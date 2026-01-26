Simplifiez votre informatique et accélérez l’innovation dans le cloud pour des performances essentielles et la croissance de votre entreprise
Innovez plus rapidement, évoluez plus intelligemment et opérez en toute sécurité avec Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Forts d’une expertise approfondie du cloud et d’actifs éprouvés intégrant l’IA, nous guidons la transformation de votre infrastructure, de la stratégie à la mise à l’échelle.
L’équipe mondiale d’experts OCI certifiés Oracle d’IBM allie excellence technique et vision stratégique, optimisant le calcul, le stockage, la mise en réseau et la sécurité pour alimenter vos workloads les plus critiques. Accélérez l’adoption du cloud, minimisez les perturbations et stimulez l’agilité et les performances de votre entreprise grâce à des solutions Oracle Cloud Infrastructure sur mesure.
Oracle Cloud Infrastructure offre généralement les services les plus abordables par rapport aux autres fournisseurs. Les clients bénéficient de réductions de coûts allant jusqu’à 50 %. Oracle propose les mêmes structures de tarification pour tous les déploiements et tous les centres de données. Bénéficiez de coûts de sortie nuls et de crédits d’assistance pouvant atteindre 30 % sur Oracle.1
OCI est la plateforme utilisée pour faire fonctionner efficacement OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere et bien d’autres. Elle dispose de l’infrastructure de partitionnement RDMA et GPU la plus moderne et la plus performante pour l’IA cognitive et générative. La stratégie en trois volets d’Oracle pour l’IA s’applique à la fois au SaaS, au PaaS et à l’IaaS.
OCI a été entièrement conçue pour offrir performances, disponibilité et sécurité. Vous ne trouverez ni voisins bruyants, ni interférences réseau, ni sursouscriptions. Bénéficiez de toutes les fonctionnalités pour lesquelles vous payez sur le seul cloud offrant des SLA de performances et de gestion avec crédits.
Les options multicloud d’Oracle exécutent désormais toutes les fonctionnalités de la base de données Oracle et d’Exadata sur tous les fournisseurs de cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Cela vous permet d’utiliser les fonctionnalités de la base de données 26ai pour faciliter la migration et l’utilisation dans l’IA.
OCI propose toutes les options de déploiement (sur site, public, hybride ou multicloud) ainsi qu’une solution de cloud souverain complète. Tous les services sont disponibles sur toutes les plateformes. Pas de centre de données dans votre région ? Pas de problème, Oracle peut en installer un.
OCI et l’IA permettent de prendre des décisions plus intelligentes en matière de workload, vous permettant de réduire considérablement les coûts de migration vers le cloud.
Grâce au vaste écosystème IBM composé d’hyperscalers de premier plan, de leaders de l’infrastructure et de partenaires de services, les clients bénéficient d’un déploiement jusqu’à 50 % plus rapide.
IBM peut vous aider à concevoir OCI pour une disponibilité et un temps de fonctionnement maximaux, sans aucun temps d’arrêt.
Tirez parti de l’automatisation alimentée par l’IA d’IBM pour optimiser les ressources de calcul, de stockage et de base de données, tout en maintenant les performances et la conformité.
Réduisez la complexité opérationnelle grâce à l’AIOps et aux services gérés d’IBM pour OCI. IBM vous offre un moyen efficace de gérer votre infrastructure et votre environnement applicatif, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier.
IBM aligne vos efforts de modernisation sur vos objectifs commerciaux stratégiques, tels que l’agilité, la rentabilité, l’adoption de l’IA et l’expérience client. Nous pouvons également vous conseiller en matière de stratégie d’intégration.
Que vous migriez des applications avec des centres de données ou que vous cédiez votre infrastructure, IBM peut vous aider à rationaliser vos applications grâce à la consolidation et à la simplification des centres de données. Nous prenons en charge les clouds souverains, privés, les usines d’IA et le rapatriement vers le cloud.
Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis spécifiques à chaque secteur.
En intégrant le cloud sécurisé et hautement performant d’OCI à l’expertise sectorielle d’IBM, les fabricants peuvent connecter leurs systèmes de production, analyser les données en temps réel et optimiser leurs chaînes d’approvisionnement.
IBM et OCI aident les entreprises de haute technologie à améliorer leur agilité, à optimiser leurs coûts et à commercialiser plus rapidement de nouvelles technologies, tout en préservant l’intégrité des données et la résilience opérationnelle.
OCI favorise la conformité, renforce la résilience et accélère l’innovation, aidant ainsi les institutions à optimiser leurs performances et à offrir à leurs clients une expérience fiable et fondée sur les données.
Favorisez l’efficacité des opérations, respectez les exigences réglementaires et encouragez l’innovation en fournissant une base résiliente et évolutive pour une prestation de services publics plus intelligente et plus transparente.
Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.
Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.
Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.