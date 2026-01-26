Services de conseil Oracle Cloud Infrastructure

Simplifiez votre informatique et accélérez l’innovation dans le cloud pour des performances essentielles et la croissance de votre entreprise

Deux collègues discutant et travaillant sur un ordinateur portable dans un environnement de bureau

L’ascension stratégique de l’IA agentique

Découvrez comment faire passer vos opérations de gains progressifs à un impact inédit. 

Obtenir le rapport de l’IBV

Innovez plus rapidement, évoluez plus intelligemment et opérez en toute sécurité avec Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Forts d’une expertise approfondie du cloud et d’actifs éprouvés intégrant l’IA, nous guidons la transformation de votre infrastructure, de la stratégie à la mise à l’échelle.

L’équipe mondiale d’experts OCI certifiés Oracle d’IBM allie excellence technique et vision stratégique, optimisant le calcul, le stockage, la mise en réseau et la sécurité pour alimenter vos workloads les plus critiques. Accélérez l’adoption du cloud, minimisez les perturbations et stimulez l’agilité et les performances de votre entreprise grâce à des solutions Oracle Cloud Infrastructure sur mesure.
Avantages
Coûts réduits et simplifiés

Oracle Cloud Infrastructure offre généralement les services les plus abordables par rapport aux autres fournisseurs. Les clients bénéficient de réductions de coûts allant jusqu’à 50 %. Oracle propose les mêmes structures de tarification pour tous les déploiements et tous les centres de données. Bénéficiez de coûts de sortie nuls et de crédits d’assistance pouvant atteindre 30 % sur Oracle.1
Leadership en matière de données et d’IA

OCI est la plateforme utilisée pour faire fonctionner efficacement OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere et bien d’autres. Elle dispose de l’infrastructure de partitionnement RDMA et GPU la plus moderne et la plus performante pour l’IA cognitive et générative. La stratégie en trois volets d’Oracle pour l’IA s’applique à la fois au SaaS, au PaaS et à l’IaaS.
Conçue pour les entreprises

OCI a été entièrement conçue pour offrir performances, disponibilité et sécurité. Vous ne trouverez ni voisins bruyants, ni interférences réseau, ni sursouscriptions. Bénéficiez de toutes les fonctionnalités pour lesquelles vous payez sur le seul cloud offrant des SLA de performances et de gestion avec crédits.
Exploitez la valeur des données pour l’IA

Les options multicloud d’Oracle exécutent désormais toutes les fonctionnalités de la base de données Oracle et d’Exadata sur tous les fournisseurs de cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Cela vous permet d’utiliser les fonctionnalités de la base de données 26ai pour faciliter la migration et l’utilisation dans l’IA.
Idéale pour l’hybride par conception

OCI propose toutes les options de déploiement (sur site, public, hybride ou multicloud) ainsi qu’une solution de cloud souverain complète. Tous les services sont disponibles sur toutes les plateformes. Pas de centre de données dans votre région ? Pas de problème, Oracle peut en installer un.
Fonctionnalités Maximisez les performances, minimisez les coûts

OCI et l’IA permettent de prendre des décisions plus intelligentes en matière de workload, vous permettant de réduire considérablement les coûts de migration vers le cloud.

 Accélération de la transformation

Grâce au vaste écosystème IBM composé d’hyperscalers de premier plan, de leaders de l’infrastructure et de partenaires de services, les clients bénéficient d’un déploiement jusqu’à 50 % plus rapide.

Migrez sans interruption

IBM peut vous aider à concevoir OCI pour une disponibilité et un temps de fonctionnement maximaux, sans aucun temps d’arrêt.

La valeur que nous générons

Tirez parti de l’automatisation alimentée par l’IA d’IBM pour optimiser les ressources de calcul, de stockage et de base de données, tout en maintenant les performances et la conformité.

Réduisez la complexité opérationnelle grâce à l’AIOps et aux services gérés d’IBM pour OCI. IBM vous offre un moyen efficace de gérer votre infrastructure et votre environnement applicatif, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier.

IBM aligne vos efforts de modernisation sur vos objectifs commerciaux stratégiques, tels que l’agilité, la rentabilité, l’adoption de l’IA et l’expérience client. Nous pouvons également vous conseiller en matière de stratégie d’intégration.

Que vous migriez des applications avec des centres de données ou que vous cédiez votre infrastructure, IBM peut vous aider à rationaliser vos applications grâce à la consolidation et à la simplification des centres de données. Nous prenons en charge les clouds souverains, privés, les usines d’IA et le rapatriement vers le cloud.

Comment nous créons de la valeur
Graphique des services de conseil Oracle présentant le type de déploiement, le domaine d’activité, les accélérateurs d’IA et l’approche sous forme de panneaux distincts
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis spécifiques à chaque secteur.

Industrie Haute technologie Services financiers Secteur public
Services connexes Oracle Cloud ERP
Donnez à votre entreprise les moyens de rationaliser ses opérations, d’améliorer ses compétences financières et de pérenniser son avenir grâce aux solutions Oracle ERP. Forts d’une expérience approfondie du secteur et de méthodologies éprouvées, nous guidons votre transformation numérique ERP, de la stratégie à la mise à l’échelle.
Oracle Cloud SCM
Bénéficiez d’opérations de chaîne d’approvisionnement intelligentes, connectées et résilientes grâce à Oracle Cloud SCM. Cette suite complète offre une visibilité en temps réel, des analyses prédictives et une automatisation de la planification, de l’approvisionnement, de la fabrication, des stocks, de la logistique et de la gestion du cycle de vie des produits.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM donne à votre personnel les moyens d’agir grâce à une plateforme de bout en bout qui unifie les ressources humaines, les talents, la paie et l’analyse des effectifs dans le cloud. Nos experts conçoivent, mettent en œuvre et optimisent des solutions Oracle Cloud HCM qui améliorent l’engagement des employés, garantissent la conformité et favorisent l’agilité organisationnelle.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

 Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
Carrières chez IBM Consulting

Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.

 Voir les opportunités de carrière Partenariat avec IBM

Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.

 Rejoindre IBM Partner Plus Accéder à la page des ressources IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.

 En savoir plus
Notes de bas de page

https://www.oracle.com/cloud/economics/