Services de conseil Oracle SCM

Rationaliser la gestion de la chaîne d’approvisionnement, réduire les coûts et optimiser les stocks

Une personne utilisant une tablette sur une chaîne de montage dans une usine

L’ascension stratégique de l’IA agentique

Découvrez comment faire passer vos opérations de gains progressifs à un impact inédit. 

Obtenir le rapport de l’IBV

IBM et Oracle, avec les récentes acquisitions d’IBM Accelalpha, conçoivent des chaînes d’approvisionnement résilientes, agiles et intelligentes avec Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Forts de notre expertise dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de nos méthodologies éprouvées, nous vous guidons tout au long de la transformation de votre chaîne d’approvisionnement.

Notre équipe mondiale de consultants SCM certifiés Oracle apporte à la fois une excellence technique et une connaissance opérationnelle, optimisant la planification de la chaîne d’approvisionnement, les achats, la fabrication, la logistique et la gestion du cycle de vie des produits. Nous pouvons vous aider à accélérer l’adoption, à minimiser les perturbations et à améliorer l’efficacité grâce à une solution Oracle Supply Chain sur mesure.
Avantages
Réduction des coûts de fabrication

Oracle Cloud Manufacturing vous aide à rationaliser vos processus de fabrication afin d’améliorer l’efficacité de la production et de réduire les coûts de fabrication, pour que vous puissiez tout produire, où que vous soyez.
Traçabilité des stocks de bout en bout

Grâce à Oracle Inventory Management, vous pouvez suivre les numéros de lot et de série afin de savoir quels composants ont été utilisés pour fabriquer l’article et où le produit fini a été utilisé. La solution améliore également l’efficacité et les coûts de transport des matériaux.
Amélioration de l’efficacité de la gestion des matériaux

Bénéficiez d’une gestion plus efficace des matériaux afin de ne jamais être à court de ce dont vous avez besoin et de ne pas être submergé par des stocks excédentaires. Grâce aux applications logistiques d’Oracle, vous pouvez rationaliser les expéditions entrantes et sortantes.
IA transparente

En plus de mettre en œuvre l’IA inhérente aux applications Oracle Cloud, IBM collabore avec Oracle pour apporter la puissance de watsonx, le portefeuille de produits d’IA phare d’IBM, à Oracle.
Logiciels et services de conseil de classe mondiale

Les services de conseil Oracle d’IBM gagnent encore en ampleur et en performance. Nous avons acquis deux sociétés partenaires Oracle de premier plan, IBM Accelalpha et IBM Applications Software Technology, afin d’offrir des services étendus, de nouvelles offres et une expertise inégalée dans le secteur.
Fonctionnalités Services Oracle Supply Chain Management

Les entreprises manufacturières qui peinent à maîtriser leurs coûts peuvent tirer parti d’Oracle Supply Chain Management (SCM). Si vous ne pouvez pas suivre avec précision les coûts de toutes les pièces nécessaires au processus de fabrication, il est impossible de mesurer la rentabilité. Oracle SCM et IBM peuvent vous aider.

 Services Oracle Inventory Management

Le suivi des stocks, des pièces de rechange et des produits finis peut s’avérer complexe. Mis en œuvre par les consultants IBM, Oracle Inventory Management vous offre une visibilité complète sur vos stocks dans tous vos entrepôts, y compris les entrepôts logistiques et les sites de fabrication tiers.

 Services Oracle Transportation Management

Relevez le défi de livrer les produits au bon client, dans les délais et de manière efficace. Les entreprises ont besoin d’un système de gestion des transports de pointe, tel qu’Oracle Transportation Management (OTM). Les clients ont constaté une réduction des dépenses de transport, un chargement plus rapide des marchandises et une diminution des erreurs de facturation.

La valeur que nous générons

IBM déploie Oracle Order Management pour vous permettre de :

  • créer et gérer les commandes client ;
  • gérer les prix, les expéditions et la facturation ;
  • gérer l’exécution des commandes ;
  • surveiller le traitement des commandes de bout en bout ;
  • vérifier la solvabilité des clients.

Que vous fabriquiez vous-même vos produits ou que vous fassiez appel à un fabricant sous contrat, IBM peut vous aider. 

Nous mettons en œuvre Oracle Cloud Manufacturing et l’intégrons à vos autres applications de chaîne d’approvisionnement, vous permettant ainsi de contrôler vos coûts et votre rentabilité.

Oracle Inventory Management améliore la visibilité du stock global et réduit les coûts. Les consultants IBM vous permettent de gérer :

  • vos niveaux de stocks à l’échelle mondiale ;
  • les réservations et les allocations des stocks ;
  • le réapprovisionnement automatisé des stocks.
Comment nous créons de la valeur
Graphique des services de conseil Oracle présentant le type de déploiement, le domaine d’activité, les accélérateurs d’IA et l’approche sous forme de panneaux distincts
Comment nous créons de la valeur

Du type de déploiement au secteur d’activité, chaque étape de notre prestation est alimentée par des accélérateurs d’IA et une approche claire pour vous aider à obtenir des résultats plus sains et plus résilients.

Secteurs d'activités

Nous apportons notre expertise approfondie d’Oracle Cloud à chaque secteur d’activité en adaptant nos solutions aux défis spécifiques à chaque secteur

Industrie Haute technologie Services financiers
Services connexes Oracle Cloud ERP
Donnez à votre entreprise les moyens de rationaliser ses opérations, d’améliorer ses compétences financières et de pérenniser son avenir grâce aux solutions Oracle ERP.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM donne à votre personnel les moyens d’agir grâce à une plateforme cloud qui unifie les ressources humaines, les talents, la paie et l’analyse des effectifs. Nos experts conçoivent, mettent en œuvre et optimisent Oracle Cloud HCM afin d’améliorer les performances des employés.
Oracle Cloud Infrastructure
Déployez l’ensemble de vos workloads sur une plateforme cloud résiliente, sécurisée et hautement performante, pensée pour les systèmes essentiels.
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

 Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
Carrières chez IBM Consulting

Devenez un consultant motivé ; rejoignez notre équipe de professionnels spécialisés dans l’innovation et le changement.

 Voir les opportunités de carrière Partenariat avec IBM

Développez votre activité avec IBM, améliorez votre croissance grâce à nos solutions technologiques innovantes, nos offres promotionnelles et nos ressources.

 Rejoindre IBM Partner Plus Accéder à la page des ressources IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.

 En savoir plus