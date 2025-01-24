¿Qué son las emisiones financiadas?

Las instituciones financieras pueden calcular las emisiones financiadas siguiendo la metodología establecida por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF es una coalición del sector de servicios financieros dedicado a ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a alinear sus portfolios con el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional destinado a limitar el calentamiento global.

La PCAF publicó por primera vez su estándar universal para medir y divulgar las emisiones financiadas, "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A", en 2020. Lanzó una versión actualizada en 2022.

El estándar PCAF establece que las emisiones financiadas por una institución financiera deben determinarse en función de "la proporción de préstamos o inversiones en el prestatario o la entidad participada"4. Las emisiones de GEI atribuidas a una institución financiera deben reflejar su nivel de inversión o préstamo en la empresa que genera las emisiones. Una menor inversión o préstamo a una empresa daría lugar a un menor nivel de emisiones financiadas atribuidas a la institución financiera correspondiente, y viceversa.

Según la fórmula general de PCAF para calcular las emisiones financiadas, las emisiones del prestatario o de la entidad en la que se invierte se multiplican por lo que se conoce como factor de atribución. El factor de atribución es la relación entre los préstamos e inversiones pendientes de la institución y el capital total y la deuda de la empresa o proyecto financiado.

PCAF proporciona orientación adicional sobre los cálculos de emisiones financiadas específicas para las diferentes clases de activo que componen los portfolios de préstamos e inversiones. Las siete clases de activos incluidas en la norma actual son:

Renta variable cotizada y bonos corporativos

Préstamos empresariales y acciones no cotizadas

Financiación de proyectos

Hipotecas

Bienes inmuebles comerciales

Préstamos para vehículos de motor

Deuda soberana

Inicialmente, el estándar de emisiones financiada por la PCAF fue respaldada por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (también conocido como Protocolo de GEI), una iniciativa conjunta del Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. El Protocolo de GEI afirmó que la norma de 2020, incluidas las metodologías para seis clases de activos, se ajustaba a la norma de contabilidad y elaboración de informes del Protocolo para las emisiones de alcance 3.

La metodología para la séptima clase de activos, la deuda soberana, se incluyó en el estándar PCAF actualizado de 2022 y está pendiente de aprobación por parte del Protocolo de GEI.

Además de establecer un estándar para las emisiones financiadas, la PCAF también ha establecido estándares para las emisiones facilitadas y las emisiones asociadas a los seguros. Las emisiones facilitadas son las emisiones de GEI asociadas con el trabajo de facilitar las transacciones de los mercados de capitales, mientras que las emisiones asociadas a los seguros son las emisiones de GEI de las empresas en el portfolio de las empresas de seguros.