracle, ces avantages aident les entreprises à renforcer leur résilience, leur agilité et leur transparence, des fondements essentiels pour une transformation et un succès durables.
Nous permettons des réductions de coûts mesurables en automatisant les workflows clés et en optimisant les implémentations Oracle Cloud. Nos clients font état d’une baisse des coûts informatiques, d’économies supplémentaires et d’une réduction des frais généraux manuels grâce à des applications telles qu’Oracle Cloud ERP, EPM et Supply Chain.
Nous donnons à nos clients les moyens d’offrir un service client plus rapide et plus cohérent grâce à Oracle CX. Des portails en libre-service aux services sur le terrain, nos clients transforment leurs workflows d’assistance et augmentent la satisfaction client sur tous les canaux.
Nous simplifions les opérations à l’aide d’Oracle Cloud, de la finance à la logistique. Nos clients éliminent les goulets d’étranglement grâce à l’automatisation et aux workflows basés sur les rôles. Nous réalisons une transformation numérique complète avec les applications Oracle Cloud.
Nos clients ont constaté des améliorations significatives dans leurs processus financiers, tels que le cycle de la commande à l’encaissement. Ces améliorations comprennent des réductions notables dans la planification financière et la clôture grâce à l’utilisation d’Oracle EPM.
Nous aidons les leaders de la logistique et de la fabrication à rationaliser la planification, la conformité commerciale et l’exécution des commandes grâce à Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) et Oracle Warehouse Management System (WMS). Nos solutions Oracle complètes garantissent une livraison plus rapide, améliorent la satisfaction des clients et permettent une coordination instantanée entre les réseaux d’approvisionnement mondiaux.
Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis et aux fonctions spécifiques à chaque secteur, qu’il s’agisse de la volatilité de la chaîne d’approvisionnement, des exigences réglementaires ou des attentes des clients.
Nous transformons les opérations de fabrication grâce à Oracle Cloud Manufacturing, à Warehouse Management System (WMS) et à l’IdO. Nos clients bénéficient d’un suivi des stocks en temps réel, de workflows automatisés pour l’entrepôt et la production, ainsi que d’une traçabilité mondiale, ce qui se traduit par un traitement plus rapide des commandes, une réduction des rebuts et un contrôle réglementaire plus strict.
Nous aidons les entreprises de haute technologie à s’adapter aux cycles de production rapides et aux perturbations de l’approvisionnement. Nous mettons en œuvre Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM et OTM, avec notre boîte à outils iAccel, afin de garantir des livraisons rapides et conformes, ainsi que des configurations évolutives. Nos clients bénéficient ainsi de chaînes d’approvisionnement résilientes, de lancements plus rapides et d’opérations commerciales plus fluides.
Dans le domaine des services financiers, nous déployons Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) et EPM pour automatiser les rapports réglementaires, le rapprochement des soldes et la clôture financière. Nos clients rationalisent leurs cycles de clôture, améliorent leur préparation aux audits et obtiennent des informations financières en temps réel pour des décisions plus rapides et des risques réduits.
Les entreprises de services professionnels gagnent en efficacité et en agilité grâce à Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) et à la gestion financière des projets mise en œuvre avec notre aide. Nous intégrons la planification des ressources, l’automatisation de la facturation et l’analyse du personnel, aidant ainsi les entreprises à améliorer leur utilisation, à réduire leurs frais généraux et à adapter leur offre client de manière transparente.
Dans le secteur des communications, nous utilisons Oracle CPQ, Subscription Management et Cloud CX pour offrir des offres personnalisées, une facturation flexible et un support de haute qualité. Les clients lancent plus rapidement de nouveaux ensembles de services, améliorent l’intégration des clients et favorisent la satisfaction et la fidélisation des abonnés.
