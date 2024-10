¿Qué es la fabricación ecológica?

El US Department of the Interior Bureau of Land Management (BLM) del Departamento del Interior de Estados Unidos implementó una nueva tecnología para mejorar la eficiencia energética en las zonas rurales de BLM. Mediante una iniciativa de ahorro energético, la inversión de 3,6 millones de USD cubrió instalaciones pequeñas en seis estados del oeste de Estados Unidos. Además del ahorro de energía, el proyecto resultó en la reducción de las emisiones de carbono en casi 2 millones de libras al año.2