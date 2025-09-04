IBM Accelalpha

Une expertise approfondie de la chaîne d’approvisionnement, optimisée par IBM

IBM Accelalpha, désormais intégré à IBM Consulting, est un leader de confiance dans la transformation de la chaîne d’approvisionnement avec Oracle Cloud. De la logistique et la conformité commerciale à la gestion des entrepôts et aux chaînes d’approvisionnement connectées, nous aidons nos clients à éliminer les goulets d’étranglement, à accélérer la livraison et à renforcer leur résilience.

Au-delà de notre expérience en matière de chaîne d’approvisionnement, IBM Accelalpha continue de fournir des implémentations Oracle Cloud à plusieurs piliers, notamment Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Resource Planning (EPM), Customer Experience (CX) et Human Capital Management (HCM), de la stratégie et la conception au déploiement et au support, désormais renforcées par IBM Consulting. En collaboration avec IBM et Oracle, nous combinons une expertise spécialisée dans les applications Oracle Cloud avec une échelle mondiale et des solutions alimentées par l’IA pour proposer des entreprises plus intelligentes, plus rapides et plus saines.
Avantages + de 790 consultants Oracle > 600 projets exécutés en 2024 400 clients uniques sur Oracle Cloud 600+ certifications Oracle + de 8 années d’expérience en moyenne dans les applications Oracle
Fonctionnalités
Oracle Cloud ERP

Une suite basée sur le cloud qui rationalise la gestion financière, l’approvisionnement et la gestion de projets pour des décisions commerciales plus intelligentes.
Oracle Cloud HCM

Une suite basée sur le cloud et alimentée par l’IA qui gère l’ensemble du cycle de vie des employés, de l’embauche à la retraite.
Oracle Cloud EPM

Une suite de gestion des performances qui prend en charge la planification, la budgétisation, le forecasting et le reporting afin d’aligner la stratégie sur l’exécution.
Oracle Cloud SCM

Une plateforme intégrée qui relie la planification, l’approvisionnement, la fabrication, la logistique et la maintenance afin de favoriser l’agilité et la résilience.
Oracle Cloud CX

Une suite dédiée à l’expérience client qui unifie le marketing, les ventes, les services et le commerce afin d’offrir des parcours personnalisés de bout en bout.

Un partenariat stratégique

Renforcer ensemble la vitalité des entreprises

Depuis que nous avons rejoint IBM, nous avons bénéficié de meilleures opportunités d’apprentissage, d’un support produit dédié et d’une coordination optimisée entre le développement, les ventes et la livraison.

Combinés au partenariat de longue date entre IBM et Oracle, ces avantages aident les entreprises à renforcer leur résilience, leur agilité et leur transparence, des fondements essentiels pour une transformation et un succès durables.
Deux personnes discutant à un bureau

La valeur que nous générons

Nous permettons des réductions de coûts mesurables en automatisant les workflows clés et en optimisant les implémentations Oracle Cloud. Nos clients font état d’une baisse des coûts informatiques, d’économies supplémentaires et d’une réduction des frais généraux manuels grâce à des applications telles qu’Oracle Cloud ERP, EPM et Supply Chain.

Nous donnons à nos clients les moyens d’offrir un service client plus rapide et plus cohérent grâce à Oracle CX. Des portails en libre-service aux services sur le terrain, nos clients transforment leurs workflows d’assistance et augmentent la satisfaction client sur tous les canaux.

Nous simplifions les opérations à l’aide d’Oracle Cloud, de la finance à la logistique. Nos clients éliminent les goulets d’étranglement grâce à l’automatisation et aux workflows basés sur les rôles. Nous réalisons une transformation numérique complète avec les applications Oracle Cloud.

Nos clients ont constaté des améliorations significatives dans leurs processus financiers, tels que le cycle de la commande à l’encaissement. Ces améliorations comprennent des réductions notables dans la planification financière et la clôture grâce à l’utilisation d’Oracle EPM.

Nous aidons les leaders de la logistique et de la fabrication à rationaliser la planification, la conformité commerciale et l’exécution des commandes grâce à Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) et Oracle Warehouse Management System (WMS). Nos solutions Oracle complètes garantissent une livraison plus rapide, améliorent la satisfaction des clients et permettent une coordination instantanée entre les réseaux d’approvisionnement mondiaux.

Comment nous créons de la valeur
Graphique des services de conseil Oracle présentant le type de déploiement, le domaine d’activité, les accélérateurs d’IA et l’approche sous forme de panneaux distincts
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis et aux fonctions spécifiques à chaque secteur, qu’il s’agisse de la volatilité de la chaîne d’approvisionnement, des exigences réglementaires ou des attentes des clients.

Industrie Haute technologie Services financiers Services professionnels Communications

Services connexes IBM Applications Software Technology
Les entreprises du secteur public font confiance à IBM Applications Software Technology pour moderniser l’ERP cloud et mettre rapidement en œuvre les HCM. En partenariat avec IBM et Oracle, nous associons l’expertise approfondie d’IBM Applications Software Technology dans le secteur public à l’échelle de livraison mondiale et aux capacités d’IA d’IBM pour générer des résultats transformateurs.
IBM Symatrix
Fondé plus particulièrement sur Oracle HCM, IBM Symatrix a passé plus de vingt ans à aider les entreprises à libérer tout le potentiel de leurs applications métier. Nous ne nous contentons pas d’implémenter Oracle : nous l’exploitons davantage et plus intelligemment, et générons ainsi le ROI que nos clients attendent.
Services de conseil IBM Oracle
Avec plus de 10 000 consultants dédiés à Oracle Cloud qui ont aidé nos clients à mener à bien plus de 6 500 projets Oracle, IBM propose à ses clients des services et des conseils Oracle qui comprennent une feuille de route pour chaque étape de leur investissement dans leur transformation cloud, du conseil à la mise en œuvre du cloud en passant par l’assistance.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

