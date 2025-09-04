IBM Accelalpha, désormais intégré à IBM Consulting, est un leader de confiance dans la transformation de la chaîne d’approvisionnement avec Oracle Cloud. De la logistique et la conformité commerciale à la gestion des entrepôts et aux chaînes d’approvisionnement connectées, nous aidons nos clients à éliminer les goulets d’étranglement, à accélérer la livraison et à renforcer leur résilience.

Au-delà de notre expérience en matière de chaîne d’approvisionnement, IBM Accelalpha continue de fournir des implémentations Oracle Cloud à plusieurs piliers, notamment Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Resource Planning (EPM), Customer Experience (CX) et Human Capital Management (HCM), de la stratégie et la conception au déploiement et au support, désormais renforcées par IBM Consulting. En collaboration avec IBM et Oracle, nous combinons une expertise spécialisée dans les applications Oracle Cloud avec une échelle mondiale et des solutions alimentées par l’IA pour proposer des entreprises plus intelligentes, plus rapides et plus saines.