Rationaliser la gestion de la chaîne d’approvisionnement, réduire les coûts et optimiser les stocks
IBM et Oracle, avec les récentes acquisitions d’IBM Accelalpha, conçoivent des chaînes d’approvisionnement résilientes, agiles et intelligentes avec Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Forts de notre expertise dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de nos méthodologies éprouvées, nous vous guidons tout au long de la transformation de votre chaîne d’approvisionnement.
Notre équipe mondiale de consultants SCM certifiés Oracle apporte à la fois une excellence technique et une connaissance opérationnelle, optimisant la planification de la chaîne d’approvisionnement, les achats, la fabrication, la logistique et la gestion du cycle de vie des produits. Nous pouvons vous aider à accélérer l’adoption, à minimiser les perturbations et à améliorer l’efficacité grâce à une solution Oracle Supply Chain sur mesure.
Oracle Cloud Manufacturing vous aide à rationaliser vos processus de fabrication afin d’améliorer l’efficacité de la production et de réduire les coûts de fabrication, pour que vous puissiez tout produire, où que vous soyez.
Grâce à Oracle Inventory Management, vous pouvez suivre les numéros de lot et de série afin de savoir quels composants ont été utilisés pour fabriquer l’article et où le produit fini a été utilisé. La solution améliore également l’efficacité et les coûts de transport des matériaux.
Bénéficiez d’une gestion plus efficace des matériaux afin de ne jamais être à court de ce dont vous avez besoin et de ne pas être submergé par des stocks excédentaires. Grâce aux applications logistiques d’Oracle, vous pouvez rationaliser les expéditions entrantes et sortantes.
En plus de mettre en œuvre l’IA inhérente aux applications Oracle Cloud, IBM collabore avec Oracle pour apporter la puissance de watsonx, le portefeuille de produits d’IA phare d’IBM, à Oracle.
Les services de conseil Oracle d’IBM gagnent encore en ampleur et en performance. Nous avons acquis deux sociétés partenaires Oracle de premier plan, IBM Accelalpha et IBM Applications Software Technology, afin d’offrir des services étendus, de nouvelles offres et une expertise inégalée dans le secteur.
Les entreprises manufacturières qui peinent à maîtriser leurs coûts peuvent tirer parti d’Oracle Supply Chain Management (SCM). Si vous ne pouvez pas suivre avec précision les coûts de toutes les pièces nécessaires au processus de fabrication, il est impossible de mesurer la rentabilité. Oracle SCM et IBM peuvent vous aider.
Le suivi des stocks, des pièces de rechange et des produits finis peut s’avérer complexe. Mis en œuvre par les consultants IBM, Oracle Inventory Management vous offre une visibilité complète sur vos stocks dans tous vos entrepôts, y compris les entrepôts logistiques et les sites de fabrication tiers.
Relevez le défi de livrer les produits au bon client, dans les délais et de manière efficace. Les entreprises ont besoin d’un système de gestion des transports de pointe, tel qu’Oracle Transportation Management (OTM). Les clients ont constaté une réduction des dépenses de transport, un chargement plus rapide des marchandises et une diminution des erreurs de facturation.
IBM déploie Oracle Order Management pour vous permettre de :
Que vous fabriquiez vous-même vos produits ou que vous fassiez appel à un fabricant sous contrat, IBM peut vous aider.
Nous mettons en œuvre Oracle Cloud Manufacturing et l’intégrons à vos autres applications de chaîne d’approvisionnement, vous permettant ainsi de contrôler vos coûts et votre rentabilité.
Oracle Inventory Management améliore la visibilité du stock global et réduit les coûts. Les consultants IBM vous permettent de gérer :
Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis spécifiques à chaque secteur
Nous transformons le secteur manufacturier avec Oracle Cloud Manufacturing et Oracle WMS. Nos clients bénéficient d’un suivi des stocks, d’une production automatisée et d’une traçabilité mondiale accrus, ce qui se traduit par une exécution plus rapide des commandes.
Nous aidons les entreprises de haute technologie à gérer des cycles de production rapides et les perturbations de l’approvisionnement. Nous mettons en œuvre Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM et OTM afin de garantir des livraisons rapides et conformes, ainsi que des configurations évolutives.
Dans le domaine des services financiers, nous déployons Oracle ERP et EPM pour automatiser le reporting et accélérer la clôture financière. Nos clients rationalisent les cycles de clôture et acquièrent une meilleure visibilité financière, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides avec moins de risques.
Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.
Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.
Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.