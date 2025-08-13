Le gouvernement écossais et IBM
Le gouvernement écossais (SG) est chargé d’élaborer la politique et le programme législatif avec les ministres. En tant qu’élément central du secteur public écossais, il sponsorise et finance de nombreux organismes publics responsables de la fourniture de services à la population écossaise, qui compte cinq millions d’habitants.
Pour collaborer efficacement avec de nombreux autres acteurs publics, en coulisses, le gouvernement écossais doit fonctionner en toute fluidité. Cela n’a pas toujours été une tâche facile, notamment en raison de technologies fragmentées et obsolètes.
C’est la réalité à laquelle étaient confrontées les services des ressources humaines (RH) et des finances de ce gouvernement. Pendant des décennies, leurs équipes utilisaient deux systèmes Oracle E-Business distincts pour les finances et les achats, ainsi que pour les ressources humaines et la paie. Ces systèmes hérités n’avaient bénéficié d’aucunes mises à jour organisationnelles ou technologiques, les utilisateurs continuant à utiliser des feuilles de calcul et des solutions de contournement manuelles pour s’acquitter de leurs tâches.
Comme l’explique Brian Reid, directeur de la transformation d’entreprise, « il s’agissait d’un cas classique de technologie obsolète qui ne répondait plus aux besoins de l’organisation. Au lieu d’être une aide, nos systèmes empêchaient les gens de travailler efficacement et d’obtenir les informations dont ils avaient besoin. De plus, ils généraient de nombreux risques opérationnels. Par exemple, il devenait très difficile d’assurer le suivi de la paie sur notre ancienne plateforme. »
Le gouvernement écossais aspirait depuis longtemps à regrouper les services financiers et RH au sein d’une plateforme de services partagés afin de standardiser les processus, réduire les coûts et améliorer l’expérience des fonctionnaires et des citoyens.
« Avec plus de 30 organismes publics fonctionnant sur les systèmes hérités, il s’agissait déjà d’un service partagé, remarque M. Reid. Mais la plateforme n’avait jamais été à la hauteur de la vision initiale du gouvernement, à savoir des données communes, des processus rationalisés et des économies partagées. Notre ambition est de développer ce modèle de services partagés et de l’exploiter au profit des employés du secteur public et de la population écossaise. »
Pour concrétiser sa vision des services partagés, le gouvernement écossais devait abandonner son héritage et adopter une nouvelle méthode de travail. Il a choisi Oracle Cloud pour répondre à ses défis, car cette plateforme fournit une solution unifiée qui intègre des fonctions prenant en charge les finances, les RH et la paie. Cela signifie qu’il peut gérer des processus standardisés, avec pour objectif ultime de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience des fonctionnaires et des citoyens.
Ensuite, le gouvernement écossais s’est attaché à trouver un partenaire pour la mise en œuvre et l’intégration des systèmes. Le projet de migration a été une entreprise colossale, exigeant de créer un nouvel environnement informatique à partir de zéro, de migrer à partir de l’héritage et de gérer tous les changements qui en résultent au cours d’un parcours long et difficile. Trouver le bon partenaire était donc critique pour la réussite du projet du gouvernement écossais.
Le cabinet Oracle d’IBM Consulting a été choisi pour piloter la transformation grâce à un savant mélange d’expertise, d’outils innovants et de méthodologies éprouvées. En s’appuyant sur la plateforme IBM Public Sector Platform for Oracle Cloud, IBM a travaillé à l’intégration des processus et des données, conformément à la taxonomie des processus du modèle opérationnel commun (COM). En interne, IBM a recours à des outils avancés tels que la plateforme Ignite Quality, qui permet de réduire les efforts de test jusqu’à 60 % et Oracle Data Migration Toolkit, qui permet de réduire les efforts de migration jusqu’à 40 %. La pratique est soutenue par une équipe Oracle Cloud, composée de plus de 400 professionnels dédiés, dont beaucoup sont certifiés en matière de sécurité, ce qui contribue à fournir un haut niveau d’expertise et de préparation.
« Lorsque j’ai découvert que nous allions travailler avec IBM, j’étais particulièrement heureux », se souvient M. Reid. « IBM est une entreprise de qualité, avec des personnes qualifiées, une solide réputation et une portée mondiale. J’étais convaincu qu’ils nous accompagneraient dans cette quête de transformation. »
La mise en place d’un système ERP n’est jamais simple ni rapide ; pour le gouvernement écossais, le changement a pris plusieurs années, avec des défis permanents. La collaboration étroite avec IBM a été cruciale pour surmonter les difficultés, gérer le changement et créer une plateforme de services partagés pour soutenir l’ensemble des finances et des ressources humaines.
« Nous n’avons jamais eu d’accord transactionnel à distance où IBM conçoit tout, puis le met en œuvre, explique M. Reid. Avec IBM, nous avons co-créé un plan et un chemin pour gérer ce qui aura été une mise en œuvre très compliquée. La solidité du partenariat et du leadership d’IBM a été un élément décisif dans notre réussite jusqu’à présent. »
Dans le cadre de ce projet, le gouvernement écossais et IBM ont travaillé en étroite collaboration pour concevoir, configurer et tester les nouvelles applications Oracle Cloud. L’équipe IBM a soutenu la création par ce gouvernement d’un nouveau modèle opérationnel cible, soutenu par des processus et des politiques standardisés. Cela a également permis de préparer les données, les processus et les personnes à migrer vers le cloud, en effectuant de nombreux travaux d’extraction, de transformation et de chargement (ETL), des intégrations de systèmes et des formations.
Le gouvernement écossais a opté pour une migration à grande échelle, en mettant en service tous les modules financiers et RH sur Oracle Cloud en une journée. C’était une décision audacieuse et elle a porté ses fruits. La nouvelle plateforme cloud est entrée en fonction sans heurts, ce qui a permis à 20 000 personnes en charge des opérations de base au sein des services du gouvernement et à 32 organismes publics de bénéficier d’une nouvelle méthode de travail.
Trois semaines après la mise en service, le gouvernement écossais a procédé au premier test majeur de la nouvelle plateforme Oracle : le traitement de la paie mensuelle de 20 000 employés. La solution a fonctionné parfaitement et le gouvernement écossais gère parfaitement le traitement des salaires depuis plusieurs mois.
« Nous avons franchi de nombreuses étapes clés depuis la mise en service, en évitant tous les problèmes potentiels les plus préoccupants », assure M. Reid. « Une première étape essentielle était de bien gérer les processus critiques tels que la paie, les paiements et les rapports financiers. Les applications Oracle Cloud offrent la cohérence, la transparence et le contrôle que nous recherchions. »
Comme prévu en amont, le projet n’a pas été simple. Toutes les parties du système et les processus associés ne sont pas encore optimisés. M. Reid souligne également que certaines parties prenantes sont encore en cours de transition au regard des nouvelles méthodes de travail et que l’entreprise est confrontée aux inévitables problèmes courants, propres à un projet complexe de cette ampleur, en aval de la mise en service. Aussi, tous les services du gouvernement écossais ne bénéficient pas encore de l’ensemble des avantages de la transformation. Cependant, M. Reid est convaincu que l’entreprise dispose de la plateforme de base et des capacités dont elle a besoin pour se construire et optimiser les processus. Le changement est immense. M. Reid affirme que les améliorations continues, les mises à niveau régulières et les partenariats avec Oracle et IBM permettront de satisfaire les domaines qui ne sont pas encore optimaux.
« Le support de l’équipe IBM a joué un rôle crucial après la mise en service, en apportant une expertise continue et un transfert de connaissances permanent », explique M. Reid. « Ensemble, nous avons rapidement résolu les problèmes après la mise en service, en validant à nouveau les décisions de conception clés en temps réel et en veillant à ce que la solution et la plateforme permettent à tous les utilisateurs de tirer pleinement parti de la transformation. »
Bien qu’il reste beaucoup de travail à accomplir, les équipes du gouvernement peuvent déjà obtenir une vue unifiée des données RH et financières dans le cloud, ce qui améliore la prise de décision.
« Avec IBM et Oracle, nous avons activé le principe du repère unique, souligne M. Reid. Nous avons désormais la possibilité d’exécuter des rapports et des analyses sur un jeu de données RH-finance complet, plutôt que de travailler avec deux jeux de données distincts. L’impact de cette mesure sera considérable. Les gens et l’argent ne se croisaient pas auparavant : c’est désormais le cas. C’est essentiel pour nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées du point de vue de la gestion. »
« Travailler sur une plateforme commune a rapproché les collègues des RH et des finances. Cela permet de comprendre et améliorer les données, gérer le changement sur la plateforme et intégrer les contrôles, poursuit M. Reid. Nous pouvons déjà voir de nombreuses opportunités d’amélioration, rendues possibles par une technologie partagée, un jeu de données commun et une volonté de faire en sorte que le modèle opérationnel fonctionne aussi bien que possible. »
Selon M. Reid, « sur les données financières, nous avons un niveau de transparence dans Oracle supérieur à celui que nous avions avec l’ancien système. Les professionnels de la finance peuvent explorer le grand livre et le plan comptable pour voir chaque facture et chaque ligne de dépenses. Bien sûr, il faut du temps pour maîtriser ces nouveaux outils et acquérir une connaissance généralisée, mais certains signes indiquent déjà que la qualité et la transparence des données permettront d’obtenir des informations beaucoup plus rapides et plus claires sur la façon dont l’argent est dépensé. »
De même, l’adoption de solutions conformes aux normes des secteurs et la suite des bonnes pratiques pour la conception des processus commencent à apporter une plus grande rigueur aux opérations, à réduire les coûts et à présenter des options pour la croissance des services et des organisations.
« Les contrôles intégrés dans le système fonctionnent bien, et l’entreprise en tire des avantages immédiats », confirme M. Reid. « C’est un énorme atout potentiel en termes d’audits. Il permet également d’accroître la diligence raisonnable dans le cadre de la gestion financière quotidienne. Nous savons que les gens suivent des processus cohérents plutôt que de faire les choses à leur manière. »
Avec des applications cloud modernes et des processus standardisés, le gouvernement écossais est en passe de réaliser son ambition de disposer de services partagés efficaces. L’entreprise collabore actuellement avec IBM sur une série de sessions de découverte avec d’autres agences, visant à réunir un plus grand nombre d’organismes publics écossais sur la même plateforme de services partagés.
« Chacun de ces organismes publics doit gérer la paie, les dossiers RH, les finances et la production de rapports, explique M. Reid. La possibilité de travailler avec nous et de rejoindre une plateforme partagée est désormais disponible, ce qui signifie que les organismes publics individuels peuvent éviter d’internaliser l’ensemble du problème, et tous les coûts. L’opportunité d’uniformisation et de mise en commun pour développer et faire évoluer les services technologiques à grande échelle est désormais concrète. Si ces entités devaient s’intégrer à notre plateforme partagée, elles bénéficieraient des avantages d’un changement accéléré et d’une réduction des coûts d’exploitation. C’est notre objectif ultime. »
En coulisses, le gouvernement écossais a continué à travailler avec IBM sur l’affinement des nouveaux systèmes et pratiques professionnelles. M. Reid conclut : « Les problèmes sont inévitables dans un projet d’une telle envergure. L’essentiel, c’est de travailler sur ces problèmes, de garder son calme et de maintenir une solide culture d’équipe. Il est essentiel d’avoir un partenaire qui garde le cap, travaille en harmonie avec vos équipes internes pour un bénéfice collectif et reconnaît quand vous avez besoin de conseils pour prendre les bonnes décisions. Je pense qu’IBM a été ce partenaire et nous sommes heureux de l’avoir à nos côtés dans la poursuite de notre parcours. »
Choisir IBM pour accélérer la transformation et optimiser la valeur des applications Oracle Cloud
