Trois semaines après la mise en service, le gouvernement écossais a procédé au premier test majeur de la nouvelle plateforme Oracle : le traitement de la paie mensuelle de 20 000 employés. La solution a fonctionné parfaitement et le gouvernement écossais gère parfaitement le traitement des salaires depuis plusieurs mois.

« Nous avons franchi de nombreuses étapes clés depuis la mise en service, en évitant tous les problèmes potentiels les plus préoccupants », assure M. Reid. « Une première étape essentielle était de bien gérer les processus critiques tels que la paie, les paiements et les rapports financiers. Les applications Oracle Cloud offrent la cohérence, la transparence et le contrôle que nous recherchions. »

Comme prévu en amont, le projet n’a pas été simple. Toutes les parties du système et les processus associés ne sont pas encore optimisés. M. Reid souligne également que certaines parties prenantes sont encore en cours de transition au regard des nouvelles méthodes de travail et que l’entreprise est confrontée aux inévitables problèmes courants, propres à un projet complexe de cette ampleur, en aval de la mise en service. Aussi, tous les services du gouvernement écossais ne bénéficient pas encore de l’ensemble des avantages de la transformation. Cependant, M. Reid est convaincu que l’entreprise dispose de la plateforme de base et des capacités dont elle a besoin pour se construire et optimiser les processus. Le changement est immense. M. Reid affirme que les améliorations continues, les mises à niveau régulières et les partenariats avec Oracle et IBM permettront de satisfaire les domaines qui ne sont pas encore optimaux.

« Le support de l’équipe IBM a joué un rôle crucial après la mise en service, en apportant une expertise continue et un transfert de connaissances permanent », explique M. Reid. « Ensemble, nous avons rapidement résolu les problèmes après la mise en service, en validant à nouveau les décisions de conception clés en temps réel et en veillant à ce que la solution et la plateforme permettent à tous les utilisateurs de tirer pleinement parti de la transformation. »

Bien qu’il reste beaucoup de travail à accomplir, les équipes du gouvernement peuvent déjà obtenir une vue unifiée des données RH et financières dans le cloud, ce qui améliore la prise de décision.

« Avec IBM et Oracle, nous avons activé le principe du repère unique, souligne M. Reid. Nous avons désormais la possibilité d’exécuter des rapports et des analyses sur un jeu de données RH-finance complet, plutôt que de travailler avec deux jeux de données distincts. L’impact de cette mesure sera considérable. Les gens et l’argent ne se croisaient pas auparavant : c’est désormais le cas. C’est essentiel pour nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées du point de vue de la gestion. »

« Travailler sur une plateforme commune a rapproché les collègues des RH et des finances. Cela permet de comprendre et améliorer les données, gérer le changement sur la plateforme et intégrer les contrôles, poursuit M. Reid. Nous pouvons déjà voir de nombreuses opportunités d’amélioration, rendues possibles par une technologie partagée, un jeu de données commun et une volonté de faire en sorte que le modèle opérationnel fonctionne aussi bien que possible. »

Selon M. Reid, « sur les données financières, nous avons un niveau de transparence dans Oracle supérieur à celui que nous avions avec l’ancien système. Les professionnels de la finance peuvent explorer le grand livre et le plan comptable pour voir chaque facture et chaque ligne de dépenses. Bien sûr, il faut du temps pour maîtriser ces nouveaux outils et acquérir une connaissance généralisée, mais certains signes indiquent déjà que la qualité et la transparence des données permettront d’obtenir des informations beaucoup plus rapides et plus claires sur la façon dont l’argent est dépensé. »

De même, l’adoption de solutions conformes aux normes des secteurs et la suite des bonnes pratiques pour la conception des processus commencent à apporter une plus grande rigueur aux opérations, à réduire les coûts et à présenter des options pour la croissance des services et des organisations.

« Les contrôles intégrés dans le système fonctionnent bien, et l’entreprise en tire des avantages immédiats », confirme M. Reid. « C’est un énorme atout potentiel en termes d’audits. Il permet également d’accroître la diligence raisonnable dans le cadre de la gestion financière quotidienne. Nous savons que les gens suivent des processus cohérents plutôt que de faire les choses à leur manière. »

Avec des applications cloud modernes et des processus standardisés, le gouvernement écossais est en passe de réaliser son ambition de disposer de services partagés efficaces. L’entreprise collabore actuellement avec IBM sur une série de sessions de découverte avec d’autres agences, visant à réunir un plus grand nombre d’organismes publics écossais sur la même plateforme de services partagés.

« Chacun de ces organismes publics doit gérer la paie, les dossiers RH, les finances et la production de rapports, explique M. Reid. La possibilité de travailler avec nous et de rejoindre une plateforme partagée est désormais disponible, ce qui signifie que les organismes publics individuels peuvent éviter d’internaliser l’ensemble du problème, et tous les coûts. L’opportunité d’uniformisation et de mise en commun pour développer et faire évoluer les services technologiques à grande échelle est désormais concrète. Si ces entités devaient s’intégrer à notre plateforme partagée, elles bénéficieraient des avantages d’un changement accéléré et d’une réduction des coûts d’exploitation. C’est notre objectif ultime. »

En coulisses, le gouvernement écossais a continué à travailler avec IBM sur l’affinement des nouveaux systèmes et pratiques professionnelles. M. Reid conclut : « Les problèmes sont inévitables dans un projet d’une telle envergure. L’essentiel, c’est de travailler sur ces problèmes, de garder son calme et de maintenir une solide culture d’équipe. Il est essentiel d’avoir un partenaire qui garde le cap, travaille en harmonie avec vos équipes internes pour un bénéfice collectif et reconnaît quand vous avez besoin de conseils pour prendre les bonnes décisions. Je pense qu’IBM a été ce partenaire et nous sommes heureux de l’avoir à nos côtés dans la poursuite de notre parcours. »