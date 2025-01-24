¿Qué son las emisiones financiadas?

Las emisiones financiadas entran en la categoría de emisiones de alcance 3, o emisiones que se originan en empresas dentro de la cadena de valor de una organización, pero que la organización no posee ni controla directamente. (Dichas emisiones son distintas de las emisiones de alcance 1 y de las emisiones de alcance 2 de las empresas). En el sector financiero, esa cadena de valor incluye las empresas a las que una institución financiera presta o en las que invierte.
Hoy en día, muchas instituciones financieras calculan y notifican sus emisiones financiadas de acuerdo con un estándar establecido por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Este grupo global del sector financiero sin ánimo de lucro proporciona orientación sobre iniciativas de sostenibilidad empresarial. Otras iniciativas y grupos también apoyan a las instituciones financieras en sus esfuerzos por rastrear y reducir las emisiones financiadas, incluida la Net-Zero Banking Alliance y la iniciativa Science-Based Targets (SBTi).
Recientemente, los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático se han centrado cada vez más en las finanzas sostenibles y los impactos ambientales de las instituciones financieras, como bancos, empresas de gestión de activos, compañías de seguros y empresas de capital privado. Al igual que con otros sectores, se ha instado al sector financiero a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y comprometerse con la reducción de emisiones. Sin embargo, las instituciones financieras también están en el punto de mira de un tipo específico de emisiones indirectas: las emisiones financiadas.
La cantidad de emisiones financiadas en comparación con otras emisiones es significativa. Un estudio mundial reveló que, en 2022, las emisiones notificadas relacionadas con las actividades de financiación de las instituciones fueron, de media, 750 veces mayores que sus emisiones directas. Esta disparidad varió según la región, ya que las instituciones financieras norteamericanas informaron que las emisiones financiadas eran, en promedio, 11 000 veces mayores que las emisiones operativas1.
Los informes de GEI y los defensores del medio ambiente han animado a las instituciones financieras a medir y trabajar para reducir las emisiones financiadas. Argumentan que la industria financiera tiene el Power de dar forma a la transición energética global de los combustibles fósiles con grandes emisiones de carbono a la energía limpia, renovable.
El sector financiero puede "redirigir el capital a las empresas que contribuyen a la transición hacia una baja emisión de carbono y alejarlo de las empresas que contribuyen al cambio climático", según el grupo de acción corporativa por el clima, la iniciativa Science-Based Targets (SBTi). Tales esfuerzos, dijo un miembro del comité directivo de SBTi, pueden "construir el puente hacia una economía de cero neto emisiones y permitir mejoras en todo el sistema basadas en la ciencia climática"2.
La medición y la notificación de las emisiones financiadas proporcionan a las instituciones financieras un conocimiento más profundo de los impactos climáticos de sus decisiones de préstamo e inversión. Les permite establecer objetivos para reducir la huella de carbono en sus cadenas de suministro, informar sus iniciativas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y responder a las partes interesadas con conciencia medioambiental. También puede ayudar a las instituciones en sus esfuerzos de gestión de riesgos al permitirles determinar su exposición a los riesgos relacionados con el clima y las medidas políticas, como la tarificación del carbono.3
Las instituciones financieras pueden calcular las emisiones financiadas siguiendo la metodología establecida por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF es una coalición del sector de servicios financieros dedicado a ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a alinear sus portfolios con el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional destinado a limitar el calentamiento global.
La PCAF publicó por primera vez su estándar universal para medir y divulgar las emisiones financiadas, "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A", en 2020. Lanzó una versión actualizada en 2022.
El estándar PCAF establece que las emisiones financiadas por una institución financiera deben determinarse en función de "la proporción de préstamos o inversiones en el prestatario o la entidad participada"4. Las emisiones de GEI atribuidas a una institución financiera deben reflejar su nivel de inversión o préstamo en la empresa que genera las emisiones. Una menor inversión o préstamo a una empresa daría lugar a un menor nivel de emisiones financiadas atribuidas a la institución financiera correspondiente, y viceversa.
Según la fórmula general de PCAF para calcular las emisiones financiadas, las emisiones del prestatario o de la entidad en la que se invierte se multiplican por lo que se conoce como factor de atribución. El factor de atribución es la relación entre los préstamos e inversiones pendientes de la institución y el capital total y la deuda de la empresa o proyecto financiado.
PCAF proporciona orientación adicional sobre los cálculos de emisiones financiadas específicas para las diferentes clases de activo que componen los portfolios de préstamos e inversiones. Las siete clases de activos incluidas en la norma actual son:
Inicialmente, el estándar de emisiones financiada por la PCAF fue respaldada por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (también conocido como Protocolo de GEI), una iniciativa conjunta del Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. El Protocolo de GEI afirmó que la norma de 2020, incluidas las metodologías para seis clases de activos, se ajustaba a la norma de contabilidad y elaboración de informes del Protocolo para las emisiones de alcance 3.
La metodología para la séptima clase de activos, la deuda soberana, se incluyó en el estándar PCAF actualizado de 2022 y está pendiente de aprobación por parte del Protocolo de GEI.
Además de establecer un estándar para las emisiones financiadas, la PCAF también ha establecido estándares para las emisiones facilitadas y las emisiones asociadas a los seguros. Las emisiones facilitadas son las emisiones de GEI asociadas con el trabajo de facilitar las transacciones de los mercados de capitales, mientras que las emisiones asociadas a los seguros son las emisiones de GEI de las empresas en el portfolio de las empresas de seguros.
Varias organizaciones sin ánimo de lucro alientan y ayudan a las instituciones financieras a medir, divulgar y reducir sus emisiones financiadas.
CDP, anteriormente conocido como Climate Disclosure Project, es una organización internacional sin fines de lucro que proporciona un sistema de divulgación de impacto ambiental para uso tanto del sector privado como del público. El sistema incluye un cuestionario para las instituciones financieras en el que se solicita información sobre las emisiones relacionadas con las empresas del portfolio de las instituciones.
La Glasgow Financial Alliance for Net Zero, o GFANZ, es una coalición global de instituciones financieras comprometidas con acelerar la descarbonización de la economía mundial. La coalición anima a las instituciones a desarrollar planes para alcanzar sus objetivos de cero neto, incluidas estrategias para reducir las emisiones financiadas.
La Net-Zero Banking Alliance es un grupo de bancos globales convocados por las Naciones Unidas que se han comprometido con los objetivos del Acuerdo de París al apuntar a la reducción de las emisiones totales y financiadas. La alianza recomienda que los miembros establezcan líneas de base de emisiones y establezcan objetivos centrados en las emisiones absolutas o la intensidad de las emisiones. (Un objetivo de intensidad es un objetivo de emisiones relativo a una métrica específica, como las emisiones por kilovatio-hora o por tonelada de producto)5.
El Task Force on Climate-related Financial Disclosures, o TCFD, fue una organización global que estableció un conjunto de recomendaciones para aportar transparencia a los riesgos relacionados con el clima de las empresas. Como parte de su trabajo, el TCFD orienta a los gestores de activos y propietarios de activos sobre cómo informar sobre su exposición a empresas con un alto consumo de carbono. La organización se disolvió en 2023.
La Science-Based Targets Initiative, o SBTi, ayuda a las empresas a establecer objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones. Para las instituciones financieras, SBTi desarrolló criterios detallados para enfoques comunes de establecimiento de objetivos para portfolio de inversión y préstamos. Los criterios abarcan enfoques que incluyen centrar los objetivos de intensidad de emisiones, comprometerse con prestatarios e inversores y abordar el papel de las empresas y proyectos relacionados con los combustibles fósiles en los portfolio de las instituciones6.
La responsabilidad de calcular y elaborar informes sobre las métricas de emisiones financiadas la comparten varias divisiones de una institución financiera, incluidos los gestores de activo, los gestores de portfolio, los informes de riesgos y corporativos, las TI empresariales y los departamentos de sostenibilidad. Sin embargo, a medida que esta disciplina madura, están surgiendo nuevas funciones específicas de las finanzas sostenibles, que incluirían el seguimiento de las emisiones financiadas.
Las instituciones financieras que buscan cumplir varios requisitos de información sobre las emisiones financiadas pueden enfrentarse a desafíos relacionados con la recopilación y la calidad de los datos. Por ejemplo, una encuesta del TCFD de 2022 encontró que los gestores de activos y los propietarios de activos citaban la falta de información de las empresas en las que participaban como su mayor obstáculo a la hora de elaborar informes relacionados con el clima7.
Mejorar la calidad de las emisiones financiadas será un proceso continuo e iterativo. Las instituciones pueden utilizar una jerarquía de datos y un cuadro de mandos creados por la PCAF para comprender la calidad de los datos de emisiones de la empresa, realizar un seguimiento de esa calidad de los datos a lo largo del tiempo y desarrollar estrategias de mejora.
Además, el estándar PCAF permite a las instituciones financieras recurrir a proveedores de datos externos verificados, como CDP, que recopilan información sobre emisiones de las empresas. Las instituciones también pueden estimar las emisiones de las empresas financiadas basándose en los datos económicos de las propias empresas y en los datos generales de emisiones disponibles a través de fuentes de datos públicas y proveedores externos8.
El Protocolo de GEI, por ejemplo, proporciona herramientas que utilizan factores de emisión. Se trata de valores representativos que relacionan las cantidades de gases de efecto invernadero producidos por una empresa con una cantidad determinada de actividad realizada por esa empresa, lo que permite calcular las emisiones9.
Las soluciones de software pueden ayudar a las instituciones financieras a realizar un seguimiento de sus emisiones financiadas y respaldar sus informes de sostenibilidad. Las soluciones líderes pueden incluir capacidades y beneficios como:
