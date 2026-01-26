|Transformez vos processus métier essentiels avec Oracle Cloud ERP
Donnez à votre entreprise les moyens de rationaliser ses opérations, d’améliorer ses compétences financières et de pérenniser son avenir grâce aux solutions Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Forts d’une expérience approfondie du secteur et de méthodologies éprouvées, nous guidons votre transformation numérique ERP, de la stratégie à la mise à l’échelle.
Grâce à une équipe mondiale de consultants certifiés Oracle, notre pratique Oracle Cloud ERP apporte non seulement une excellence technique, mais aussi une vision axée sur l’entreprise : optimisation des opérations financières, de la chaîne d’approvisionnement, des achats et de la gestion de projets. Accélérez l’adoption, minimisez les perturbations et obtenez un retour sur investissement rapide grâce aux capacités Oracle sur mesure.
Utilisez l’évaluation unique et exclusive de l’indice de maturité métier d’IBM pour élaborer une feuille de route alignée sur vos objectifs commerciaux et déployer des solutions de manière efficace, de la planification à l’adoption. Où que vous en soyez dans votre transition vers le cloud, IBM vous accompagne.
En plus d’apporter l’IA inhérente aux modules Oracle Cloud ERP, IBM collabore avec Oracle pour apporter la puissance de watsonx, le portefeuille de produits d’IA phare d’IBM, à Oracle.
Les services de conseil Oracle d’IBM gagnent encore en ampleur et en performance. Nous avons acquis deux sociétés partenaires Oracle de premier plan, IBM Accelalpha et IBM Applications Software Technology, afin d’offrir des services étendus, de nouvelles offres et une expertise inégalée dans le secteur.
Collaborez avec nos experts et tirez parti de l’évaluation de l’indice de maturité métier d’IBM pour évaluer votre environnement actuel, définir vos objectifs de transformation et élaborer un plan ERP sur mesure.
La méthode IBM RapidMove offre une approche de déploiement éprouvée et basée sur les actifs afin de réduire la complexité et d’accélérer l’adoption d’Oracle Cloud.
Nous combinons les puissantes capacités cloud d’Oracle avec les workflows intelligents et l’expertise approfondie d’IBM pour repenser vos opérations financières, d’approvisionnement et de chaîne logistique.
Rationalisez les processus financiers de base en consolidant les grands livres, en automatisant les rapprochements et en tirant parti de la détection des anomalies pilotée par l’IA. Oracle Cloud ERP avec IBM permet des clôtures plus rapides et plus précises grâce à des informations en temps réel, une conformité renforcée et une réduction des tâches manuelles.
Unifiez l’approvisionnement, les stocks et la fabrication sur Oracle Cloud ERP pour améliorer la visibilité, réduire les délais et renforcer la collaboration avec les fournisseurs. L’automatisation intelligente et l’approvisionnement guidé permettent de réaliser des économies, tandis que l’analytique en temps réel favorise la résilience et l’agilité des opérations.
Accélérez les cessions ou les fusions en déployant une base ERP cloud native avec des processus préconfigurés et une migration rapide des données. Oracle Cloud ERP garantit la continuité opérationnelle, réduit le coût total de possession et fournit une plateforme évolutive pour une innovation continue.
Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis et aux fonctions spécifiques à chaque secteur.
Nous transformons l’efficacité opérationnelle de bout en bout et facilitons la prise de décision grâce à une visibilité en temps réel et à des analyses pilotées par l’IA, spécialement conçues pour le secteur manufacturier afin d’optimiser la productivité et les opérations.
Tirez parti de l’IA, du machine learning et de l’automatisation pour intégrer les opérations, accélérer et assouplir la prise de décision, tout en ayant la certitude que vos données sont exactes en temps réel.
Nous déployons Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) et EPM pour automatiser les rapports réglementaires, le rapprochement des soldes et accélérer la clôture financière en unifiant les données et en tirant parti de l’IA. Rationalisez les cycles de clôture, améliorez la préparation aux audits et obtenez des informations financières en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et réduire les risques.
Les agences étatiques, locales et fédérales augmentent leur efficacité et améliorent les services aux citoyens grâce à nos solutions sectorielles préconfigurées pour Oracle ERP Cloud. Nous soutenons également les services de cybersécurité et les solutions d’IA.
Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.
Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.
Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.