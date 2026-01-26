IBM et Oracle, avec les récentes acquisitions d’IBM Accelalpha, conçoivent des chaînes d’approvisionnement résilientes, agiles et intelligentes avec Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Forts de notre expertise dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de nos méthodologies éprouvées, nous vous guidons tout au long de la transformation de votre chaîne d’approvisionnement.

Notre équipe mondiale de consultants SCM certifiés Oracle apporte à la fois une excellence technique et une connaissance opérationnelle, optimisant la planification de la chaîne d’approvisionnement, les achats, la fabrication, la logistique et la gestion du cycle de vie des produits. Nous pouvons vous aider à accélérer l’adoption, à minimiser les perturbations et à améliorer l’efficacité grâce à une solution Oracle Supply Chain sur mesure.