Services de conseil Oracle ERP

Transformez vos processus métier essentiels avec Oracle Cloud ERP
Trois personnes discutant à une table dans un bureau

L’ascension stratégique de l’IA agentique

Découvrez comment faire passer vos opérations de gains progressifs à un impact inédit. 

Donnez à votre entreprise les moyens de rationaliser ses opérations, d’améliorer ses compétences financières et de pérenniser son avenir grâce aux solutions Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Forts d’une expérience approfondie du secteur et de méthodologies éprouvées, nous guidons votre transformation numérique ERP, de la stratégie à la mise à l’échelle.

Grâce à une équipe mondiale de consultants certifiés Oracle, notre pratique Oracle Cloud ERP apporte non seulement une excellence technique, mais aussi une vision axée sur l’entreprise : optimisation des opérations financières, de la chaîne d’approvisionnement, des achats et de la gestion de projets. Accélérez l’adoption, minimisez les perturbations et obtenez un retour sur investissement rapide grâce aux capacités Oracle sur mesure.
Avantages
Transformation accélérée

Utilisez l’évaluation unique et exclusive de l’indice de maturité métier d’IBM pour élaborer une feuille de route alignée sur vos objectifs commerciaux et déployer des solutions de manière efficace, de la planification à l’adoption. Où que vous en soyez dans votre transition vers le cloud, IBM vous accompagne.
IA transparente

En plus d’apporter l’IA inhérente aux modules Oracle Cloud ERP, IBM collabore avec Oracle pour apporter la puissance de watsonx, le portefeuille de produits d’IA phare d’IBM, à Oracle.
Logiciels et services de conseil de classe mondiale

Les services de conseil Oracle d’IBM gagnent encore en ampleur et en performance. Nous avons acquis deux sociétés partenaires Oracle de premier plan, IBM Accelalpha et IBM Applications Software Technology, afin d’offrir des services étendus, de nouvelles offres et une expertise inégalée dans le secteur.
Fonctionnalités Évaluation et stratégie Oracle Cloud ERP

Collaborez avec nos experts et tirez parti de l’évaluation de l’indice de maturité métier d’IBM pour évaluer votre environnement actuel, définir vos objectifs de transformation et élaborer un plan ERP sur mesure.

 Mise en œuvre d’Oracle Cloud ERP

La méthode IBM RapidMove offre une approche de déploiement éprouvée et basée sur les actifs afin de réduire la complexité et d’accélérer l’adoption d’Oracle Cloud.

 Transformation d’entreprise avec Oracle Cloud

Nous combinons les puissantes capacités cloud d’Oracle avec les workflows intelligents et l’expertise approfondie d’IBM pour repenser vos opérations financières, d’approvisionnement et de chaîne logistique.​

La valeur que nous générons

Rationalisez les processus financiers de base en consolidant les grands livres, en automatisant les rapprochements et en tirant parti de la détection des anomalies pilotée par l’IA. Oracle Cloud ERP avec IBM permet des clôtures plus rapides et plus précises grâce à des informations en temps réel, une conformité renforcée et une réduction des tâches manuelles.

Unifiez l’approvisionnement, les stocks et la fabrication sur Oracle Cloud ERP pour améliorer la visibilité, réduire les délais et renforcer la collaboration avec les fournisseurs. L’automatisation intelligente et l’approvisionnement guidé permettent de réaliser des économies, tandis que l’analytique en temps réel favorise la résilience et l’agilité des opérations.

Accélérez les cessions ou les fusions en déployant une base ERP cloud native avec des processus préconfigurés et une migration rapide des données. Oracle Cloud ERP garantit la continuité opérationnelle, réduit le coût total de possession et fournit une plateforme évolutive pour une innovation continue.

Comment nous créons de la valeur
Graphique des services de conseil Oracle présentant le type de déploiement, le domaine d’activité, les accélérateurs d’IA et l’approche sous forme de panneaux distincts
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis et aux fonctions spécifiques à chaque secteur.

Industrie Haute technologie Services financiers Secteur public
Services connexes Oracle Cloud Infrastructure
Déployez l’ensemble de vos workloads sur une plateforme cloud résiliente, sécurisée et hautement performante, pensée pour les systèmes essentiels. Notre équipe mondiale d’experts OCI certifiés Oracle allie excellence technique et vision stratégique, optimisant le calcul, le stockage, la mise en réseau et la sécurité pour alimenter vos workloads les plus critiques.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM donne à votre personnel les moyens d’agir grâce à une plateforme de bout en bout qui unifie les ressources humaines, les talents, la paie et l’analyse des effectifs dans le cloud. Nos experts conçoivent, mettent en œuvre et optimisent des solutions Oracle Cloud HCM qui améliorent l’engagement des employés, garantissent la conformité et favorisent l’agilité organisationnelle, grâce à l’IA et à l’automatisation.
Oracle Cloud SCM
Bénéficiez d’opérations de chaîne d’approvisionnement intelligentes, connectées et résilientes grâce à Oracle Cloud SCM. Cette suite complète offre une visibilité en temps réel, des analyses prédictives et une automatisation de la planification, de l’approvisionnement, de la fabrication, des stocks et de la logistique, pour vous aider à guider l’intégralité de la transformation de votre chaîne d’approvisionnement.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

